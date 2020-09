Zoli Ritli îşi felicită jucătorii pentru victoria cu Gloria (Foto)

CSM Satu Mare a debutat cu o victorie în campionatul Ligii a 3-a la fotbal. Formaţia sătmăreană a învins sâmbătă, scor 4-2 (0-1) în prima etapă a campionatului pe ACS Unu Gloria Bistriţa. Este o victorie meritată după un joc bun prestat dar numai în partea a doua a meciului când sătmărenii au întors rezultatul de la 0-1 la pauză la 4-1.

În prima parte a meciului sătmărenii au prestat un joc lipsit de consistenţă, cu multe greşeli ameninţând rareori poarta bistriţenilor. Pe acest fond, după două ocazii ratate în minutele 8 şi 16, bistriţenii au deschis scorul în minutul 28 când Bococi a marcat cu un şut din marginea careului. În minutul imediat următor CSM a beneficiat de o lovitură de la 11 metri acordată pentru un fault la Chitaş. Dar Zsiga a executat slab şi experimentatul portar Albuţ a respins balonul.

La pauză Zotan Ritli a efectuat o schimbare, l-a scos pe Jakab şi l-a introdus în teren pe Raul Ziman, proaspăt transferat de la Minaur Baia Mare. S-a dovedit o schimbare inspirată pentru că în minutul 48 Ziman a adus egalarea cu un şut din colţul careului de 6 metri. În minutul 65 acelaşi Ziman a fost faultat în careu, iar Florin Chitaş a transformat cu siguranţă lovitura de la 11 metri şi a adus echipa sătmăreană în avantaj. În minutul 73 este rândul lui Kevin Barth să se remarce. Juniorul transferat de la LPS Satu Mare a marcat cu capul după un corner executat de pe dreapta de Nylvan.

În minutul 76 Ziman mai iese odată la rampă când marchează din careu majorâmd scorul la 4-1. Sătmărenii puteau face 5-1, dar Cadar a ratat, în minutul 80, lovitura de la 11 metri acordată de arbitrul meciului. Pe fondul relaxării sătmărenilor bistriţenii revin ăn atac şi în minutul 83 marchează prin Meşter.

Una peste alta o victorie meritată a elevilor lui Zoltan Ritli care au debutat cu dreptul în actuala stagiune a Ligii 3 la fotbal. Să sperăm că vor veni şi alte jocuri bune dar şi victorii.

CSM Satu Mare: Curileac – Vădan, Fl. Mureşan, Tincău, Ionescu – B. Nylvan, Schwarckopf, Jakab (46 Raul Ziman), Chitaş, Zsiga, Barth. Au mai jucat Cădar, K. Neyiki, Şimon, Baior.

Gloria: Albuţ – Milandru, Batca, potra, Trifan, Kofi, Libong, Nalaţi, Bococi, Sulici, Curtuis/Meşter, Vărărean, Stoianof, Enescu, Mihali.

A arbitrat foarte bine Mircea Ardeean (Arad).

Rezultatele primei etape din Seria 10:

• Sportul Şimleu Silvaniei – CS Sânmartin 2-2

Ismael (10), Neaga (78) / Dardai (22), Sergiu Pop (68/11m)

• CSM Satu Mare – Unu Fotbal Club Gloria 4-2

Raul Ziman (49, 76), Florin Chitaş (65/11m), Kevin Barth (73) / Boboci (25), Meşter (85)

• Progresul Şomcuta Mare – Minaur Baia Mare 1-3

Nemeş (71) / Stanciu (15), Vasile Pop (38, 61/11m)

• CAO Oradea – SCM Zalău 1-1

Hosu (53) / Stanciu (35/11m)

• Someşul Dej – Luceafărul Oradea 2-0

Paul Colţa, Ionuţ Dobrea

Echipa din Dej este antrenată de Mircea Bolba

Etapa viitoare (19 septembrie): Şimleu Silvaniei – CSM Satu Mare, Gloria – Şomcuta Mare, Minaur – CAO, SCM Zalău – Someşul Dej, Sânmartin – Luceafărul Oradea.

Zoltan Ritli îşi felicită jucătorii

După meci, antrenorul Zoltan Ritli s-a arătat mulţumit de rezultat dar şi de jocul echipei sătmărene.

“Am început mai timid. Unii dintre jucătorii mei au fost copleşiţi de emoţii şi au avut un randament mai scăzut. La pauză am vorbit cu fiecare dintre ei, iar în partea a doua am jucat altceva. Jucătorii au lăsat emoţiile la vestiare, şi, cu un joc mai perpendicular pe poartă, cu combinaţii variate, am reuşit să întoarcem rezultatul. Felicit întreaga echipă” a spus antrenorul CSM-lui.

Ritli a refuzat să facă remarcări individuale, dar a ţinut să-i felicite şi să-i încurajeze pe jucătorii tineri precizând că le va da în continuare credit.