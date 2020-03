Anchetă: cum e să staţi acasă şi să nu puteţi ieşi cu prietenii la o cafea?

Continuăm ancheta jurnalistică pe care o facem zilele acestea în mediul online. Stăm acasă, dar ţinem permanent legătura cu interpreţii cântecului popular, cu artiştii, cu oamenii dragi celor ce iubesc muzica, obiceiurile şi tradiţiile româneşti. Vă pregătim în fiecare duminică, de la ora 14, la Informaţia TV, cât de bine putem, emisiunea de muzică populară Zone folclorice pentru că ştim că telespectatorii ITV stau acasă şi ne urmăresc.

În materialul de faţă, au răspuns la întrebarea “Cum este să staţi acasă şi să nu puteţi ieşi cu prietenii la o cafea?” interpreţi din Codru, Oaş, reprezentanţi ai unor formaţii din Satu Mare.

Ana Holdiş Pop: “Cu siguranţă ne vom schimba, vom aprecia fiecare clipă, ne vom bucura de fiecare răsărit de soare şi vom trăi mai împăcaţi cu noi şi cu cei din jurul nostru”

Binecunoscuta interpretă a cântecului popular, Ana Holdiş Pop, ne spune, transmite cititorilor Informaţia Zilei şi telespectatorilor Informaţia TV: “<Să stai acasă > cred că este cel mai bun lucru pe care trebuie să-l facem cu toţii atâta timp cât este spre binele nostru, al tuturor. Cred că a venit vremea să stăm mai mult cu noi înşine, să reflectăm la tot ce a fost, este şi va fi. Uneori suntem prea grăbiţi sau prea preocupaţi cu problemele noastre, încât nu reuşim să-i vedem pe cei din jurul nostru. Să le vedem frământările, nevoile, grijile cu care se confruntă în fiecare zi. Oare vom învăţa să fim oameni după tot ce trăim? Nimic nu este mai preţios decât viaţa, liniştea şi iubirea pe care o avem în suflet şi pentru semenii noştri. Cu siguranţă ne vom schimba, vom aprecia fiecare clipă, ne vom bucura de fiecare răsărit de soare şi vom trăi mai împăcaţi cu noi şi cu cei din jurul nostru. Viaţa este darul primit de la Dumnezeu, să ne bucurăm de acest dar şi să-i mulţumim în fiecare zi. Vă doresc din suflet tuturor multă sănătate, putere şi răbdare!”.

Maria Carmen Sas: “Îmi lipsesc toate activităţile, dar cel mai mult îmi lipsesc întâlnirile cu copiii”

Interpreta cântecului popular Maria Carmen Sas, care zilele trecute a mai adăugat în buchetul vieţii sale o floare, stă la rândul său acasă şi ne transmite: “ Nu mi-am închipuit vreodată că ar putea veni o zi în care să fiu nevoită să răspund la o asemenea întrebare. E grea această perioadă de separare, această perioadă de renunţare la viaţa pe care am trăit-o până acum câteva zile. Eu am avut în permanenţă o viaţă foarte activă, foarte plină, înconjurată în permanenţă de oameni, dar mai ales de <minunile lumii>, cum le spun eu năzdrăvanilor noştri. Îmi lipsesc toate activităţile, dar cel mai mult îmi lipsesc întâlnirile cu copiii. Încerc să ţin legătura cu ei, în fiecare zi ne auzim sau chiar ne vedem pentru că avem această şansă datorită tehnicii actuale. Încă nu am făcut o întâlnire cu toţii online, aşa cum îşi fac lecţiile, dar va fi următorul pas. Încerc să-i fac să înţeleagă că momentul reîntâlnirii se apropie cu fiecare zi care trece, e greu pentru ei să înţeleagă aceste vremuri tulburi pe care le trăim. Îmi cântă la telefon, se filmează dansând şi cântând şi îmi trimit momente imortalizate. Această încercare la care ne supune în acest moment viaţa nu este una uşoară, am preocupări care mă ajută să trec cu bine prin fiecare zi, citesc, scriu, fac texte pentru viitoarele repertorii ale năzdrăvanilor, pregătesc costume pentru ei, cos şi brodez şorţuri pentru fet , mă rog în fiecare zi bunului Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine peste această perioadă, să ne ajute să revenim la normalitate”.

Maria Petca Poptean: “Este în folosul nostru să ne protejăm şi poate învăţăm să fim mai buni unii cu alţii, să ne respectăm mai mult”

Gândurile către publicul iubitor de folclor din Ţara Oaşului se îndreaptă acum către toţi cititorii noştri şi de la artista Maria Petca Poptean care ne scrie: “În primul rând vreau să cred că suntem responsabili şi să nu credem că este o glumă. Asta înseamnă să stăm acasă, să ne protejăm şi să îi protejăm pe cei dragi pentru că altă soluţie nu avem în aceste vremuri care s-au abătut asupra întregii planete. Nu e uşor deloc că nu poţi să mergi unde vrei. Nimeni nu a fost pregătit pentru aşa ceva, nici eu nu am fost pregătită şi nu m-am gandit că voi trăi aşa ceva în această viaţă, dar uite că Dumnezeu are alte planuri cu noi. Dar dacă ni se cere să stăm în casă atunci asta facem. Este în folosul nostru să ne protejăm şi poate învăţăm să fim mai buni unii cu alţii, să ne respectăm mai mult, să ne iubim mai mult, să ne ajutăm mai mult şi să înţelegem că nu a început lumea cu noi şi n-o să se termine cu noi, nimeni nu e veşnic pe acest pământ, dar am cam luat-o razna cu toţii. Poate că în aceste zile o să învăţăm ceva cu toţii stând acasă şi meditând la anumite lucruri din viaţa noastră, ce am făcut şi ce am fi putut să facem. Prea aleargă toată lumea după lucruri materiale şi de fapt nu luăm nimic cu noi. Aşa că eu în aceste vemuri stau acasă, întorc casa pe toate părţile, fac curat că am timp, fac mâncare pentru mine şi soţul meu. Mai greu e deoarece copiii sunt la Cluj şi nu ne putem întâlni, iar după cum se vede nu cred că o ne putem întâlni nici de sărbători, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Mai fac o plăcintă, mai cânt un cântec, mai compun un text la un cântec, o melodie, mai îmi vine câte o idee ce aş putea să fac dacă o să fiu sănătoasă şi o să scăpm cu bine din tot ceea ce trăim în aceste vremuri. Am timp si să mă rog mai mult la Doamne, Doamne să aibă grijă de noi toţi. Nici nu ştim cum să reacţionăm în acest timp, pentru că toţi suntem diferiţi. Este şi postul sfintelor Paşti şi suntem mai sensibili. Dar o să trecem cu bine dacă o să respectăm ceea ce ni se spune. Dumnezeu are grijă de fiecare în parte, căci fără el nu putem face nimic oricât ne ţinem noi de mari şi de tari. Noi ne facem un plan, iar Dumnezeu are alte planuri cu noi. Staţi în casă! După ce trecem cu bine peste acest virus nenorocit, ne dăm întâlnire cu toţii la o cafea! Vă pup şi vă iubesc! Dumnezeu să binecuvânteze România şi întreaga planetă! Doamne ajută!”.

Iosif Dezsi, solistul Formaţiei Bravo: “Sănătatea ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc”

Un alt mesaj vine din partea solistului Formaţiei Bravo Satu Mare, Iosif Dezsi, mesaj cu care încheiem materialul de faţă, reamintindu-vă să urmăriţi duminică, de la ora 14 emisiunea Zone folclorice la Informaţia TV. Stăm acasă! În zilele următoare veţi putea citi şi alte mesaje transmise de interpreţi ai cântecului popular românesc cititorilor Informaţia Zilei. Iată ce ne transmite solistul Iosif Dezsi: “Dragi prieteni şi simpatizanţi, sunt zile dificile pentru toată lumea, trăim zile grele, îngrijoraţi de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Sănătatea ar trebui să fie întotdeauna pe primul loc. Vă îndemn pe toţi să respectaţi regulile autorităţilor statului pentru că doar aşa putem să luptăm împotriva acestui virus. Vreau să ştiţi că suntem alături de voi şi suntem siguri că şi voi sunteţi alături de noi şi în curând vom relua activitatea pentru dumneavoastră. Noi stăm acasă, staţi şi voi, dragilor! Vă îmbrăţişez cu drag alături de colegii mei din Formaţia Bravo Satu Mare”.