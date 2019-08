0,24% din fermierii români încasează 28,2% din totalul plăţilor directe acordate de APIA pentru 2017

9.300 de fermieri în judeţ beneficiază de schema simplificată la subvenţii

Câţi agricultori din România au încasat de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) subvenţii sub 500 de euro şi câţi fermieri au primit, anul trecut, plăţi directe peste 100.000 de euro? Vă prezentăm în cele ce urmează cele mai recente date Eurostat cu privire la agricultura din ţara noastră, actualizate în iunie 2019.

Mai mult de jumătate dintre agricultorii din România care au beneficiat de plăţi directe de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2017 au încasat sume sub 500 de euro. Mai exact 491.250 de agricultori, reprezentând aproape 60% din numărul total al celor care au primit subvenţii agricole, au încasat, în total, suma de 145,35 milioane de euro, adică 8,6% din totalul plăţilor directe efectuate de APIA fermierilor români pentru anul 2017, arată cele mai recente date Eurostat cu privire la agricultura din ţara noastră, actualizate în iunie 2019. Aceste cifre dovedesc faptul că marea masă a fermierilor români deţine în proprietate sau lucrează suprafeţe relativ mici, de sub 3 hectare.

La polul opus în ceea ce priveşte sumele încasate de beneficiarii plăţilor directe, doar 120 de fermieri au primit subvenţii peste 500.000 de euro, însă suma totală încasată de aceştia reprezintă 7,3% din banii plătiţi de APIA pentru 2017.

Datele Eurostat privind distribuţia ajutoarelor directe către fermierii din România arată că, pentru anul financiar 2017, 2.060 de fermieri din ţara noastră (0,24% din numărul de total de beneficiari ai subvenţiilor agricole) au încasat de la APIA plăţi directe ce depăşesc 100.000 de euro, pragul propus de Comisia Europeană pentru plafonarea subvenţiilor după 2020. Sumele plătite acestora totalizează însă aproape jumătate de miliard de euro (475.545 milioane euro) şi reprezintă 28,2% din totalul plăţilor directe acordate de APIA fermierilor pentru 2017.

Datele pentru anul financiar 2018 vor fi disponibile în perioada următoare.

Raportul Eurostat mai relevă că din aproape 3 miliarde de euro plătiţi fermierilor români în 2018 cea mai mare parte (59,2%) au fost plăţi directe, respectiv 1,77 miliarde euro, 39,6% (1,18 miliarde euro) au fost plăţi pentru dezvoltare rurală şi doar 1,2% (35,96 milioane euro) din suma totală au reprezentat plăţi pentru măsuri de piaţă. Comparativ, la nivelul UE 28, 70,9% din totalul cheltuielilor realizate prin Politica Agricolă Comună (PAC) au fost plăţi directe, 24,5% din bani s-au dus spre dezvoltare rurală şi 4,6% pentru măsuri de piaţă.

La nivel naţional 94,5% din ferme sunt de subzistenţă şi semisubzistenţă

Datele Eurostat mai arată că 91,8% din exploataţiile agricole înregistrate în România în 2016 aveau sub 5 ha şi doar 12.310 ferme (0,4% din total) exploatau peste 100 ha. Mai exact, în ţara noastră existau, acum trei ani, 3.140.770 de exploataţii agricole sub 5 ha.

În funcţie de dimensiunea economică, aveam: 3.236.060 exploataţii (94,5% din total) de subzistenţă şi de semisubzistenţă (sub 8.000 euro SO, conform Legii 285/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole); 182.190 (5,3%) ferme mici şi medii (între 8.000 SO şi 250.000 SO); 3.790 (0,11%) ferme mari (peste 250.000 SO).

Zilele trecute, Virgil Dragoş, directorul APIA Satu Mare, ne spunea faptul că peste 50% din fermierii sătmăreni care au depuse cereri de subvenţie pentru anul 2019 încasează subvenţia sub forma simplificată. Aceasta înseamnă 1.250 de euro, ceea ce înseamnă că deţin sau lucrează sub 6 hectare de teren agricol. Este vorba despre aproximativ 9.300 de fermieri din cei 18.000 care au depus la APIA cererea unică de plată.