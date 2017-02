Arheologul Liviu Marta şi-a recâştigat în instanţă postul de director al Muzeului Judeţean

Arheologul Liviu Marta, fostul manager al Muzeului Judeţean Satu Mare, a câştigat procesul împotriva Consiliului Judeţean Satu Mare în care a contestat modalitatea prin care i-a fost evaluată activitatea managerială din cei 5 ani de la conducerea instituţiei de cultură.

Liviu Marta a contestat practic faptul că din componenţa comisiei de evaluare au făcut parte persoane care nu aveau activitate în domeniul muzeal şi care, prin urmare, nu aveau dreptul să facă parte din comisie. În acest caz a fost vorba despre Adrian Ştef, la acel moment preşedinte de Consiliu Judeţean, Paula Horotan, director adjunct al Bibliotecii Judeţene, şi Felician Pop – fost director al Centrului pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale.

„Eu am primit o dispoziţie din partea preşedintelui şi pur şi simplu am dus-o la îndeplinire. Nu am putut să contest această dispoziţie din partea unei instituţii tutelare, dar nu s-au făcut presiuni asupra mea ca să notez în defavoarea lui Liviu Marta. Nu vă pot spune nota, pentru că am semnat un acord de confidenţialitate”, ne-a declarat Paula Horotan.

În urma evaluării comisiei, fostul manager al Muzeului a primit nota 8,99, insuficientă pentru a-şi putea continua activitatea în funcţia de manager într-un nou mandat. Mai avea varianta de a participa la acelaşi concurs pentru post la care a participat şi Felician Pop, însă condiţia era ca Liviu Marta să aibă cel puţin 7 ani de experienţă într-o funcţie de conducere.­

“Curtea de Apel Oradea a decis ca să fiu pus înapoi pe funcţia de manager al Muzeului Satu Mare şi să fiu reevaluat de o comisie formată din specialişti. La evaluare am obţinut nota 8,99 şi dacă aveam peste nota 9 aveam voie să depun un nou proiect de management şi să continui activitatea de manager. Îmi rămânea posibilitatea să particip la un concurs, dar mi s-au cerut cel puţin 7 ani de vechime în funcţia de management, ca şi condiţie de participare, dar eu aveam doar 5 ani”, a declarat arheologul Liviu Marta.

Liviu Marta a mai precizat că, dacă nu va fi repus în funcţie, este decis să acţioneze astfel încât hotărârile instanţei să fi puse în aplicare de Consiliul Judeţean.

Decizia Curţii de Apel Oradea

Curtea de Apel Oradea a emis o decizie definitivă şi irevocabilă, în care se menţionează:

„Recurentul reclamant a solicitat anularea Dispoziţiei nr. 122 din 29 mai 2015 prin care s-a constatat încetarea la termen a contractului de management, prevalându-se de legătura directă a efectelor nerespectării procedurii de evaluare şi a deciziei de încetare a contractului fără respectarea garanţiilor conferite de art. 43 ind. 1 din OUG nr. 189/2008.

Potrivit acestui text de lege: „(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale prevăzute la articolul 37 alin. (2) este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.

(3) Proiectul de management depus în condiţiile alin (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.”

Prin urmare, având în vedere că procesul verbal de evaluare prin care s-a acordat nota 7,34 este nul, nulitate ce afectează şi dispoziţia finală de evaluare, se impune o reevaluare a activităţii aferente anului 2014 cu respectarea exigenţelor legale, urmând a fi valorificate de comisia abilitată toate susţinerile recurentului reclamant referitoare la activitatea prestată de acesta

Curtea constată că prin maniera în care a fost efectuată evaluarea şi emise actele atacate (inclusiv prin inversarea ordinii cronologice fireşti de emitere a dispoziţiilor atacate) garanţiile prescrise de legiuitor au fost încălcate, fiind îngrădit dreptul reclamantului de a contesta nota obţinută şi de a-şi valorifica vocaţia la un nou contract de management.

Ca o consecinţă a celor constatate, se impune anularea Dispoziţiei nr. 122 din 29 mai 2015 prin care s-a constatat încetarea la termen a contractului de management, având în vedere că aceasta este emisă pe baza unei evaluări finale întocmite cu nerespectarea exigenţelor legale anterior reţinute.

Pentru aceste considerente, văzând că motivele de nelegalitate anterior evocate atrag nulitatea actelor administrative atacate şi fac de prisos analiza celorlalte susţineri ale părţilor, va admite recursul şi rejudecând cauza va casa în parte hotărârea, va admite în parte acţiunea în sensul că va anula procesul-verbal al comisiei de evaluare nr. 11648/28.05.2015, Dispoziţia nr. 122/29.05.2015, Dispoziţia nr. 126/29.05.2015 şi va respinge cu neîntemeietate restul pretenţiilor.”

Consiliul Judeţean nu îl poate repune pe Liviu Marta în funcţie, spune Pataki Csaba

Cu toate că instanţa de judecată i-a dat câştig de cauză istoricului Liviu Marta, reprezentanţii Consiliului Judeţean nu intenţionează să-l repună în funcţie.

“În decizie nu se vorbeşte despre repunerea în funcţie a domnului manager Liviu Marta. Dânsul a avut perfectă dreptate din punctul de vedere juridic, şi de altfel este şi punctul meu de vedere, dar ca şi procedură este o situaţie foarte interesantă în condiţiile în care dânsul a fost evaluat în anul 2015, iar instanţa a constatat că evaluarea nu a fost corect făcută. Nu a fost respectată legislaţia în privinţa componenţei comisiei. (…) Noi nu putem să-l repunem în funcţie deoarece contractul lui a expirat. El nu a fost eliberat din funcţie înainte de expirarea mandatului, el a fost lezat în drepturi doar prin faptul că acel contract de management nu a putut fi prelungit pe baza unei simple evaluări a noului plan de management”, a declarat Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare.