Barca oferă 40 de milioane de euro



Presa internaţională notează că Barcelona a propus echipei germane Bayern Munchen suma de 40 de milioane de euro, plus cinci milioane bonus, pentru transferul polonezului Robert Lewandowski. După ce au propus 32 milioane euro, apoi 35, catalanii au trecut la un alt nivel de ofertă, iar jucătorul polonez a promis că va aştepta finalul negocierilor înainte de a lua o decizie, conform presei. Conform publicaţiei Bild, Bayern ar cere 60 de milioane de euro pentru a-l lăsa să plece pe cel mai bun jucător al lumii în ancheta FIFA (2020 şi 2021), care mai are un an de contract cu Bayern.