2.000 de români plecați la muncă în străinătate au revenit în acest an în țară

Ministrul Muncii și Justiției Sociale,Marius Budăi, a anunțat că, în acest an, aproximativ 2.000 de români plecați la muncă în străinătate s-au întors în țară, precizând că Guvernul va anunța în perioada următoare măsuri “importante și atractive“ pentru a încuraja revenirea românilor acasă.

“Vestea bună este că românii încep să se întoarcă. Timid, la un nivel de două mii de oameni în acest an. O cifră extrem de mică față de câți români sunt acolo, dar e un pas“, a spus Marius Budăi. El a anunțat că la guvern sunt gândite în aceste zile măsuri importante și atractive, pentru a încuraja românii să revină în țară. Ministrul a mai precizat că a avut discuții repetate cu patronatele din construcții pentru readucerea lucrătorilor din acest sector în țară și că au fost făcute vizite în câteva țări, unde s-a discutat cu românii de acolo.

“Am mers către Italia, Spania, Germania. Toate patronatele românești din construcții au spus că peste sprijinul oferit de la guvern vin și ele cu o sumă, astfel încât oamenii să încaseze net 4.000 sau 4.500 de lei. Dacă în Italia și Spania am avut un succes mai mare, în Germania, când am ajuns, pregătisem două loturi de câte 50 de persoane să semneze cu patronatele românești pentru a se întoarce acasă. Știți ce s-a întâmplat? În secunda doi, întreprinzătorii din Germania le-au mărit lefurile românilor cu 600-800 de euro în medie. E concurență pe piața muncii, cum există concurență pe orice produs sau serviciu“, a mai spus ministrul Muncii, Marius Budăi. Pe de altă parte, potrivit datelor statistice, în ultimii 4 ani au plecat din țară peste 850.000 de români. Practic, în fiecare an, e ca și cum ar dispărea de pe hartă un oraș ca Satu Mare.