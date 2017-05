8 medalii europene pentru karateka de la Sakura Carei

La sfârșitul săptămânii, în orașul Subotica (Serbia) a fost organizat Campionatul si Cupa Europeană la karate SKDUN. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Federației Mondiale Shotokan Karate Do of United Națions, sub coordonarea lui Shihan Aurel Pătru, președintele organizației mondiale SKDUN.

Au participat 833 sportivi din 20 de țări.

ACS Sakura Carei a fost prezent cu 13 sportivi, cu toții componenți ai lotului național și ai lotului național lărgit SKDUN. Sportivii din Carei, care au fost însoțiți de antrenirii lor, Dărăban Gheorghe și Engber Ingrid, au avut rezultate excelente care au cucerit un total de 8 medialii (5 argint, 3 bronz).

Argint de la Cupa Europeana SKDUN: Potrovita Sergiu, kata 10-11 ani, 7kyu, Keseru Mercedes kata 8-9 ani 8kyu, Simonka Rajmond sanbon kumite 8-9 ani +35 kg (secția Căpleni), Potrovita Sergiu sanbon kumite 10-11 ani – 40 kg.

Bronz: Sepler Mark sanbon kumite10-11 ani +40 kg, Vass Christopher kumite minicadeți +45 kg

Argint la Campionatul European SKDUN: Knecht Patrik kumite minicadeți +55kg.

Bronz: Mateș Șerban kumite juniori – 68 kg

Au mai participat: Knecht Vivien, Medvei Edvin, Molnar Patric, Markus Csongor, Csizmar Nandor.