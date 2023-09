ZIUA POMICULTORULUI LA SĂUCA: 100 de pălinci, premiate în concurs

De-a lungul a mai multe zile, în organizarea Asociaţiei producătorilor de pălincă „Codreanca”, al cărei preşedinte este Ioan Andor, au fost organizate o serie de manifestări reunite sub genericul „Ziua pomicultorului”, unele dintre ele având loc la Tăşnad, iar altele la Săuca.

La Săuca a avut loc vineri, 8 septembrie, în sala căminului cultural a avut loc festivitatea de premiere a rachiurilor naturale din fructe înscrise în competiţia din acest an.

Juriul prezidat de prof. ing. dr. Dorin Pop, de la Universitatea din Oradea, a avut o misiune dificilă în ceea ce priveşte evaluarea şi clasificarea celor 166 de probe de rachiuri naturale din fructe, fiind înscrise în competiţie de peste 90 de proprietari de livezi şi/sau de pălincii, majoritatea lor din zona limitrofă oraşului Tăşnad. Aşa cum am aflat, în localităţile vecine Tăşnadului, sunt aproape 800 de hectare cu livezi, iar în lipsa unei pieţe organizate în valorificarea fructelor, o bună parte din acestea devin borhot, iar apoi rachiuri naturale.

Festivitatea de premiere a fost deschisă de către Gheorghe Marian, primarul comunei Săuca, cel care a salutat oaspeţii din alte localităţi, a felicitat organizatorii, după care a subliniat faptul că, manifestarea este la a doua ediţie şi se doreşte să devină tradiţională. În fiecare zi de 8 septembrie se vor organiza manifestări similare.

A fost apoi rândul profesorului Dorin Popa, un bun cunoscător al podgoriilor şi al plantaţiilor pomicole din judeţul Satu Mare.

În alocuţiunea rostită în calitate de preşedinte al juriului de degustători, a subliniat faptul că, organizarea în fiecare an a concursurilor de rachiuri naturale din fructe, a ridicat ştacheta calităţii.

De la an la an sunt tot mai puţine rachiuri naturale din fructe care au defecte, taxabile, fapt ce le exclude din competiţia pentru diplome. A urmat apoi festivitatea de premiere.

Aproape 100

de diplome de aur

Marele premiu a revenit lui Petrică Mureşan, cu pălincă de prune, urmat de Ostate (Iuhas) Cătălin – locul I, cu pălincă de mere, Mirel Sălăjan – locul II cu pălincă de prune şi locul III Virgil Farcău cu pălincă de caise.

Au urmat apoi, în ordinea punctajului diplomele de aur: Călin Oşan (prună), Nicolae Vasile Panc (vişine), Virgil Farcău (caise), Cornel Achim (caise), Alexandru Horvath (gutui), Călin Oşan (lichior de cireşe), Ciprian Balog (mere), Firicel Fogaş (mere), Zsisku Attila (mere), Gheorghe Rendeş (prune), Gabriel Lazar (mere), Gheorghe Pop (prună), Petru Temian (prună), Florin Holhoş (cireşe), Flaviu Faur (tescovină), Ioan Andor (prună), Maria Andor (prună), Lavinia Oros (gutui), Călin Tinghili (tescovină), Marinel Alin Pop (prună), Sergiu Silaghi (prună), Cori Iuhas (prună), Dumitru Balog (prună), Anamaria Gordea (caise), Lili Bărbos (tescovină), Costel Chivari (coniac), Andrei Miclăuş (fructe de pădure), Rodica Deak (prună), Gordea Cristian (vişine), Călin Oşan (cireşe pe pat de fructe), Adrian Farcău (cireşe), Cosmin Dat (gutui), Alexandru Pop (prună), Traian Simon (prună), Radu Oşan (gutui), Gavril Lazăr (mere), Ionel Cadar (prună), Ioan Sălăjan (prună), Marcel Mureşan (cireşe), Dumitru Balog (piersică vie), Florin Voicu (prună), Gheorghe Panc (prună), Kalman Ferenc (caise), Marinel Rotar (caise), Florian Luca (gutui), Călin Şteţ (prună), Florica Lazar (prună), Victor Oşan (prună), Molnar Norbert (prună), Gheorghe Dărăban (prună), Dumitru Ardelean (coniac), Szakacs Geza (prune bistriţene), Florin Holhoş (caise), Nistor Farcas (caise), Cosmin Ilie Chis (caise), Nicolae Bărbos (coniac), Vasile Lazar (prună), Virgil Farcău (cireşe), Daniel Ghiarfaş (tescovină).

Dacă diplome de aur au fost 97 (numărul se referă la probe, nu la număr de participanţi), la categoria diplomă de argint au fost încadrate 47 de probe, 15 probe au obţinut doar punctajul pentru diploma de bronz, iar 7 probe au rămas fără diplome, fiind semnalate la acestea o serie de defecte care sunt incompatibile cu clasificările pentru medalii.