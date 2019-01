Zoltan Ritli este convins că în sezonul viitor va juca cu CSM-Olimpia în Liga 3

Se doreşte întărirea echipei în pauza de iarnă

Sincer, nu prea ne-am aşteptat să găsim pe cineva la stadionul “Olimpia-Daniel Prodan” în aceste zile. Dar spre surpriza noastră, alături de cei care se ocupă de întreţinerea stadionului, în biroul de sub tribuna oficială i-am găsit pe Alexandru Czine, secretarul clubului şi pe Zoltan Ritli, antrenorul echipei de fotbal CSM-Olimpia Satu Mare.

Ultimul lucra la un plan de pregătire pentru sezonul precompetiţional. Cu Zoltan Ritli stat de vorbă preţ de câteva minute interval în care am aflat câteva noutăţi legate de pregătirile echipei.

Astfel, am aflat că mare parte dintre componenţii echipei s-au pregătit chiar şi între sărbători. “Nu am avut parte de o vacanţă completă. Săptămânal ne-am întâlnit de 2-3 ori şi, în funcţie de vreme, am efectuat câteva antrenamente. Unel în sală şi altele, conduse de profesorul Radu Achim, la baza sportivă Dinamo” ne-a spus antrenorul CSM-lui.

Tot de la Zoltan Ritli am aflat că au fost fixate şi câteva meciuri de pregătire în perioada ianuarie – februarie.

• 24 ianuarie, CSM – Csenger

• 27 ianuarie, Fehergyarmat – CSM

• 2 februarie, CSM – Someşul Dej

• 9 februarie, Fehergyarmat – CSM

• 17 februarie, Somşeul Dej – CSM

Meciurile cu echipele maghiare, şi primul meci cu Someşul, se vor juca în Ungaria, pe teren sintetic. Revanşa cu echipa din Dej, pregătită de Mircea Bolba, se va juca tot pe teren sintetic, la Iclod, localitate de lângă Dej. Dar pe lângă meciurile anunţate mai sus, conducerea clubului mai doreşte să perfecteze cel puţin alte 3-4 jocuri.

Legat de eventuale noi legitimări la CSM, Zoltan Ritli ne-a declarat că are în vedere întărirea lotului cu 2-3 jucători cu care a şi discutat de altfel.

“Am purtat discuţii cu câţiva jucători, cu cluburile lor. Din păcate toţi vor bani. Adică dacă vreau un jucător de la o echipă din Liga 4, clubul ne cere bani pentru transfer. Dar nu ne putem permite aşa ceva. Putem vorbi despre procente la un eventual transfer, dar nu mai mult” a spus tehnicianul sătmărean.

La final antrenorul ne-a declarat că obiectivul echipei este câştigarea seriei, apoi a campionatului judeţan şi promovarea în Liga 3.

“Vrem să câştigăm totul pe plan judeţean şi apoi să promovăm în Liga 3. Un obiectiv greu de atins, dar am convingerea că în sezonul 2019-2020 vom juca cu CSM-Olimpia în Liga 3”, a spus Zoltan Ritli.