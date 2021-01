Barna, despre propunerea UDMR privind SIIJ: Nu e o soluţie

Liderul USR, vicepremierul Dan Barna spune că alianţa pe care o reprezintă nu este de acord cu soluţia avansată de UDMR de mutare a Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie în subordinea Parchetului General. Potrivit lui Dan Barna nu s-a ajuns la un acord în coaliţia de guvernare cu privire la desfiinţarea SIIJ.

El susţine însă că USR PLUS nu este de acord cu varianta propusă de UDMR privind înfiinţarea unei noi structuri similare în subordinea Parchetului General, ci vrea ca dosarele să meargă, în funcţie de natura infracţiunior, la DNA sau DIICOT. „Ideea că desfiinţăm Secţia în sensul că o luăm aşa, de toarte, ca pe oală de sarmale şi o punem într-o altă instituţie nu e o soluţie, din punctul nostru de vedere. Discuţiile sunt în curs. Am avut o primă discuţie în coaliţie pe acest subiect, discuţiile vor continua. Abordarea noastră este de distribuire pe compentenţă materială a infracţiunii. Nu am văzut o rezistenţă pe acest subiect în coaliţie. Discuţiile sunt deschise, fiecere partid şi-a exprimat punctele de vedere în coaliţie. Nu a fost o tensiune pe acest subiect”, a spus Barna.

Recent, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a afirmat că formaţiunea sa este de acord cu desfiinţarea SIIJ, însă doar cu condiţia ca DNA să nu primească din nou competenţe în anchetarea magistraţilor. El a justificat poziţia UDMR, amintind de abuzurile DNA Bihor şi susţine că şi cei din PNL sunt de acord cu o astfel de soluţie. „Am văzut la DNA Bihor cum se fabricau dosare judecătorilor care nu erau de acord cu rechizitoriile DNA”, a spus Botond.