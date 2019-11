Apicultorii români, sufocați de importurile de miere din China şi din ţări ale Americii de Sud

Mierea românească nu se vinde. Importurile de miere au sufocat ţara. Preţul la care se aduce miere din Ucraina este de 6 lei/kg, de miere adusă din China nici nu mai vorbim, preţul este atât de mic încât e imposibil de concurat de mierea românească. Preşedintele unei asociaţii de apicultori propune să fie instituite taxe şi impozite pe mierea importată. Aşa cum se procedează în ţările nordice.

“De anul trecut începând situaţia este foarte grea. Nu se vinde mierea. Mai ales, cea polifloră. Asta de salcâm se vinde pentru că nu s-a făcut anul trecut şi aşa mai departe, dar poliflora nu se caută. Cauza principală este foarte clară, că tot căutăm oare de ce, oare cum. Nu, domnule, s-a băgat în comunitatea europeană miere din afara comunităţii europene la preţuri foarte mici. Dacă din Ucraina se aduce la 6 lei, din China nici nu vreau să spun la ce preţ se aduce. Ţările sud-americane fac nişte producţii grozave, zeci de mii de tone pe o ţară, 70.000 – 80.000 de tone pe ţară, când noi facem maxim 20.000 de tone în România. Astea sunt cauzele.

Se cer taxe și impozite

Ce este de făcut? Lucrurile sunt foarte simple. Dacă statul vrea să-şi protejeze producătorul intern nu poate decât să pună nişte taxe, nişte impozite pe produsele agricole care vin din afara comunităţii europene. Asta se practică în ţările nordice, până la 50% se merge. Pentru că mierea este astăzi un produs excedentar în ţara asta. Păi, atunci, nu mai aducem din China. Sau dacă aducem, punem 50% impozit. Nu am nimic cu China, dar producătorul intern nu trebuie terminat. Oamenii sunt dezamăgiţi, sunt dezgustaţi, unii au zeci de tone acasă de miere. Şi mai este încă o soluţie, să facem produse de calitate. Facem produse de calitate şi ele vor fi apreciate dincolo şi dacă adăugăm şi produsul bio, este o plus valoare. De exemplu, acum nu am vândut decât nişte salcâmi şi nişte tei bio (miere din salcâm şi din tei n.r.). Atât. Restul, polifloră, nu am vândut niciun gram. Cine-ţi cere, îţi cere la nişte preţuri de nimic că mi-e şi jenă să-i spun la apicultor un preţ.

Întotdeauna am avut speranţe. Adevărul este că poliflora merge la un preţ foarte mic. Am încercat să dau la un preţ mai mare, dar nu mai poţi, stai cu ea pe stoc, omul îţi cere banii, pentru că nu au bani oamenii, şi chiar şi minimisul ăsta de 20 de lei îl ajută să-şi ia medicamente şi biostimulatori şi, poate, îl şi încurajează un pic. E foarte puţin (ajutorul de minimis n.r.) şi o dată la nu ştiu câţi ani. În 2016, mi se pare, am mai primit 4 lei pe familia de albine. Nu se poate aşa ceva. Şi, de asemenea, trebuie stimulat cel care produce, 10 bani, 20 de bani la kilogram, stimulat cel care produce, nu cel care povesteşte”, a declarat, duminică, ing.Iosif Korb, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Crescătorilor de Albine, filiala judeţului Hunedoara, pentru emisiunea Satul hunedorean.

“Producţia de miere din 2018 a fost mai bună decât în anul anterior, dar nu a depăşit 27.000 de tone, întrucât seceta a afectat considerabil culturile de floarea-soarelui, iar pentru anul acesta culesul de rapiţă a fost compromis”, a declarat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, pentru Agerpres.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Agriculturii, în 2018, România avea 1.849.000 de familii de albine. De atunci, numărul familiilor a scăzut considerabil în toate judeţele ţării. La noi, în judeţul Satu Mare spre exemplu, de la 25.000 de familii în 2018, în 2019 s-a ajuns la puţin peste 18.000.

Uniunea Europeană este al doilea cel mai mare producător mondial de miere după China.