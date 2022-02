Ziua Naţională a Lecturii, marcată în premieră la Centrul Multicultural Poesis

În Sala Pictată a Centrului Multicultural Poesis din Satu Mare a avut loc luni, 14 februarie, prima manifestare consacrată primei ediţii a Zilei Naţionale a Lecturii. Deci un moment istoric pentru cultura scrisă în onoarea Măriei Sale, Cititorul.

Aşa cum a subliniat poetul şi gazetarul, omul de cultură Dumitru Păcuraru, directorul Trustului de presă Solpress, în calitate de moderator al evenimentului, începând din acest an, România are o Zi Naţională a Lecturii. Într-o ţară în care sub 10% dintre cetăţeni cumpără o carte pe an, rolul şcolii devine esenţial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construieşte legături profunde şi statornice în minţile tuturor, fie copii sau adulţi. Dacă este mult sau puţin faptul că 10% dintre cetăţeni cumpără anual o carte, a rămas un subiect deschis de dezbatere, asta în ciuda faptului că, la nivel naţional, a vinde anual măcar o carte pentru aproximativ 2.000.000 de persoane, nu pare prea puţin, raportat la o populaţie de 20 de milioane de locuitori.

Problemele literaturii

Marea problemă a scriitorilor şi a literaturii române contemporane este că se tipăresc relativ multe titluri, dar tirajele sunt confidenţiale, ceea ce poate duce la concluzia că numeroase titluri văd lumina tiparului în câteva sute de exemplare, dar adesea nu ajung acolo unde ar fi dorite. Nu de puţine ori, cei interesaţi, mai ales specializaţi pe anume domenii, nu pot obţine acele cărţi apărute în tiraje confidenţiale, costurile fiind suportate de cele mai multe ori, de autori.

Fiind prezenţi la dezbateri şi profesori de limba şi literatura română, au recunoscut faptul că, adesea, manualele şcolare sunt de aşa manieră construite şi concepute, încât copilul este obligat să memoreze o sumedenie de citate din cele spuse de-a lungul anilor de către critici celebri, încât, nu mai rămâne timp pentru a-l învăţa pe elev să priceapă şi să interpreteze versurile sau textele de proză supuse dezbaterii.

Aşa cum probabil era de intuit, nu au lipsit nici discuţiile referitoare la efectele pozitive şi negative desprinse inerent din ceea ce înseamnă tehnica modernă, cea care, multor persoane le oferă posibilitatea de a lectura un text pe calculator, laptop sau chiar telefonul mobil, fără a mai simţi fineţea paginii şi nici mirosul de cerneală tipografică.

A fost subliniat faptul că lectura este una dintre modalităţile de completare a vocabularului, de realizare în timp a unei construcţii lingvistice corecte şi coerente, nu în ultimul rând, exprimarea unor gânduri cu respectarea unor norme.

Pe parcursul luărilor de cuvânt nu au lipsit nici întoarceri în timp, prin care au fost subliniate aspecte referitoare la difuzarea de carte odinioară, dirijarea unor titluri şi autori spre o anume categorie de persoane, unele chiar care nu au manifestat pasiune pentru lectură, dar au dorit să se laude că deţin în biblioteca personală titluri şi autori de notorietate.

Astăzi, spre deosebire de anii anteriori, este greu de crezut că la sate sunt foarte mulţi cititori, în condiţiile în care sumele alocate pentru achiziţiile de carte sunt aproape inexistente, iar în cazul tinerilor, lectura se asigură pe seama folosirii mijloacelor moderne de comunicare – calculator, laptop, tabletă şi telefon.

Nu este lipsit de importanţă nici faptul că această primă ediţie a Zilei Naţionale a Lecturii nu a avut bine conturate principalele obiective, motiv pentru care, fiecare entitate care a organizat acest eveniment care va deveni tradiţie, şi-a propus o serie de ţinte.

Principalul obiectiv l-a reprezentat lectura şi prezentarea unor texte menite a sublinia necesitatea lecturii.

Manifestarea culturală de la Centrul Multicultural Poesis din Satu Mare s-a încheiat cu un moment liric. Fiecare dintre participanţi a recitat un poem propriu sau unul scris de un anume poet român. Au fost rostite şi poeme ale unor scriitori care au trecut pe la Satu Mare, la Zilele Culturale Poesis, printre care Grigore Vieru Augustin Doinaş. A fost punctat în treacăt faptul că, în ultimii ani, la manifestările organizate sub genericul Zilele Culturale Poesis, au poposit la Satu Mare peste 600 de scriitori din ţară şi din străinătate.

Participanţi

Printre participanţii la această manifestare în ediţie inaugurală, îi menţionăm pe: Dumitru Păcuraru, George Vulturescu, Ioan Nistor, Gheorghe Glodeanu, Radu Ulmeanu, Felician Pop, Robert Laszlo, Alexandru Zotta, Oana Mirabela Păcurar, Mihai Sas, Elena Bistrup, Cornelia Bălan Pop – alias Corina Petrescu, Adrian Lupescu, Gheorghe Cormoş, Francisc Edmund Balogh, Florina Meghişan, Loredana Ştirbu, Ioan Coriolan Aniţaş, Ioan Tipu Sălajanu, Claudiu Govor, Geta Govor, George Dan, reprezentanţi ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, ai Cenaclurilor Cronograf şi Afirmarea.

Seria manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Lecturii se deschide oficial în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, în 15 februarie, ora 10, cu mesajele reprezentanţilor Administraţiei Prezidenţiale, ale miniştrilor Educaţiei şi Culturii, ale Academiei Române, ale Primăriei Municipiului Bucureşti, precum şi ale altor instituţii preocupate de promovarea lecturii.

La Satu Mare, această zi va fi marcată azi prin manifestări la Colegiul Naţional Mihai Eminescu, dar şi la alte şcoli şi instituţii.