Autori sătmăreni de manuale şi de cărţi de matematică

Aşa cum am scris şi cu alte prilejuri, scriitorul Ovidiu T. Pop, profesor de matematică la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare este din cale-afară de prolific în ale scrisului, având în palmares un număr impresionant de cărţi şi articole, nu doar din domeniul profesiei sale, ci şi de altă factură.

În prezent, pe agenda sa de lucru stă un nou volum din seria Caietele eminescienilor sătmăreni. Este vorba de autori şi coautori sătmăreni de lucrări de matematică, reprezentând un capitol distinct, al cărui conţinut îl reproducem cu permisiunea autorului. Pentru a-i distinge de cei din alte judeţe, autorii sătmăreni sunt marcaţi cu caractere aldine (bold).

Manuale şi auxiliare pentru învăţământul preuniversitar

1) Blaga, Alexandru, Buth, Gigel, Pop, Ovidiu, Pop, Rodica, Matematică, Auxiliar la manualele de Matematică de clasa a V-a, Ed.Gil Zalău, 2001.

2) Blaga, Alexandru, Miclăus, Gheorghe, Fărcaş, Mircea, Pop, Ovidiu T., Matematică, Manual cls. a X-a, Trunchi comun, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005.

3) Blaga, Alexandru, Miclăus, Gheorghe, Fărcaş, Mircea, Pop, Ovidiu T., Matematică, Manual cls. a X-a, Trunchi comun si curriculum diferenţiat, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2005.

4) Bucur, Sorin, Muntean, Valerica Doina şi Pop, Cristian Petru (coordonatori), EDUTEST. Teste de evaluare a competenţelor matematice. Învăţarea prin teste predictive, formative şi sumative. Clasa a VI-a, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2014.

5) Buth, G., Pop, O., Pop, R., Stan, S. şi Voicu, C., coordonator Pop, O., Bacalaureat 2000 şi modele de subiecte. Matematică, Casa Corpului Didactic, Satu Mare, 2000.

6) Cupcea, P., Geometrie pentru preparandii, Institutul tipografic şi de editură „Victoria”, Şimleu, 1909.

7) Čulen, Martin, Aritmetica pentru clasele I şi II de gimnaziu, Viena, 1854.

8) Čulen, Martin, Ştiinţa măsurării şi Aritmetica pentru clasele reale I, II şi III de gimnaziu, Skalica, 1866.

9) Duca, Dorel, Megan, Mihail, Purdea, Ioan, Pop, Ovidiu, Matematică, Manual pentru clasa a XII-a, M2, Ed. Gil Zalău, 2002.

10) Duca, Dorel, Purdea, Ioan, Pop, Ovidiu T., Matematică. Manual pentru clasa a XII-a, M2, Ed. Gil, Zalău, 2007.

11) Duca, Dorel, Purdea, Ioan, Pop, Ovidiu T., Matematică. Auxiliar curricular pentru clasa a XII-a, Ed. Gil, Zalău, 2007.

12) Tereh, Géza şi Suciu, V., Teoria asigurărilor, Satu Mare, 1926.

13) Tereh, Géza, Suciu, V. şi Burariu, D., Aritmetică comercială, I–II, Satu Mare, 1927.

14) Tereh, Géza, Suciu, V. şi Burariu, D., Algebra practică, Satu Mare, 1930.

15) Tereh, Géza, Suciu, V. şi Burariu, D., Practică comercială, Satu Mare, 1930.

16) Tereh, Géza, Suciu, V. şi Burariu, D., Algebră practică, Satu Mare, 1938.

17) Tereh, Géza şi Suciu, V., Aritmetică raţională, Satu Mare, 1938.

18) Tereh, Géza şi Suciu, V.,Algebră financiară, Cl. VII, Satu Mare, 1938.

19) Tereh, Géza şi Suciu, V.,Algebră financiară, Cl. VIII, Satu Mare, 1938.

Culegeri de probleme pentru pregătirea de performanţă

1) Andrica, D., Blaga, A., Buth, G., Duicu, I., Măieran, D., Pop, O. şi Voicu, C., Concursul Interjudeţean de Matematică „Grigore Moisil”, Casa Corpului Didactic Satu Mare, 1998.

2) Andrica, D., Balog, L., Bărbosu, D., Berinde, V., Blaga,A., Buth, G.,Duicu, I., Kovács, G., Măierean, D., Pop, O. Voicu, C., Concursul interjudeţean de Matematică „Grigore Moisil”, Ediţiile I-XV (1986-2000), Ed. Cub Press 22 Baia Mare, 2001.

3) Andrica, D., Balog, L., Bărbosu, D., Berinde, M., Berinde, V., Blaga, A., Buth, G., Duicu, I., Horvat-Marc, A., Kovács, G., Măierean, D., Muşuroia, N., Păcurar, R., Pop, M., Pop, O., Voicu, C., Concursul interjudeţean de matematică „Grigore Moisil”, Ediţiile I-XX (1986-2005), Ed. Cub Press 22, Baia-Mare, 2006.

4) Baciu, N. şi col., Olimpiadele Sătmarene de Matematică (1990-2005), Ed. Optil Graphic, Craiova, 2006.

5) Bencze, Mihály and Pop, Ovidiu T., Selected Problems for Mathematical Contests, STUDIS Publishing House, Iaşi, Romania, 2015.

6) Bîrchi-Damian, I., Babuţia, M. G., Blaga, A., Braica, P., Dragomir, L., Marinescu, D. Ş., Seimeanu, N., Eckstein, A., Barta, T., Bud, A., Luican, I., Pop, O., Tămîian, T., Olimpiadele şi concursurile de matematică V-VIII, Ed. Bîrchi, Timişoara, perioada 2004-2016.

7) Blaga, A., Buth, G., Baciu, N., Braica, P., Fărcaş, M., Durla Paşa, C., Pop, O. şi Voicu, C., coordonator Pop, O., Olimpiadele Sătmărene de Matematică 1990-2003, Casa Corpului Didactic Satu Mare, 2003.

8) Blaga, A., Oprea, A., Matematica de performanţă pentru clasa a IV-a, Ed. Optil Graphic, Craiova, 2006.

9) Braica, Petru Marian şi Bud, Adrian, Teme supliment Gazeta Matematică, cls. a VII-a, Cartea Românească Educaţional, 2018.

10) Cucoaneş, M., Seimeanu, N., Tămîian, T., Teme supliment Gazeta Matematică, cls. a XII-a, Cartea Românească Educaţional, 2018.

11) Groza, I., Andrea, V., Braica, P. şi Poenaru, T., coordonatori Pop,V. şi Lupşor, V., Matematică pentru grupele de performanţă, cls. VIII, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2003.

12) Groza, I., Andrea, V., Braica, P. şi Poenaru, T., coordonatori Pop,V. şi Lupşor, V., Matematică pentru grupele de performanţă. Exerciţii şi probleme, cls. VIII, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2003.

13) Pop, M., Pop, O., Pop, V. şi Şerdean, V.,coordonatori Pop,V. şi Lupşor, V., Matematică pentru grupele de performanţă, cls. VII, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2003.

14) Pop, V, Diaconu, I., Magdaş, I., Boroică, G., Muşuroia, N., Magdaş, A., Pop, O., Mureşan, I., Lupşor, V. şi Heuberger, C., coordonatori Pop,V. şi Lupşor, V., Matematică pentru grupele de performanţă, cls. XI, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2003.

15) Pop, M., Pop, O., Pop, V. şi Şerdean, V., coordonatori Pop,V. şi Lupşor, V., Matematică pentru grupele de performanţă. Exerciţii şi probleme, Clasa a VII-a, Dacia Educaţional, Cluj Napoca, 2004.

16) Pop, V, Diaconu, I., Magdaş, I., Boroică, G., Muşuroia, N., Magdaş, A., Pop, O., Mureşan, I., Lupşor, V. şi Heuberger, C., coordonatori Pop,V. şi Lupşor, V., Matematică pentru grupele de performanţă. Exerciţii şi probleme, Clasa a XI-a, Dacia Educaţional, Cluj Napoca, 2004.

17) Tămîian, Traian, Probleme selecte din reviste selecte, Matematică IX-XII, Editura Cub Press 22, Baia Mare, 2002.

18) Tămîian, Traian, Probleme pentru examene şi concursuri şcolare, Matematică IX-XII, Editura Paralela 45, Piteşti, 2013.

Cursuri pentru studenţi

1) Bărbosu, D., Pop, O. T., Voicu, C., Matematici superioare prin exerciţii si probleme, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.

2) Bărbosu, D., Horvat-Marc, A., Pop, O. T., Bărbosu, A., Matematici pentru inginerii chimişti prin exerciţii şi probleme, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005.

3) Miclăuş, Gheorghe, Matematici aplicate în economie, Editura Gutinul, Baia Mare, 1999.

4) Miclăuş, Gheorghe, Metodica predării matematicii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2002.

5) Pişcoran L., Pişcoran I.,Lecţii de geometrie analitică şi diferenţială, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010.

Volume ştiinţifice

1) Kiss, Sándor, Analitikus geometriai módszerek komparativ viszgálata, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2008.

2) Miclăuş, Gheorghe, Modele matematice de optimizare in management, Lucrare de disertaţie la Academia de Studii Economice Bucureşti, 2000.

3) Miclăuş, Gheorghe, Spaţii Hardy şi operatori integrali, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000.

4) Miclăuş, Gheorghe, Hardy spaces and differential & integral operators, Ed. Monografical Booklets in Applied & Computer Mathematics of the Pannonian Applied Mathematics Meetings as Interuniversity of Technology and Economies, Budapesta, 2003. With an epilogue by Cabiria Andreian-Cazacu, Budapesta, 2003.

5) Pop, Ovidiu T., Minculete, Nicuşor and Bencze, Mihály, An introduction to quadrilateral geometry, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2013.