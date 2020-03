Anchetă: cum e să staţi în casă şi să nu vă puteţi întâlni cu prietenii la o cafea?



Ancheta jurnalistică demarată zilele trecute şi la care participă prin răspunsurile oferite interpreţi ai cântecului popular din judeţele Satu Mare, Maramureş şi Sălaj, oameni dragi publicului telespectator care duminică de duminică, de la ora 14, urmăresc emisiunea Zone folclorice la Informaţia TV, continuă.

Stăm acasă şi scriem pentru cititorii Informaţia Zilei, invitându-i la o călătorie imaginară acasă la artişti. Iată călătoria noastră de azi şi răspunsul unor cântăreţi la întrebarea noastră: “cum e să staţi acasă şi să nu ieşiţi cu prietenii la o cafea?”.

Maria Tripon: “Fredonez pricesne, iar când simt că am inspiraţie scriu texte populare”

Primul răspuns îl primim de la Maria Tripon, mesager al cântecului oşenesc, profesoară şi îndrumătoare a Ansamblurilor folclorice Sânzienele de la Clubul Elevilor Negreşti – Oaş şi Oaşul de la Casa de Cultură Negreşti-Oaş: “Pentru că traversăm o perioadă dificilă din viaţă şi pt.că trebuie să avem grijă de noi şi de semenii noştri, de cei dragi nouă, mă supun legilor date în aceste conditii şi bunului simţ pe care trebuie să-l avem cu toţii. Aşa că mie îmi pasă, de aceea stau acasă. Nu mă plictisesc deloc având în vedere şi faptul că locuiesc la casă şi tot timpul ai ce să faci în casă şi pe lângă casă. Dimineaţa, înainte de a-mi servi cafeaua, am grijă de suflet şi îi mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru tot ce am primit toată viaţa prin câteva rugăciuni , apoi am timp de cafea şi de restul. Fac curăţenie, gătesc, citesc ,îmi inventariez şi spăl costumele populare pe care le folosesc pentru copiii din Ansamblul Sânzienele, fac ordine în camera tradiţională, iar cand m-am plictisit şi fac o pauză vorbesc la telefon sau pe reţelele de socializare cu prietenii, cu familia, băieţii mei, nurorile şi nepoţii. Apoi mă gândesc şi la prietenele mele, mătuşile Flore Finta, Flore Hotca, Ana Hotca şi lista este mai lungă. Ascult radioul când lucrez şi urmăresc ştirile la televizor când vreau să mă odihnesc puţin. Nici muzica nu am neglijat-o! Fredonez pricesne, iar când simt că am inspiraţie scriu texte populare. Sinceră să fiu, mie chiar îmi prieşte statul acasă. Acuma simt că fac tot ce îmi place şi că am mai mult timp pentru activităţile pentru care alocam mai puţin timp altădată. Îmi pare rău că încă nu pot sa lucrez în grădină, din motive climatice, altfel aveam şi mai multă treabă. Uite aşa îmi trece ziua, iar seara mi-o închei tot cu rugăciuni de mulţumiri Bunului Dumnezeu. Recunosc că îmi este dor de cei dragi, să ne vedem şi bineînţeles de copiii cu care lucrez, micii artişti din Sânzienele şi Oaşul. Mesajul meu pentru voi, dragi prieteni, este să stăm acasă să facem ce e de făcut şi ceea ce ne place şi să nu uităm să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine şi peste această încercare a vieţii. Vă pup şi vă îmbrăţişez cu drag din Oaşul meu frumos”.

Vasile Coca: “Haideţi să ne întoarcem cu faţa spre Dumnezeu măcar acuma, în ceasul al 12-lea, iar dacă vom avea credinţă în noi cât un grăunte de muştar, vom răzbi şi aceste grele momente”

Mergem acum în Sălaj, acasă la îndrăgitul interpret Vasile Coca, artist aplaudat de fiecare dată la scenă deschisă la spectacolele susţinute la noi, la Satu Mare. Vasile Coca ne invită să ascultăm în această perioadă muzică populară: “Dacă cântecul popular nu vă scapă de griji, atunci vă ajută să mai uitaţi de ele. Pentru mine situaţia dată este foarte inconvenabilă din mai multe puncte de vedere, dar conştientizând gravitatea şi pericolul acestui virus blestemat, stau în casă şi mă conformez în totalitate indicaţiilor instituţiilor statului român. Dragilor, dacă vă iubiţi propria viaţă, familia şi prietenii, evitaţi la maxim ieşirile din casă, decât în situaţii de maximă necesitate. Vă spun tuturor că nu este de glumit!!! Nu vă hazardaţi şi nu vă jucaţi cu plimbări şi ieşiri în diferite locuri publice sau la prieteni deoarece nici nu stiţi de unde vă puteţi infecta cu virus. Eu, care am fost înconjurat zilnic de oameni dragi, artişti, prieteni, fac eforturi maxime ca mai apoi totul sa fie bine, sper să şi reuşesc. După umila mea părere, această situaţie va dura mai mult decât se preconizează, dar trăim cu speranţa că nu vom avea de suferit prea mult, în primul rând să nu pierdem oameni dragi. Mai ziceti câte o rugăciune, ca bunul Dumnezeu să ne aibă în paza Lui, deşi mulţi dintre noi nu merităm mai nimic din partea Lui. Tot ce ni se întâmplă este mânia lui Dumnezeu pentru tot întunericul din noi şi pentru toată nepăsarea noastră faţă de El. Purtăm în noi prea multă ură, răutate, invidie, orgolii, dezbinare, mânie, întuneric şi lipsă de credinţă, s-a umplut lumea de hoţi, tâlhari, şmecheri, profitori şi oameni… fără Dumnezeu. Haideţi să ne întoarcem cu faţa spre Dumnezeu măcar acuma, în ceasul al 12-lea, iar dacă vom avea credinţă în noi cât un grăunte de muştar, vom răzbi şi aceste grele momente. Întindeţi o mână de ajutor către bătrânii singuri, către cei bolnavi, către cei săraci şi către copiii fără părinţi gândindu-vă că toate faptele voastre bune se vor contabiliza acolo sus, în ceruri, în dreptul vostru. Dumnezeu nu forţează mântuirea nimănui, cine are minte să ia aminte. Doresc să felicit instituţiile statului pentru felul cum gestionează aceasta situaţie (româneşte), sigur că este loc de mai bine, dar nici lor nu le este uşor în a lua unele decizii (nu mi-aş dori să fiu în locul lor în aceste momente). Vă salut cu respect şi preţuire pe toţi, colegi de cântec şi prieteni, şi aştept cu drag să ne revedem cât mai curând”.

Tinerele interprete Victoriţa Iuliana Sas şi Alexandra Tiran din Maramureş

Din Sălajul pe care-l cântă cu atâta drag Vasile Coca, mergem în Maramureş, ţinut de poveste, de unde tânăra interpretă a cântecului popular, invitată în vara anului trecut în emisiunea Zone folclorice la ITV, Victoriţa Iuliana Sas, ne transmite la rândul său acelaşi mesaj: “Staţi acasă! În această perioadă este spre binele nostru şi al celor din jur să stăm acasă. Această situaţie ne-a dat vieţile şi planurile peste cap, dar trebuie să fim optimişti şi să credem în Dumnezeu. El o să rezolve totul. Multă sănătate şi numai bine!”. Tânăra solistă Alexandra Tiran, tot o maramureşancă frumoasă şi talentată, ne scrie următorul mesaj: “Statul acasă pentru mine este un act de responsabilitate civică. Nu am făcut ceva special sau diferit în această perioadă faţă de ceea ce fac în zilele obişnuite de stat acasă. Mă simt puţin asemenea unui leu în cuşcă. Este greu, dar nu imposibil. Important este să ne protejăm unii pe alţii. Aşa cum se spune, în tot răul este şi un bine. Izolarea la domiciliu îmi permite mai mult studiu muzical, îmi pune în ordine gândurile şi am mai mult timp să îmi pun în balanţă toate faptele, reuşitele, eşecurile, ca după ce se va termina totul să-mi dau seama din ce punct să pornesc. Poate tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă cu un motiv, poate Dumnezeu ne-a tras de urechi, aducându-ne aminte că este nevoie şi de hrană sufletească”.

Marian Sima, coregraf: “Mă conformez situaţiei actuale, stau în casă că îmi pasă!”

Revenind pe meleagurile judeţului Satu Mare, mai avem câteva mesaje de la artişti. Interpretul Sorin Petric ne îndeamnă la fel, mărturisind că perioada de stat acasă de acum nu e ceva diferit de zilele sale obişnuite: “Pentru mine nu este cu nimic diferit pentru că de regulă 90% din timpul meu îl petreceam acasă. Lucrez de acasă şi toate activităţile mele le fac acasă. Deci m-am obişnuit fără probleme”. Profesorul Marian Sima, coregraf al Ansamblului Folcloric al Judeţului “Doruri sătmărene” ne-a scris: “Este foarte greu, având în vedere că nu sunt obişnuit să stau în casă. Programul meu de obicei e de dimineaţa până seara, mereu cu activitate, mereu înconjurat de copii. Dar mă conformez situaţiei actuale, stau în casă că îmi pasă! Staţi în casă dacă vă pasă!”.

Interpreta Ionela Toma, stabilită de câţiva ani în Capitală, proaspătă mămică, ne scrie: “Din fericire, această pandemie nu mi-a schimbat cu aproape nimic viaţa.Viaţa mea s-a schimbat cu adevărat în urma cu 4 luni, când a venit pe lume fetiţa noastră. De atunci trăiesc cele mai frumoase clipe, sunt cea mai împlinită femeie de pe pământ şi nu îmi lipseşte nimeni şi nimic, ea este tot universul meu! Singurul lucru de care mă privează această situaţie prin care trecem inevitabil cu toţii, este plimbărica noastră de la prânz, o oră în care ieşeam şi noi afară. În rest, pentru noi totul este la fel. Trăim cele mai frumoase clipe din viaţa noastră!”.