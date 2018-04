Andra Mandache: Este o tensiune plăcută la echipă

Spune căpitanul de la CSM Satu Mare, înaintea finalei cu Sepsi

CSM Satu Mare face miercuri ultimele antrenamente în sala LPS “Ecaterina Both” înaintea plecării spre Sfântu Gheorghe. Acolo va juca vineri şi sâmbătă primele două meciuri din finala Ligii Naţionale de baschet feminin. Înainte de plecare, programată pentru joi dimineaţa, am dorit să vedem care sunt gândurile clubului sătmărean înaintea ultimului act.



“Fetele au răspuns foarte pozitiv, sunt pregătite şi foarte montate. Sunt conştiente că este cea mai importantă finală din cele trei, mergem cu şansele noastre. Atmosfera este mai bună ca oricând, spun că vom reuşi să facem şi o surpriză. Avem planurile noastre pe care nu vi le pot spune. Sperăm să ne iasă. Nu doar pentru mine ci pentru toată lumea înseamnă foarte mult această finală. Până în momentul de faţă cu toţii ne-am făcut treaba, am făcut o imagine bună clubului, oraşului. Am apreciat şi apreciez că toată lumea a fost alături de noi, ne-a ajutat, a avut încredere în noi. Dacă rămân la CSM şi în sezonul viitor? Deocamdată mă gândesc doar la finală, iar la sfârşit vom vedea cât o să fim de fericiţi. Avem o vară la mijloc”, ne-a declarat antrenorul Marius Dobă.

“Ne-am pregătit puţin mai intens decât pentru orice alt meci. Sperăm să ne întoarcem cu cel puţin un meci câştigat de la Sfântu Gheorghe. Ne-am pregăti, putem să le surprindem, avem şanse. Este o tensiune plăcută la echipă. Între noi ne simţim bine, dar în acelaşi timp suntem conştiente de tensiunea şi presiunea finalei. Va fi o finală mult mai simţită ca celelalte. Se ştie cum a decurs sezonul pentru noi. Acesta a fost obiectivul nostru şi l-am îndeplinit. Acum vrem să-l ducem la bun final. De când m-am întors în România am mai jucat o finală pe care am pierdut-o (n.r. în sezonul trecut, alături de “U” Cluj-Napoca). Sper ca aceasta să decurgă altfel. Faţă de Universitatea din finala sezonului trecut suntem o echipă mai bună, mai lungă ca şi bancă, cu fete mai experimentate. Avem câteva atuuri în faţa lor, plus că echipa de la Sfântu Gheorghe s-a schimbat. Şansele sunt egale”, spune Andra Mandache, căpitanul echipei CSM Satu Mare.

Programul finalei:

• Sepsi – CSM (20 aprilie, ora 19:00, FRB TV)

• Sepsi – CSM (21 aprilie, ora 19:00, FRB TV)

• CSM – Sepsi (26 aprilie, ora 18:15, Digi Sport)

• CSM – Sepsi (dacă e cazul, 27 aprilie)

• Sepsi – CSM (dacă e cazul, 30 aprilie)