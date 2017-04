Ziua NATO în România, sărbătorită în 2 aprilie

O ceremonie militară de înălțare pe catarg a drapelului național al României și a drapelului NATO a avut loc duminică la ora 9.00, cu ocazia Zilei NATO.

De asemenea, la solicitarea autorităților locale, ceremonii asemătoare dedicate aderării României la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord s-au desfășurat și în municipii reședință de județ și în garnizonele locale, conform Legii nr. 390/2004, informează un comunicat de presă.

La 29 martie 2004, România a aderat în mod oficial la NATO, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Atlanticului de Nord. Depunerea instrumentelor de ratificare a fost urmată, la 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării oficiale a drapelului românesc la sediul NATO.

Iohannis: ”NATO înseamnă și România”

Apărarea colectivă aliată înseamnă, astăzi, mai mult decât oricând, conștientizarea faptului că securitatea fiecărui stat poate fi asigurată mai eficient împreună decât separat, afirmă președintele Klaus Iohannis în mesajul transmis cu ocazia sărbătoririi ”Zilei NATO în România”.

”Astăzi, 2 aprilie 2017, sărbătorim, ca în fiecare primă duminică a lunii aprilie, „Ziua NATO în România”. Momentul marchează aderarea țării noastre la cea mai puternică alianță politico-militară din istorie și la o comunitate de valori și principii, dintre care se disting respectul față de democrație și statul de drept. Astfel, de aproape un deceniu și jumătate, cetățenii români se bucură de cele mai puternice garanții de securitate și apărare din istoria noastră națională modernă. Pentru România, NATO a devenit parte a identității noastre ca națiune și, în același timp, calea de materializare a intereselor naționale de securitate. Alianța a oferit României democratice șansa de a-și valida ireversibil vocația democratică și pro-occidentală”, subliniază șeful statului în mesajul transmis.

El arată că parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenența la NATO și la Uniunea Europeană sunt fundamentele politicii noastre externe, iar construcția României puternice în Europa și în lume este strâns legată de acestea.

”Apărarea colectivă aliată înseamnă, astăzi, mai mult decât oricând, conștientizarea faptului că securitatea fiecărui stat poate fi asigurată mai eficient împreună decât separat. Alianța Nord-Atlantică se adaptează continuu la provocările și amenințările pe care mediul de securitate le generează permanent, fiind capabilă să-și conserve valorile, idealurile și misiunea fundamentală”, mai spune președintele.

Iohannis reamintește faptul că la Summitul NATO de la Varșovia s-a decis consolidarea capacității de apărare colectivă pe Flancul Estic al Alianței, iar la reuniunea la nivel înalt de la Bruxelles din luna mai vor fi evaluate progresele.

”La Summitul NATO de anul trecut de la Varșovia, am decis să consolidăm capacitatea noastră de apărare colectivă pe Flancul Estic al Alianței, astfel încât să fim mai bine pregătiți în a genera simultan descurajarea și apărarea, în paralel cu asigurarea deschiderii către dialog și parteneriate cu statele care împărtășesc valorile și principiile comunității euroatlantice. Foarte curând, la reuniunea la nivel înalt NATO de la Bruxelles din luna mai a acestui an, vom evalua, împreună cu ceilalți șefi de stat și de guvern din statele membre, progresele din ultimul an și vom urmări îndeaproape consolidarea relației transatlantice în scopul păstrării unui mediu de securitate stabil pentru toți cetățenii noștri”, adaugă președintele.

Șeful statului spune că România va continua să-și întărească profilul credibil strategic în interiorul NATO și punctează faptul că alocarea a 2% din PIB pentru apărare, ”cea mai mare creștere bugetară de la aderarea efectivă”, garantează faptul că țara noastră este determinată să-și respecte angajamentele asumate.

”Suntem și vom fi alături de aliații noștri în teatrele de operații, în structurile de comandă și în centrele de pregătire, precum și în structurile politico-militare unde se pun bazele securității colective a tuturor cetățenilor din țările aliate și partenere. Vom fi acolo pentru a putea spune cu mândrie nu doar că ‘România este în NATO’, ci și că ‘NATO înseamnă și România”’, mai spune președintele Iohannis în mesajul transmis.

MAE salută celebrarea Zilei NATO în România

Ministerul Afacerilor Externe salută marcarea, la 2 aprilie, a Zilei Alianței Nord-Atlantice în România și subliniază că țara noastră rămâne un beneficiar al măsurilor adoptate de NATO, dar și un contributor semnificativ, care participă direct atât la gestionarea amenințărilor provenite din vecinătatea estică, cât și a celor din vecinătatea sudică, pe dimensiunea de consolidare a posturii de descurajare și apărare, cât și în ceea ce privește proiectarea stabilității dincolo de granițele aliate.

”România acordă o atenție specială consolidării NATO, pe baza unei relații trans-atlantice puternice, și va continua să participe activ la formularea și implementarea politicilor aliate. Deciziile adoptate la Summit-ul de la Varșovia, din iulie 2016, confirmă rolul cheie al NATO în actualul context internațional, marcat de incertitudine și numeroase provocări. Progresele semnificative obținute în implementarea acestor decizii evidențiază determinarea și capacitatea statelor membre de a răspunde tuturor acestor provocări, indiferent de tipul lor sau de zona de proveniență. Ele confirmă, totodată, importanța parteneriatului strategic între NATO și UE, care împărtășesc nu numai valori, dar și obiective comune, a căror îndeplinire depinde de o cooperare strânsă între cele două organizații, bazată pe principiul complementarității și al valorii adăugate pe care o poate aduce fiecare dintre ele, se arată într-un comunicat MAE transmis duminică Agerpres.

De asemenea, mai arată MAE, România continuă să își consolideze profilul de aliat de încredere și respectat construit în cei treisprezece ani de apartenență la NATO.

”Contribuțiile la implementarea prezenței aliate înaintate în zona Mării Negre, precum și în Polonia, participarea la operațiile și misiunile NATO, cum este cea din Afganistan, sau sprijinul acordat Ucrainei, Georgiei, R. Moldova și țărilor partenere din Balcanii de Vest reprezintă dovezi că România își îndeplinește fără ezitare angajamentele asumate în cadrul NATO, conform principiilor fundamentale ale solidarității aliate și împărțirii echitabile a responsabilităților între statele membre. În acest spirit, România a decis ca în 2017 să aloce 2% din PIB pentru apărare, conform obiectivului asumat de aliați la Summit-ul din Țara Galilor”, adaugă sursa citată.

Cu ocazia celebrării Zilei NATO în România, MAE aduce un omagiu tuturor militarilor români care au fost sau sunt prezenți în teatrele de operații aliate și care prin profesionalismul și jertfa lor au contribuit în mod esențial la prestigiul țării noastre în cadrul NATO.