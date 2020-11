Argumente pro şi contra tezelor şcolare

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că, atât în semestrul I al acestui an şcolar, cât şi în cel de-al II-lea, mediile elevilor vor fi calculate fără tezele şcolare, anulate, de altfel, din cauza şcolii online.

Media semestrială, a explicat ministrul, se va calcula „prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obţinute prin evaluarea continuă, la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului”.

Oficialul de la Educaţie a mai spus că eliminarea tezelor dintre metodele de evaluare este, pe de o parte, o măsură echitabilă la nivel naţional, iar pe de alta, va asigura păstrarea motivaţiei de învăţare a elevilor. Monica Anisie consideră că evaluarea continuă prin proiecte şi portofolii va ajuta atât profesorul, cât şi elevul, oferind un feedback mai bun.

Entuziasmul oficialului nu este împărtăşit şi de experţi în Educaţie. Potrivit lui Ştefan Vlaston, profesorul nu are la dispoziţie în sistemul online niciun instrument prin care să evalueze ce ştie efectiv elevul. „Ştiu cazul unor elevi care au dat test cu subiecte pe care le-au rezolvat singuri, acasă. În acest timp, toţi se consultau pe grup cu privire la modul de rezolvare, plus că au avut cărţile deschise pe masă, plus alte surse de informare pe care în clasă nu le-ar fi avut. Elevul de la care am aflat de test mi-a mai spus că el crede că media minimă la acest test va fi 9. Aşa încât evaluările sunt egale cu zero în sistemul online, pentru că profesorul nu are de unde să ştie că elevul scrie din capul lui sau din alte surse. Vom avea nişte medii de la 9 în sus şi ne vom fura căciula singuri”, consideră Ştefan Vlaston.

Evaluarea, o formă fără fond?

La rândul lui, Marian Staş, expert în educaţie, consideră că este foarte uşor ca toată evaluarea să ajungă o formă fără fond, la capătul căreia portofoliile elevilor să aibă o valoare autentică adăugată îndoielnică şi nesemnificativă pentru ce înseamnă oglinda corectă a nivelului la care se află elevul. „Pentru că linia dintre integritate şi ipocrizie este foarte fină. Tezele şi, în general, evaluările contratimp au o noimă extrem de bine precizată. Toate evaluările serioase din lume sunt contratimp. Timpul alocat pentru evaluare este de multe ori mai scurt, nu mai lung”, subliniază Marian Staş.

Reprezentanţii asociaţiilor de elevi spun că acum se va vedea care profesor este inventiv şi care nu. „Până acum, eu am fost notat pe diferite materiale pe care le-am trimis pe platforma educaţională – referate, portofolii – dar, momentan, nu am susţinut niciun test scris care să evalueze cunoştinţele în mod direct. Am însă colegi la alte licee care au dat şi test”, mărturiseşte Silviu Morcan, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor Constanţa. Acum, mai mult ca niciodată, adaugă Silviu, profesorii ar trebui să găsească metode de evaluare inovative, astfel încât să evalueze cunoştinţele reale ale elevului, şi nu capacitatea lui de a reproduce o informaţie.