„Zootopia” a obținut 6 premii la gala Annie Awards

Lungmetrajul „Zootopia” realizat de studiourile Walt Disney a obținut 6 premii la cea de-a 44-a ediție a Annie Awards, desfășurată sâmbătă seara, eveniment ce recompensează cele mai bune producții animate de cinema și televiziune din anul precedent, informează duminică Variety. Printre distincții se numără și cea pentru Cel mai bun film de animație.

Cel mai recent succes al „Zootopia” vine la scurt timp după cel înregistrat la ediția recentă a Globurilor de Aur la care a primit premiul pentru Cel mai bun film de animație, încoronând un an-record pentru grupul Disney. Pelicula, care a beneficiat de critici bune și de o campanie masivă de promovare, se numără printre cele mai mari succese de box office ale anului trecut, având încasări de peste un miliard de dolari în întreaga lume. În plus, filmul a fost recompensat, la sfârșitul lunii ianuarie, și cu premiul pentru cea mai bună animație în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor sindicatului producătorilor din America (Producers Guild of America — PGA).

Walt Disney Animation Studios a primit în total 10 premii la ceremonia Annie Awards desfășurată la Royce Hall din cadrul UCLA.

Trofeele obținute pentru „Zootopia” au ajuns și la regizorii Byron Howard și Rich Moore, la scenariștii Jared Bush și Phil Johnston, dar și la Cory Loftis pentru desen, Dean Wellins pentru storyboard și de Jason Bateman, vocea vulpoiului Nick Wilde.

Filmul de animație ‘Moana’ al Disney a fost și el recompensat cu premiul pentru vocea personajului principal — Auli’i Cravalho — dar și pentru efecte.

Alte două distincții acordate Disney au fost cea pentru serialul de televiziune ‘Disney Mickey Mouse’, și pentru animația personajelor într-o producție live-action — ‘The Jungle Book’.

‘Kubo and the Two Strings’ al Laika a câștigat trei premii la această ediție a Annie Awards.

‘The Red Turtle,’ o co-producție a Studio Ghibli și Wild Bunch, regizată de Michael Dudok de Wit, a luat premiul pentru cel mai bun film de animație independent, iar ‘Piper’, marca Pixar, regizat de Alan Barillaro, a câștigat la categoria filme de scurt metraj.

‘Bob’s Burgers’ al Bento Box a câștigat premiul cel mare pentru audiențe la categoria emisiuni de televiziune, iar ‘Adventure Time’ și ‘Tumble Leaf’ ale Bix Pix Entertainment au primit distincțiile cea mai bună producție pentru copii, respectiv pentru preșcolari.

„Pearl” al Google Spotlight Stories și ‘DreamWorks Trollhunters’ au primit câte trei premii fiecare.

„Zootopia” și „Moana” se numără printre cele cinci nominalizări la premiile Oscar care vor fi decernate la 26 februarie, alături de „Kubo and the Two Strings”, „The Red Turtle” și „My Life as a Zucchini”.