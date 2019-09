Adi Rus: Sunt fericit! Mi-am îndeplinit un vis, am jucat în echipa României!

Tricolorii ocupă locul 3 în grupă după şase etape

Adrian Rus, proaspătul internaţional al României, n-a rezistat tentaţiei de a trece acasă pe la Satu Mare. Aşa că, la câteva ore după meciul cu Malta, în care a debutat în echipa tricoloră, Adi Rus s-a îmbarcat în avionul de Satu Mare şi a ajuns acasă.

Noi n-am scăpat prilejul, l-am contactat şi am stabilit o întâlnire. Iar Adrian Rus n-a venit cu mâna goală, ci cu un tricou al echipei naţionale pe care l-a oferit subsemnatului.

– Felicitări Adi pentru debut. Cum a fost?

– Am fost emoţionat la început, mai ales în momentul în care s-a cântat imnul României şi când am auzit ovaţiile şi uralele suporterilor. Pentru mine a fost un vis care s-a realizat. Sunt fericit! Apoi, am intrat în joc şi am trecut peste emoţii. :i cu ajutorul lui Chiricheş, un jucător de la care am multe de învăţat.

– Dar meciul naţionalei nu a fost unul foarte bun. Lumea aştepta spectacol şi goluri multe.

– Aveţi dreptate în parte. Totuşi, am început bine, echipa a jucat spactaculos, am avut ocazii mari, dar n-am marcat decât un singur gol. Important este însă că am câştigat cele 3 puncte care pot conta foarte mult în ce priveşte calificarea. Din punctul meu de vedere un dublu 1-0 cu Malta şi cu Norvegia este de preferat unei victorii la scor cu maltezii şi unui egal cu nordicii. Apoi am fost trei debutanţi în teren, fapt care a contat într-o oarecare măsură.

– Tu ai avut trei apariţii în atac, la toate ai atins mingea, prima dată putând spune că ai avut o ocazie.

– Da, îmi place să urc în atac, mai ales la fazele fixe. La prima fază am încercat să trimit pe poartă, dar un fundaş a deviat mingea.

– Cu cine ai stat în cameră?

– Cu Florin Ştefan, fostul meu coleg de la Sepsi şi de la tineret, debutant şi el în meciul cu Malta. Ne înţelegem bine.

– Ce ţi-a spus Cosmin Contra după meci?

– M-a felicitat şi m-a încurajat şi mi-a mai spus că va conta şi în viitor pe mine. Mi-a mai cerut să mă impun la echipa de club.

– Apropo, cum stau lucrurile la Mol Vidi?

– Cred că acum lucrurile vor merge pe un făgaş normal. Mă voi pregăti cu seriozitate şi am convingerea că îi voi convinge pe antrenori să mă titularizeze.

– Părinţii tăi au fost la meciul cu Spania, când ai stat pe bancă, dar nu şi la cel cu Malta când ai jucat. De ce?

– Speram să pot să-i duc şi la meciul de la Ploieşti, meci la care am fost anunţat că voi juca. S-au cam speriat însă de viaţa agitată, tumultul, aglomeraţia din Bucureşti şi au preferat să vină acasă. Dar am venit eu acum la ei.

– Ce le transmiţi sătmărenilor?

– Hai România!

Remiză între Suedia şi Norvegia

Imediat după România – Malta au început şi celelalte două meciuri ale Grupei F. Ne putem considera norocoşi pentru că Suedia n-a bătut Norvegia şi astfel nu s-a distanţat în clasament. S-a înregistrat doar o remiză, scor 1-1. Spania n-a avut emoţii cu Feroe, victorie cu 4-0.

CLASAMENT

1.Spania 6 6 0 0 17-3 18

2.Suedia 6 3 2 1 13-8 11

3.România 6 3 1 2 13-7 10

4.Norvegia 6 2 3 1 11-8 9

5.Malta 6 1 0 5 2-13 3

6.Feroe 6 0 0 6 3-20 0

Programul grupei:

• 12 octombrie: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

• 15 octombrie: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

• 15 noiembrie: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

• 18 noiembrie: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)