Andrada Uhl, elevă la “Mihai Eminescu”, premiul 3 la Concursul Naţional de matematică aplicată

Andrada Uhl este elevă în clasa a XI-a D la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Satu Mare, profil Ştiinţele naturii. Este o adolescentă fascinată de lumea cifrelorşi faptul că iubeşte matematica încă din primii ani de şcoală şi vorbeşte atât de frumos despre lumea geometriei, a algebrei şi a analizei matematice ne-a fascinat şi pe noi.

De curând, tânăra elevă a participat la Concursul Naţional de matematică aplicată “Adolf Haimovici” organizat la Iaşi, unde a reuşit performanţa de a urca pe podium, obţinând medalia de bronz. Locul al treilea la o competiţie importantă în domeniu îi asigură un loc la facultate.

În anii de gimnaziu, Andrada îşi dorea să devină medic. Visa la o carieră în neonatologie sau în pediatrie. Mai apoi, cu ajutorul unor cadre didactice care au descoperit că e talentată în rezolvarea problemelorşirezolvă cu interes exerciţii, descifrând tainele matematicii, paşii Andradei s-au îndreptat spre studiul aprofundat al acestei materii care multora dintre elevi le dă bătăi de cap.

“De mică iubesc matematica. La început, în primii ani de şcoală, mama mea e cea care mă ajuta când întâmpinam unele dificultăţi la teme. Cea care a descoperit că am înclinaţii pentru a aprofunda studiul acestei materii e doamna învăţătoare Anca Uglai de la Şcoala Gimnazială “Mircea Eliade”. Motivul pentru care am ales încă din clasa a V-a să fiu elevă a Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” e tot matematica. În clasele de gimnaziu, doamna profesoară Daly Marciuc a pus mai apoi bazele a tot ceea ce ştiu azi, iar acum pot să afirm că la final de clasa a VIII-a am făcut cea mai inspirată alegere îndreptându-mă spre profilul pe care îl studiez. Iar profesorul de matematică Dan Maiorescu a reuşit la rândul său să mă facă să îmi doresc să ştiu şi mai multe şi chiar să vreau să urmez la absolvirea liceului cursurile unei facultăţi de matematică pentru ca mai apoi să devin profesoară la nivel de liceu”, ne-a povestit Andrada Uhl.

Premiantei îi place cel mai mult geometria, materie care nu se mai studiază în acest an şcolar în care e ea, dar îi plac la fel de tare şi algebra şi analiza, despre care, cum ne spunea, crede că revoluţionează toată matematica: “E logică, e exactă. 1 pe 0 egal infinit. E ceva revoluţionar”. Pentru că participă an de an la olimpiade şi concursuri de matematică, am întrebat-o cum se obţin rezultatele bune. Ne-a mărturisit că munceşte foarte mult acasă şi asta e important pentru a face performanţă, munca suplimentară.