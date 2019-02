Andrea Olah: Avem noroc de fete cu caracter frumos (Foto)

Victorie la 25 de puncte în faţa campioanei

CSM Satu Mare a înregistrat sâmbătă cea mai categorică victorie din istoria confruntărilor cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Motivate şi încurajate de Maikel Lopez, împinse de la spate de un public cald şi numeros, fetele noastre au câştigat meciul la 25 de puncte diferenţă. CSM Satu Mare a demonstrat abia acum că poate să câştige titlul naţional în faţa echipei care a luat ultimele trei campioanate.

S-a jucat pentru etapa a 7-a din Grupa Roşie, ultima a turului fazei a doua din Liga Naţională de baschet feminin.

Din primele secunde, Amukamara, Denson, Kadar, Mandache şi Lloyd le-au avut în faţă pe Higgins, Whitted, Şolopova, Ghizila şi Părău. Sepsi a avut prima posesie, însă a ratat prin Higgins, jucătoare care faultat-o apoi pe Denson. CSM a primit două libere, transformate fără probleme de americancă. Aceeaşi Denson a făcut 4-0, însă Sepsi a început să înscrie şi să se ducă la 5-4. Avea să fie prima şi singura dată când echipa oaspete conduce în primul sfert. Perioada a doua i-a aparţinut lui Sepsi. Părău a egalat la 18, iar Ghizila a transformat două aruncări de 3 puncte, făcând 26-21 pentru Sepsi, în minutul 14. CSM a ţinut ritmul, iar diferenţa intre cele două la pauza mare era de doar un punct.

La un minut scurs din sfertul al treilea, Denson a transformat o aruncare de două puncte. S-a făcut 34-33, iar de atunci a rămas o singură echipă în avantaj pe tabelă. În continuare echipa de pe Someş s-a descurcat excelent în apărare şi atac, iar Sepsi a înscris prima oară în sfertul trei după aproape cinci minute! Înaintea ultimelor 10 minute, CSM Satu Mare conducea cu 49-40. Părea că Sepsi va forţa, însă mult mai proaspătă, echipa sătmăreană este cea care a controlat jocul şi care a câştigat sfertul cu 27-11.

CSM Satu Mare – Sepsi s-a încheiat 76-51, pe sferturi: 16-12, 16-21, 17-7, 27-11.

Au jucat:

CSM Satu Mare: Denson (27 puncte, 11 recuperări, 6 pase decisive), Amukamara (16, 4, 4), Lloyd (12, 3, 1), Huţanu (10, 3, 2), Mandache (9, 8, 1), Olah (2, 1, 0), Lazăr (0, 0, 1), Kadar (0, 1, 1), Baltic (0, 0, 0). Antrenor: Maikel Lopez.

Sepsi: Ghizila (17, 3, 2), Părău (11, 2, 4), Higgins (10, 5, 1), Şolopova (7, 5, 1), Şipoş (3, 1, 1), Whitted (3, 4, 2), Nagy (0, 0, 0), Slamova (0, 2, 1). Antrenor: Zoran Mikes.

Cea mai usturătoare înfrângere din ultimii ani

La capitolul confruntări anterioare, Sepsi o conduce în continuare pe CSM Satu Mare, dar cu 20-3. Clubul sătmărean a câştigat o dată în finala sezonului trecut, scor 68-60 şi în martie 2013, scor 74-68.

Odată cu meciul de sâmbătă, Sepsi Sfântu Gheorghe a înregistrat cea mai usturătoare înfrângere din campionat, din ultimii aproape cinci ani. Dacă acum a fost învinsă la 25 puncte diferenţă, în primăvara anului 2014 pierdea la 30 puncte diferenţă, în finala mică cu CSU Alba Iulia, scor 61-91.

Scurt interviu cu Andrea Olah

Bucuria a fost mare în rândul echipei de baschet CSM Satu Mare, după victoria obţinută în faţa celor de la Sepsi. La final, Andrea Olah, jucătoarea cu cele mai multe meciuri la clubul sătmărean ne-a acordat un scurt interviu.

O victorie meritată, mult aşteptată de voi şi de publicul sătmărean. Cum a fost acest meci?

Este o victorie foarte dulce, pe care am aşteptat-o nici nu ştiţi de când. Ar fi frumos să obţinem astfel de victorii în finală şi să câştigăm aurul acasă, sau chiar acolo la ei. Vreau să mulţumesc în primul rând echipei. O echipă câştigă un meci, una care joacă exact cum am făcut-o noi azi. Am fost foarte unite, am jucat una pentru alta, am murit pentru fiecare minge. Vreau să mulţumesc publicului! Fără spectatori nu aveam cum să câştigăm. Mulţumim! Atmosfera a fost minunată şi suntem foarte fericite!

Ce aţi avut în plus? Este totuşi o diferenţă mare de scor.

Cred că am avut în plus dorinţa. S-a văzut dorinţa noastră de a câştiga. Sepsi are un lot valoros, n-a pierdut niciun meci până acum. Dar la noi s-a văzut dorinţa în plus. Am avut o săptămână grea, ne-am antrenat mult, din greu, am tras de noi în fiecare minut de antrenament. Antrenorul ne-a motivat, ne-a spus că am muncit foarte mult şi că pentru asta merităm victoria. S-a văzut acest lucru. Ne-am dorit victoria, am fost pregătite, am muncit, iar acest lucru s-a văzut pe teren.

Ce promiteţi în continuare publicului?

Nu mai vreau să promit nimic. La începutul fiecărui sezon am tot făcut promisiuni. Dar acum vreau să facem promisiuni prin jocurile noastre. Veniţi să ne susţineţi meci de meci, pentru că fără voi nu putem! O să vedeţi pe parchet că formăm o echipă care merită să câştige aurul la finalul acestui sezon.

S-au făcut schimbări la echipă, la final de noiembrie. Cum este atmosfera acum?

Atmosfera este una bună, după cum se şi vede pe teren. Când câştigi şi echipa arată aşa, înseamnă că atmosfera este una bună. Ne înţelegem bine, la Satu Mare n-au fost niciodată probleme în privinţa aceasta. Avem noroc de fete cu caracter frumos! Antrenorul a adus un plus de energie, de voie bună pentru că este şi mai glumeţ. Este exact ceea ce ne trebuia pentru acest sfârşit de campionat.

Rezultatele etapei a 7-a:

• CSM Satu Mare – Sepsi 76-51

• P. Constanţa – ICIM Arad 71-63

• CSM Târgovişte – “U” Cluj 87-71

• Olimpia Braşov a stat

CLASAMENT

1. Sepsi* 15/ 1 29

2. CSM Satu Mare 12/ 4 28

3. CSM Târgovişte 9/ 7 25

4. Olimpia Braşov 7/ 9 23

5. ICIM Arad 4/12 20

6. “U” Cluj 3/13 19

7. P. Constanţa 12/ 6 18

* echipă penalizată cu 2p

Etapa 8: Constanţa – CSM Satu Mare (miercuri, 6 februarie, ora 16:00), Braşov – “U” Cluj, Târgovişte – Arad, Sepsi stă.