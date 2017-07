600 de milioane de euro pentru dotarea IGSU

Guvernul vizează o dotare completă a IGSU, suma totală care urmează să fie alocată, în principal din fonduri europene, urmând să se ridice la 600 de milioane de euro, în baza unui program care se va derula în următorii doi-trei ani, a declarat, miercuri, premierul Mihai Tudose.

„Este vorba despre materializarea unei discuții pe care am avut-o cu Ministerul de Interne, cu doamna ministru, cu domnul Raed Arafat, plecând de la primul proiect, ce facem repede și am ajuns, împreună, la decizia să fim înțelepți — să nu ne mai cârpim și în fiecare an să luăm câte ceva și să fie un never ending story. La întrebarea adresată domnului doctor (Raed Arafat — n.r.) care este situația ideală, adică să avem în țara aceasta tot ceea ce trebuie acestei unități de elită a țării (IGSU — n.r.), domnia sa a spus tot — de la navă de pompieri pe mare, la tren pentru intervenția în tunelurile feroviare, trecând prin scări telescopice, scafandri și așa mai departe. Vă spun acum, suma este de 600 de milioane de euro. După ce ne-am revenit din șocul sumei am început să lucrăm, după două zile i-am dat vestea bună domnului doctor Raed Arafat că am găsit soluția”, a afirmat Tudose, la finalul unui eveniment de presă organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind proiectul „Multi risc — modul I”.

Premierul a adăugat că în termen de două săptămâni va începe derularea efectivă a proiectelor.

Întrebat dacă banii vor veni de la UE, Tudose a confirmat, precizând că va exista și o contribuție națională, dar aceasta va fi mică. Programul de dotare a IGSU se va derula pe parcursul următorilor doi-trei ani, a completat prim-ministrul.

„Doi, trei ani de zile. Nu este discuția despre bani. Banii, practic, îi vom avea imediat. (…) Nu este pe stoc tot ce este pe lista de cumpărături a ministerului. Va trebui să facem comandă, dar pentru unele începem imediat, începem de anul acesta. Chiar este păcat să avem niște oameni minunați, e un sistem creat care chiar funcționează, să nu fim în stare să-i dăm și dotarea”, a afirmat premierul, citat de Agerpres.

Întrebat dacă în paralel se vor desfășura și cursuri de pregătire profesională pentru utilizarea noilor echipamente, Tudose a spus: „În acești bani sunt incluse toate componentele”.

Alături de premier la evenimentul organizat de IGSU au mai participat ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb.