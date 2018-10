„Balada unui greier mic” de George Topârceanu apare cu greşeli în manualul de clasa a II-a

O profesoară din Petroşani a postat pe pagina sa de Facebook versiunea poeziei din manualele de clasa a II-a. Creaţia lui Topârceanu a fost modificată chiar de autorii manualelor, care au extras câteva versuri, au schimbat topica şi au intervenit inclusiv asupra unor cuvinte. Cei trei autori ai manualului apărut la Editura Ministerului Educaţiei Naţionale: G. Bărbulescu, D. Beşliu şi D. E. Ioniţă.



Iată varianta din manual:

„Cri-cri-cri, / Toamnă gri, / Nu credeam că o să vii / Înainte de Crăciun, / Că puteam să mai adun / O grăunţă cât de mică, / Să nu cer de împrumut / La vecina mea furnică, // Cri-cri-cri, / Toamnă gri, / Sunt tare mic şi necăjit!”.

Iată varianta originală :

„Cri-cri-cri, / Toamnă gri, / Nu credeam c-o să mai vii / Înainte de Crăciun, / Că puteam şi eu s-adun / O grăunţă cât de mică, / Ca să nu cer împrumut / La vecina mea furnică, / Fi’ndcă nu-mi dă niciodată, / Şi-apoi umple lumea toată / Că m-am dus şi i-am cerut… // Dar de-acuş, / Zise el cu glas sfârşit / Ridicând un picioruş, / Dar de-acuş s-a isprăvit… / Cri-cri-cri, / Toamnă gri, / Tare-s mic şi necăjit!”.

Redăm şi comentariul profesoarei: „Asemeni greieraşului din poezie, şi eu sunt necăjită! Cine le-a dat dreptul autoarelor manualului să modifice versurile lui Topîrceanu? Cum să le cer elevilor mei să memoreze varianta masacrată? Mai ales finalul sună ca naiba!”.

Multe alte greşeli de editare au fost semnalate în acest an şi la alte manuale. Astfel, în manualul de Limba Română de clasa a VI-a, se găsesc dezacorduri şi greşeli de punctuaţie, precum şi o inconsecvenţă în ceea ce priveşte scrierea numelor unor opere literare. Uneori, autorii le scriu folosind ghilimelele, alteori folosind textul italic. Cele mai grave au fost în manualul de Geografie, de clasa a VI-a, unde pe harta României apar o serie de oraşe în altă parte, faţă de locul lor.