A fost odată…

În curând se împlinesc 20 de ani de la ultimul meci al Olimpiei în Divizia A

A fost odată când fotbalul sătmărean, Olimpia în cazul de faţă, reprezenta ceva în fotbalul din România. Sigur, cu excepţia unei finale a Cupei României, nu la superlativ, nu cu performanţe care să fi făcut istorie, dar Olimpia era o echipă cunoscută şi respectată în ţară, fiind şi un brand al oraşului şi judeţului Satu Mare. Nu e cazul în momemtul de faţă. Dar, poate, cine ştie, vor veni şi vremuri mai bune.

Pe 12 iunie 1999, FC Olimpia Satu Mare a jucat ultimul meci în Divizia A, adică pe prima scenă a fotbalului naţional. Se întâmpla asta la Satu Mare când Olimpia a fost învinsă de FC Bacău cu 2-0.

După acest meci, oficial, Olimpia Satu Mare a retrogradat în eşalonul secund. Speram să fie ceva vremelnic. Ne-am înşelat, din păcate, pentru că, iată, la 20 de ani de la părăsirea primei scene din România, fotbalul sătmărean se zbate în mediocritate. Iar clubul Olimpia, cel tradiţional, a dispărut în neant. Totuşi, ceva, ceva se întrezăreşte la orizont. Dar să nu ne grăbim.

Revenind la acea perioadă, de sfârşit al anilor 90, a fost una frumoasă pentru fotbalul sătmărean. Olimpia Satu Mare a promovat în Divizia A la finalul sezonului 1997-1998 după un retur senzaţional, reuşind să depăşească pe Corvinul Hunedoara, care avusese la un moment dat un avans de 8 puncte. La acea vreme preşedintele clubului era Vasile Boudi, iar vicepreşedinte Catrinel Raţ. În lot se regăseau printre alţii Suciu, Mihai Paul, Teger, Dragomir, Ciocan, Chiriloaie, Szabo, Iodi, Negrea, Cornaci, antrenorii find Gabi Both şi Mircea Bolba. La promovare, entuziasm general, bucurie mare, speranţe mari. Mai ales că echipa s-a întărit cu câţiva jucători de calibru: Ciprian Mozacu, Lucian Nan, Martin Tudor, Cr. Lupuţ, Marian Alexandru, Ivan, Zamfirescu, Kemeneş, Cioloboc, Chiratcu, moldovenul Corujan etc. Debutul a fost unul fulminant, 3-0 cu Petrolul. Dar pe parcurs, entuziasmul s-a topit, la fel şi banii veniţi din transferul lui Daniel Prodan. Au urmat câteva rezultate proaste punctate şi de câteva rezultate neaşteptate, acel 1-1 cu Rapid, campioana ediţiei, 1-1 cu Universitatea Craiova etc.

După câteva etape Mircea Govor a fost ales preşedinte al C.A. al clubului şi a fost schimbată şi conducerea tehnică, fiind adus pe bancă antrenorul Gigi Staicu. Adică tehnicianul care avuse o mare contribuţie la prima promovare, în 1974. Dar nu mai era ”partidul” la putere, aşa că instalarea pe bancă a lui Gigi Staicu nu a adus şi plusul mult dorit. Ba dimpotrivă.

„Consider că aducerea lui Staicu a fost o greşeală mare a conducerii. Au fost meciuri ciudate în care doar 4-5 jucători au evoluat cu adevărat pentru Olimpia”, a spus Mihai Paul, fost căpitan al grupării sătmărene în acele vremuri.

Una peste alta, indiferent de motive, retrogrdarea n-a putut fi evitată şi Olimpia s-a reîntors în eşalonul secund după un sezon în care a înregistrat 3 victorii, 4 rezultate de egalitate şi multe înfrângeri.

Speram cu toţii să fie ceva trecător. N-a fost să fie şi, la 20 de ani de la retrogradare, cu excepţia unui moment mai reuşit petrecut în 2003-2004, când ne-am bătut pentru promovare, fotbalul sătmărean, FC Olimpia, a regresat enorm. Până la desfiinţarea echipei.

Ce ne va aduce viitorul? Greu de spus. Noi ne-am dori măcar o echipă de Liga 2.