48 de piloţi s-au întrecut la a doua etapă de Rally Sprint

Bulevardul Transilvania din municipiul Satu Mare a găzduit sâmbătă cea de-a doua etapă din cadrul Campionatului Internaţional de Rally Sprint, ediţia a 15-a. Ea s-a desfăşurat la aproape două luni de când am avut prima rundă la Poligonul ACR din SatuMare.

De data aceasta au venit mai mulţi piloţi din diferite judeţe ale României. Vremea a permis ca evenimentul automobilistic să se desfăşoare fără probleme. De această dată au ajuns 48 de piloţi din Satu Mare, Cluj-Napoca, Bistriţa, Baia Mare, Oradea, Sînmartin, Baia Sprie, Carei, Marghita şi Zalău.

Rezultatele înregistrate sâmbătă pe clase:

Juniori: locul 1 – Dominik Balog (Satu Mare), 2 – Mihai Temian (Satu Mare), 3 – Tudor Pal (Cluj-Napoca)

Debutanţi

Clasa 1: 1 – Cristian Rednic (Baia Mare)

Clasa 2: 1 – Dănuţ Manole (Baia Mare), 2 – Adrian Suciu (Baia Mare), 3 – Liviu Moldovan (Baia Mare)

Avansaţi

Clasa 1: 1 – Kui Ferenc (Satu Mare), 2 – Raul Pal (ClujNapoca), 3 – Sorin Tivadar (Baia Mare)

Clasa 2: 1 – Claudiu Orha (Baia Mare), 2 – Ervin Petras (Satu Mare), 3 – Mihai Filip (Baia Mare)

Clasa 3: 1 – Emerich Gindele (Carei), 2 – Florin Ştecka (Satu Mare), 3 – Cătălin Farcău (Satu Mare)

Clasa 4: 1 – Robert Szabo (Zalău)

OPEN: 1 -Robert Szabo, 2 – Emerich Gindele, 3 – Cătălin Farcău.

Evenimentul a fost organizat de ACR Satu Mare, CS A-K Riders Satu Mare, Primăria şi Consiliul Local Satu Mare, DJST Satu Mare, AJSPT Satu Mare. Informaţia Zilei şi Informaţia TV sunt parteneri media ai acestui campionat.

În calendarul afişat pe site-ul csakriders.ro apare că următoarea etapă se va desfăşura pe 17 octombrie tot pe Bulevardul Transilvania urmând ca sezonul să se termine pe 21 noiembrie la Poligonul ACR de pe strada Gorunului.

David Seletye, imobilizat la pat

Înainte cu două zile de evenimentul sportiv mai sus menţionat, principalul organizator, David Seletye a suferit un accident rutier. Directorul ACR Satu Mare a ajuns cu maşina personală în şanţ din cauza unui şofer care nu a fost atent. Totul s-a întâmplat în 30 iulie, în jurul orei 19:30, pe drumul dintre municipiul Satu Mare şi Lazuri. David Seletye conducea regulamentar când a fost nevoit să facă o manevră bruscă pentru a evita impactul cu o maşină care a intrat pe contrasens pentru a evita o groapă. Directorul ACR a lovit o groapă după care a ajuns cu maşina în şanţul adânc de trei metri.

“Şoferul nu a avut atâta demnitate să se oprească şi să vadă dacă am păţit ceva. Dacă cineva a văzut ceva sau are ceva informaţii, aş fi foarte recunoscător, aş putea da şi o oarecare recompensă. Maşina mea este daună totală. Dacă mă puteţi ajuta, vă mulţumesc”, spune David Seletye cel care este imobilizat cel puţin o lună la pat pentru că are o fisură la coloana vertebrală.

Directorul ACR este bucuros că etapa de Rally Sprint s-a putut desfăşura şi fără prezenţa sa. Dar a fost în legătură permanentă cu ceilalţi organizatori.

Îi dorim multă sănătate lui David Seletye!