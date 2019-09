Achitarea facturii de curent, o mare problemă

Am fost vizitaţi la redacţie de către F.M., cititoare a ziarului nostru. Era foc de nervoasă pentru că unii furnizori de servicii nu-i consideră pe consumatori parteneri. La ghişeu, încasatoarele vorbesc nu chiar cum trebuie, aşa cum oamenii ajunşi la ghişeu s-ar aştepta. Iată ce ne-a spus pe un ton stăpânit de furie reclamanta:

„M-am prezentat la ghişeul Electrica pentru a plăti o factură de curent. Mis-a spus să merg la roboţel.Cum acela are nevoie de bani potriviţi, nu dă rest, am rugat doamnele de la ghişeu sămischimbe ceva bani. Nu aveau, sau n-au vrut să mă servească. Cu bagajele pe care le aveam la mine am început să merg pe la unităţile comerciale din vecinătate. Cu greu am reuşit să am banii potriviţi pentru a plăti factura la roboţel. Culmea este că pe când m-am întors să plătesc factura,roboţelul nu mai funcţiona. M-am uitat la ceas şi am constatat că am pierdut şi autobuzul. Factura a rămas neplătită. Mai trebuie să pierd cel puţin o jumătate de zi pentru a plăti această factură. În caz contrar o să vină să-mi taie curentul. Ce ghinion am avut că roboţelul s-a defectat! Totuşi n-am înţeles de ce doamnele nu mi-au încasat contravaloarea facturii. Oare cine o să fie vinovat dacă voi rămâne fără curent, nu că n-aş fi vrut să plătesc factura, ci din motivele prezentate?”.