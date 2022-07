Aproape jumătate dintre companiile globale au raportat un atac cibernetic, în ultimul an

Una din cinci organizaţii a ajuns în pragul insolvenţei după un atac cibernetic, iar aproape jumătate (48%) a raportat o breşă de securitate în ultimele 12 luni, în creştere faţă de o pondere de 43%, în 2021, relevă datele centralizate într-un raport publicat de asigurătorul global Hiscox, citat de blogul din România al producătorului de soluţii antivirus Eset.

:apte din cele opt ţări chestionate consideră atacul cibernetic drept principala ameninţare la adresa afacerii lor, în timp ce 19% din totalul celor chestionaţi au raportat un atac ransomware, în creştere de la 16%, de la an la an, iar două treimi dintre victime au plătit răscumpărarea în urma atacurilor.

De asemenea, peste (55%) dintre victimele atacurilor informatice consideră securitatea cibernetică o zonă cu risc ridicat, dar cifra scade la doar 36% pentru cei care nu au experimentat încă un atac de compromitere de date. În mod similar, 41% dintre cei atacaţi spun că expunerea lor la risc a crescut, dar pentru celălalt grup cifra este mai mică de un sfert (23%).

Un alt element interesant din raport evidenţiază că infractorii cibernetici par să vizeze din ce în ce mai mult companiile mai mici.

Astfel, cei cu venituri între 100.000 şi 500.000 de dolari se pot aştepta la tot la fel de multe atacuri precum cei care au o cifră de afaceri între 1 şi 9 milioane de dolari, anual.

Raportul de specialitate arată că o cincime dintre firmele respondente care au fost atacate spun că solvabilitatea lor a fost ameninţată în acest an, cu 24% mai multe decât în 2021.

În acest context, bugetele medii pentru securitatea cibernetică ale companiilor respondente s-au majorat cu 60% în ultimul an, până la 5,3 milioane de dolari, respectiv cu 250% faţă de 2019.