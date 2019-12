Acuzat de corupție, primarul Nicolae Robu din Timișoara își zice “ultracinstit”

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce a aflat că a fost trimis în judecată pentru retrocedarea unor locuinţe, că toată viaţa lui a fost cinstit şi că se consideră nevinovat. Întrebat de News,ro dacă va mai candida având în vedere acest scandal, Robu a replicat că va candida dacă va simţi că timişorenii sunt mulţumiţi de el şi îl vor în continuare primar.

”Sunt surprins să aflu că am fost trimis în judecată, citez, ”pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată”. De ce? Pentru că toată viaţa mea am fost un om cinstit -ultracinstit! -, dăruit 100% interesului public în toate asumările -14 ani Prorector, 8 ani Rector -ultimii 4 dintre aceştia simultan şi Senator-, 7.5 ani Primar-, din fiecare poziţie lăsând în urma mea realizări pt care stau cu fruntea sus în faţa oricui, realizări pt care eu am muncit enorm, cu pasiune, chiar cu fanatism aş putea spune, plătindu-le cu viaţă din viaţa mea!”, şi-a început Robu postarea. Nicolae Robu a mai subliniat încă o dată că nu are nimic în comun cu vânzarea sau retrocedarea de locuinţe valoroase din zona centrală a oraşului Timişoara şi că el a semnat două contracte de locuinţe ”ultramodeste” a căror vânzare a fost decisă de o comisie specială înfiinţată pe vremea fostului primar, Gheorghe Ciuhandu.