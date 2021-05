12 mai, Ziua Internaţională a Asistentului Medical

În fiecare an, din 1965 încoace, în întreaga lume, la 12 mai se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Asistentului Medical. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România marchează acest eveniment special de 21 ani. Ediţia din acest an are ca temă – „Asistenţii medicali, o voce pentru a conduce. O viziune pentru viitorul îngrijirilor de sănătate”.

După cum am aflat de la preşedintele organizaţiei, Constantin Demian, filiala OAMGMAMR Satu Mare numără în prezent 4500 de asistenţi medicali în toate specialităţile, din care peste 2600 sunt activi. De asemenea, datorită Covid-19, în perioada stării de alertă aproximativ 120 cadre sanitare au dat o mână de ajutor echipelor medicale ale spitalelor, implicit în activitatea centrelor de vaccinare.

Mesaj către asistenţii medicali din judeţul Satu Mare

Cu prilejul Zilei Asistentului Medical, preşedintele filialei, Constantin Demian transmite un mesaj asistenţilor medicali din judeţ.

„Miercuri, 12 mai, marcăm Ziua Internaţională a Asistenţilor Medicali. Cu această ocazie vreau să le mulţumesc tututor asistenţilor medicali, indiferent de specialitate, pentru dăruire, pentru credinţa şi devotamentul cu care contribuie la vindecarea pacienţilor, pentru că, în ciuda presiunii la care sunt supuşi, a dificultăţii profesiei, nu văd în îngrijirea bolnavului o povară. Pentru că nu se mărginesc doar la cunoştinţele obţinute pe parcursul anilor de studii, tinzând mereu spre perfecţionare, pentru că îşi respectă şi îşi iubesc nobila lor misiune. Anul 2020, marcat de pandemia Covid -19 a evidenţiat încă o dată spiritul de sacrificiu al cadrelor sanitare pentru binele pacienţilor, al comunităţii. Aţi fost la datorie, în linia întâi, dând dovadă de mult curaj şi înaltă ţinută profesională. Din păcate trei dintre colegii noştri au plătit cu preţul vieţii, răpuşi de această boală nemiloasă, dar rămân în memoria şi sufletul nostru adevăraţi eroi.

Mesajul Biroului Executiv al OAMGMAMR Satu Mare, al meu personal, este unul de apreciere, de felicitare la adresa tuturor asistenţilor medicali din judeţul Satu Mare, dorindu-vă prosperitate, putere de muncă, mult curaj şi entuziasm, verticalitate şi sănătate!”

Preşedintele filialei a menţionat printre altele că s-a dorit organizarea unui simpozion prin care să fie marcată această zi aniversară, însă datorită contextului actual, evenimentul va fi reprogramat după relaxarea măsurilor sanitare, probabil undeva în cursul lunii iunie – iulie. Deocamdată autorităţile locale nu au agreat ideea unui astfel de eveniment.

Tot miercuri, de Ziua Internaţională a Asistenţilor Medicali, Consiliul Internaţional al Asistenţilor Medicali organizează un eveniment online pentru a sărbători şi a reflecta asupra acestui ultim an de mare mândrie, dar şi de mare suferinţă pentru asistenţii medicali.