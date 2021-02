2021, anul analizelor fiscale

Când disputele politice se desfăşoară în jurul unor idei, a unor principii, este normal să fie discrepanţe între actorii politici. Fiecare partid vede reformarea unui sector în felul său. O măsură luată poate avea sau nu poate avea succesul scontat. De exemplu PSD a propus transport gratuit pe calea ferată pentru studenţi în ideea că va încuraja turismul. Este greu de spus dacă industria turistică a avut de câştigat în urma acestei măsuri, dar este sigur că CFR a suportat pierderile.

În această perioadă se constată un lucru ciudat: partidele nu pot cădea de acord asupra unor cifre. De exemplu Raluca Turcan, ministrul Muncii, afirmă că sporurile la salarii sunt cuprinse între 15 şi 85%. PSD o contrazice.

Tot aşa PNL afirmă că salariile şi pensiile au crescut cu anumite procente, în timp ce PSD afirmă că au scăzut.

Pentru a şti cum stăm trebuie să i se dea prioritate statisticii. Într-adevăr guvernul anunţă că 2021 va fi anul analizelor fiscale. Cu alte cuvinte, situaţia este atât de încurcată încât este nevoie de un an întreg pentru a afla cum stăm.

Se înţelege că în această perioadă nu se stă pe loc. Încep să se ia anumite măsuri. Nu sunt măsuri de sută la sută. Mai degrabă sunt nişte cârpeli, mici ajustări care dau impresia că reforma a început.

Un prim exemplu a dat parlamentul votând eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. În mod neaşteptat UDMR nu a votat eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Nu neapărat din spirit de solidaritate cu foştii parlamentari, ci pentru că ar fi dorit să se renunţe la toate pensiile speciale la pachet.

Nici în ceea ce priveşte pensiile speciale nu există date concrete. Cei care sunt pentru eliminarea acestor pensii vorbesc despre sume uriaşe, în timp ce alţii spun că nu sunt chiar atât de mari.

Dacă se va lua în serios promisiunea că 2021 va fi anul analizelor fiscale vom afla exact cât de mari sau cât de mici sunt pensiile speciale.

Orice domeniu, orice instituţie este luată în discuţie, există date controversate. Nici criptarea operaţiunilor din timpul celui de-al doilea război mondial nu a fost mai sofisticată decât situaţia fiscală din România anului 2021.

Tocmai pentru că nu se cunosc cifrele exacte nu este uşor de adoptat bugetul.

Joi trebuia să fie supus votului în parlament. S-a amânat pentru vineri. Nu este sigur că de vineri nu va fi amânat pentru altă dată.

România se sufocă sub cifre. S-a ajuns atât de departe încât s-a dat publicităţii şi salariul Patriarhului Daniel. Despre care se spune că ar fi de 23.000 de lei. Tot din cauza datelor contradictorii, un parlamentar propune impozitarea bisericilor.

Sindicatele nu aşteaptă terminarea analizelor fiscale. Orice intenţie de tăiere este urmată de proteste de stradă.

Aparatul de stat este atât de puternic încât nu permite luarea unor măsuri care să afecteze veniturile. Nicio analiză fiscală, nici dacă ar fi făcută de Sfântul Petre, nu-i va convinge pe liderii sindicali să renunţe la drepturile odată câştigate.

În fond ce se cere? O echilibrare a veniturilor salariaţilor din privat cu salariile la stat.

Singura măsură acceptabilă şi corectă ar fi o scădere semnificativă a impozitării salariilor în domeniul economiei private. Sunt multe salarii minime, dar din cei 2.300 de lei statul ia aproape jumătate. Adunând şi celelalte taxe şi impozite, naţionale şi locale, se poate uşor constata că munca în România este supraimpozitată.

Practic, statul ar trebui să renunţe la această supraimpozitare.

Atunci de unde să adune banii cu care se susţine întregul eşafodaj al statului? Vreo trei milioane de cetăţeni susţin întreaga povară a statului, cu instituţii, cu parlamentari, cu funcţionari, cu poliţişti, cu oameni din justiţie, cu ambasadori, cu ajutoarele de stat, cu pensii etc. etc. etc.

Aşa funcţionează toate statele din lume. Nu s-a inventat alt mijloc de susţinere a unei ţări decât prin taxe şi impozite.

Problema este că unii poartă pe umeri poveri mai mari, fără vouchere de vacanţă, fără sporuri de praf, de stat la calculator, de muncă sub stres şi Dumnezeu mai ştie ce.

Cartea albă a analizelor fiscale va fi o lectură interesantă. Dar chiar crede cineva că va fi dusă la bun sfârşit această muncă titanică?