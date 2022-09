Ziua Limbii Române, sărbătorită la Ambasada de la Roma

La data de 31 august 2022, Ambasada României la Roma a sărbătorit ”Ziua Limbii Române”, anunţă corespondentul Informaţia Zilei la Roma, Honorius Barnişca.

Evenimentul a reunit numeroşi români care trăiesc şi muncesc pe aceste meleaguri. Ambasadoarea Gabriela Dancău a subliniat importanţa păstrării limbii materne. În acest scop, reprezentantul diplomatic a ţinut să aducă în atenţia celor prezenţi faptul că în viitorul apropiat vor fi susţinute cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în 14 regiuni ale Ita-liei, de care vor beneficia aproximativ 4000 de elevi români şi nu numai. De asemenea, la universităţile din Roma, Torino, Padova, Pisa, Napoli şi Udine vor funcţiona lectorate de limba română.

Printre invitaţi s-au numărat şi câţiva sătmăreni, unii dintre ei veniţi de la sute de kilometri depărtare cum este şi cazul Adrianei Maia Weissenbacher. Sătmăreanca noastră a făcut un drum lung de peste 500 de km, tocmai din regiunea Marche, kilometri pe care i-a străbătut cu dorinţa arzătoare de a putea participa la acest eveniment de simţire românească alături de alţi co-naţionali. De altfel, întâlnirea sătmărenilor cu ambasadorea Gabriela Dancău a

constituit încă un moment de bucurie, cunoscută fiind aprecierea pe care o are faţă de ei încă de pe vremea când se afla la Ambasada României din Paris.

”În discuţia pe care am avut-o cu doamna ambasadoare am remarcat faptul că dumneaei e foarte ataşată de sătmăreni, deoarece a avut mai multe activităţi cu aceştia atunci când a fost la Ambasada României la Paris”, a spus Honorius Barnişca.



În cadrul manifestării dedicate limbii române, scriitoarea Eugenia Bulat a prezentat volumul ”Călăraşii şi renaşterea naţională”, iar grupul ”Dor Românesc” a susţinut un moment folcloristic de excepţie. Finalul întâlnirii a fost rezervat unui aperitiv oferit de gazda evenimentului.