Arbitrii și oficialii delegați la meciurile din județ

În această perioadă a anului, juniorii își încep meciurile la ora 12.00, iar seniorii de la ora 14.00. Dar la înțelegerea echipelor se poate modifica ora de start. În programul de mai jos vă sunt prezentate și excepțiile.

Sâmbătă și duminică se joacă o nouă etapă în fotbalul județean. Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a comunicat vineri oficialii delegați. Sunt arbitri care au mai multe meciuri în acest weekend, chiar și trei.

Program și oficialii delegați:

Liga 4, Seria A (etapa 10)

Sâmbătă, 26 octombrie

• Halmeu – Orașu Nou (13:00/ 15:00, S. Elek, C. Matei, E. Pop, I. Turtureanu)

• Botiz – Livada (14:00/ 16:00, G. Chiorean, C. Toth, Z. Szakacs, I. Iuhas)

Duminică, 27 octombrie

• Olimpia – Lazuri (Ș. Bathory, T. Popescu, Raț jr., C. Ziman)

• Medieșu Aurit – Negrești (13:15/ 15:15, C. Rebegea, R. Miclău, P. Batori, M. Pintea)

• Micula – Apa (R. Bogdan, A. Estan, J. Damian, E. Halici)

• Dumbrava – Turț (amânat)

Liga 4, Seria B (etapa 10)

Sâmbătă, 26 octombrie

• Oar – Păulești (R. Bogdan, C. Por, S. Nagy, Z. Pataki)

Duminică, 27 octombrie

• Vetiș – Beltiug (S. Kovacs, T. Kopriva, N. Sălăgean, Z. Torok)

• Ardud – Moftinu Mic (12:00 sen., 14:00, teren Mădăras, S. Bărbuș, G. Sician, Z. Trella, R. Chioreanu)

• Dorolț – Babța (C. Por, I. Ghencean, S. Petruț, I.Vigu)

• Tășnad – Decebal (amânat)

• Doba stă

Liga 4, Seria C (etapa 11)

Sâmbătă, 26 octombrie

• Carei – AS Căpleni (9:00/ 11:00, O. Mazilu, C. Por, S. Neichi, L. Năstruț)

• Lucăceni – CSM Satu Mare (12:00 sen./ 14:00 jun.)

Duminică, 27 octombrie

• Cămin – Sanislău (Ș. Peneghi, I. Bauer, A. Bauer, G. Rus)

• Berveni – Ciumești (Z. Kopriva, C. Miron, B. Beniamin, T. Kegyes)

• Ghenci – Pișcolt (B. Dragoș, F. Moisa, S. Turoczi, N. Morar)

• F. Căpleni – Foieni (C. Matei, L. Lukacs, E. Pop, S. Cseh)

• Tiream – Andrid (B. Rad, R. Chiorean, R. Botoș, R. Mândreanu)

Liga 5, Seria A (etapa 9)

Duminică, 27 octombrie

• Căuaș – Urziceni (13:00, A. Peter, I. Peter, M. Ciceu,Z. Rozs)

• Domănești – Santău (13:00, S. Elek, D. Gherman, O. :erban, R. Silaghi)

• Moftinu Mare – Dindești (15:30, S. Elek, D. Gherman, O. :erban, M. Dorca)

• Marna – Supur (15:30, A. Peter, I. Peter, M. Ciceu, T. Juhasz)

Liga 5, Seria B (etapa 9)

Sâmbătă, 26 octombrie

• Dorolț II – CS Diferit (16:00, M. Mihai, D. Bonțidean, C. Rus, P. Lizac)

• Homoroade – Bercu (16:00, C. Rebegea, P. Batori, G. Lakatos, V. Racolța)

Duminică, 27 octombrie

• Viile SM – Agriș (S. Bărbuș, D. Bonțidean, B: Sas, C. Hrițiu)

• Porumbești – Crucișor (A. Sabo, A. Gherasim, Ghe. Dumitraș, I. Borz)