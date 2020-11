Armie Hammer şi-a găsit o nouă relaţie

Pandemia a făcut multe victime, una dintre ele fiind atrăgătorul actor Armie Hammer (foto dreapta) care a găsit, la rândul lui, o nouă „femeie de sacrificiu“ în persoana fiicei lui Bruce Willis. Recent separat de jurnalista Elizabeth Chamber, dar fără a se fi pronunţat, încă, divorţul, actorul în vârstă de 34 de ani din Call Me by Your Name şi The Social Network sa lansat, deja, în jocuri amoroase care se vor lăsa, mai mult ca sigur, cu „victime“.

Pentru acţiunile lui din timpul pandemiei, dar şi postpandemice, actorul dă vina pe felul în care a reacţionat creierul lui la perioada lungă de izolare. Într-un interviu acordat revistei americane GQ, el povesteşte calvarul prin care a trecut cât timp a rămas blocat în Insulele Cayman alături de familie. Sună idilic şi exotic, dar efectele asupra psihicului lui Armie au fost dezastroase. El s-a izolat în apartamentul tatălui său împreună cu noua soţie a acestuia, cu soţia lui de la acea vreme, Elizabeth, şi cu cei doi copii ai lor: Harper (5) şi Ford (3).

„A fost o izolare draconică. Priveam oceanul, dar nu puteam intra în el, priveam plaja, dar nu puteam atinge nisipul. Nu aveam voie să părăsim apartamentul, nu aveam voie să mergem la piscină, nu aveam voie să facem nimic. Aşa că a fost un timp foarte condensat alături de familie, lucru minunat pentru copii, dar foarte intens pentru noi“, declara acesta. Actorul nominalizat la Globurile de Aur recunoaşte că nu a gestionat bine situaţia şi a fost aproape de a-şi pierde minţile: „Am fost la un pas de a-mi pierde raţiunea. A fost foarte complicat, eram multe personalităţi puternice închise într-un spaţiu atât de mic. Nu am avut niciodată de-a face cu o asemenea situaţie, aşa că nu aveam uneltele emoţionale necesare gestionării“. De altfel, după izolare, el şi Elizabeth au decis să se separe după 10 ani de căsnicie. Ea a depus actele de divorţ pe 10 iulie, invocând clasicul motiv: diferenţe ireconciliabile. Şi deşi el a descris separarea ca un adevărat cutremur, se pare că nu şi-a plâns prea mult în pumni, iar în luna septembrie era surprins de paparazzi plâmbându-se, romantic, împreună cu fiica lui Bruce Willis şi a lui Demi Moore, Rumer. Un prieten de-al ei a declarat pentru revista americană Star că îl place foarte mult pe Armie şi el vrea să petreacă cât mai mult timp cu ea. Cu ea şi cu… altele, credem noi, căci la scurt timp după date-ul cu Rumer, acesta a fost surprins la un brunch cu Jessica Ciencin Henriquez (35), fosta soţie a lui George Lucas. Imediat după ce pozele surprinse de paparazzi au fost făcute publice, prietenii lui Rumer au sfătuit-o să stea departe de actorul pus pe experienţe noi după 13 ani de relaţie şi 10 de mariaj cu Elizabeth.

De altfel, revista Star cita un prieten de-ai lui, care confirma faptul că: „De la 20 de ani Armer nu a mai ieşit la întâlniri şi simte nevoia să-şi trăiască viaţa liber, să cunoască cât mai multe femei“, lucru care s-ar putea să fie un lucru bun pentru el, dar încă un eşec amoros pentru Rumer. După zvonurile legate de o nouă idilă între cei doi şi o trădare prematură din partea lui, fiica lui Demi îl urmăreşte în continuare pe actor pe reţelele sociale, reciproca nefiind valabilă.