A intrat şi USR PLUS în campanie internă

Limitând competiţia internă pentru alegerea preşedintelui la o lună de zile, USR PLUS arată că va face o altfel de campanie electorală decât PNL.

Potrivit discursului ţinut de Dacian Cioloş la festivitatea de depunere a candidaturilor, se pare că în USR PLUS se porneşte de la ideea unei competiţii în timp ce PNL a pornit direct la bătălie, cu multe luni înainte de termenul final de depunere a candidaturilor.

Mai mult decât Dan Barna, mai sintetic decât contracandidatul său, cu o mai clară idee despre cum a funcţionat până acum coaliţia de guvernare, Dacian Cioloş are o poziţie tranşantă desprecum trebuie să funcţioneze mai departe coaliţia PNL-USR PLUS- UDMR. Nefiind în guvern, spre deosebire de Dan Barna, el priveşte lucrurile dinafară. Fie şi din cei câţiva termeni pe care-i foloseşte, Cioloş se detaşează de Barna. Vorbşte despre „o susţinere fermă” a reprezentanţilor USR PLUS în toate instituţiile, de la guvern, la agenţii şi administraţie publică. Recunoaşte că partidul nu are încă mecanisme prin care să fie desemnate persoane competente în funcţii. Este împotriva excluderilor celor care au alte opinii decât conducerea partidului.

Dacian Cioloş nu se sfieşte să afirme că reformele încă nu au fost iniţiate. Îl va contrazice Florin Cîţu?

În acelaşi timp pune capăt speculaţiilor asigurându-i pe partenerii de coaliţie că USR PLUS nu va ieşi de la guvernare, deşi chiar şi unii de la PNL ar dori acest lucru.

Dan Barna nu a reuşit să iasă din zona clişeelor. „USR PLUS este singurul partid care reprezintă schimbarea reală din România…. USR PLUS este singurul partid cu membri autentici din sociatetatea civilă… Suntem singurii care putem privi spre viitor…” Un discurs împănat cu prea multe zorzoane demagogice. Afirmaţii fără acoperire în realitate.

Dacă la congresul din 2 octombrie delegaţii vor vota în funcţie de apartenenţa la USR sau la PLUS, evident că prima şansă o are Dan Barna. Dacă se va vota după capacitatea şi viziunea fiecărui candidat este de aşteptat să câştige competiţia internă Dacian Cioloş.

Fără niciun fel de campanie internă, şi UDMR este în faţa unui congres. Va avea loc înaintea celor două congrese. Nu există nicio îndoială că viitorul preşedinte va fi actualul preşedinte. Kelemen Hunor va fi confirmat în funcţie pentru un nou mandat în data de 17 septembrie.

Dacian Cioloş are un mesaj special pentru partidele din coaliţie. După congresele UDMR, PNL şi USR PLUS, lucrurile se vor schimba radical în coaliţie. USR PLUS nu se va mai mulţumi cu firimituri şi mărunţişuri. În sfârşit, Cioloş propune un nou protocol de funcţionare a coaliţiei de guvernare.

Dacă va pierde competiţia, iar Dan Barna va deveni preşedinte unic, este cât se poate de clar că vor avea loc puţine schimbări. De altfel, Barna ocoleşte cât de mult poate aprecierile la adresa partenerilor de guvernare. Este şi normal din moment ce face parte din guvern.

Firesc este să ne întrebăm cum va evolua USR PLUS dacă viitorul lider va fi Dan Barna sau Dacian Cioloş?

Mai ales la început de drum, pentru un partid este extrem de importantă personalitatea, viziunea liderului, ideile lui, modul în care se raportează la celelalte partide politice, abilitatea de a negocia, şi nu în ultimul rând carisma. Care dintre cei doi politicieni este mai carismatic? Cel ales va fi şi candidatul prezidenţial la alegerile din 2024.

Dan Barna a obţinut la prezidenţialele din 2019 puţin peste 15%, în timp ce USR PLUS obţinuse la europarlamentare 22,4%. Un an mai târziu, la parlamentare, USR PLUS nu a egalat procentul de la europarlamentare păstrându-şi procentul obţinut de Dan Barna la prezidenţiale.

Un partid care pierde constant în sondaje, cum este cazuul USR PLUS, îşi poate propune un prag de 25%, dar, deocamdată, nimic nu justifică o asemenea ascensiune.

Fiind la început, campania internă din USR PLUS poate lua orice turnură. Vom vedea.