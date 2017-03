Ziua grea pentru Elena Udrea: riscă 21 de ani de închisoare

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a ajuns la finalul procesului în Dosarul ”Gala Bute”, iar judecătorii de la Înalta Curte vor da un verdict, luni, 13 martie. Procurorii DNA au cerut pedepse orientate spre limita maximă pentru Elena Udrea, ceea ce ar însemna aproape 21 de ani de închisoare, dacă jucătorii vor fi de acord cu DNA.

„Acest dosar a fost construit în jurul Elenei Udrea. Trei ani s-a cercetat în acest dosar, nu am fost niciodată chemată. În 2 februarie, oamenii au fost luaţi cu mascaţii şi duşi la audieri în Gala Bute. Sunt convinsă că le-a fost frică tuturor celor chemaţi la DNA. Unii au ales să facă ceea ce se aştepta de la ei, ceea ce au crezut că îi va salva. Au fost speriaţi şi ameninţaţi să dea declaraţii. Speranţa mea e că măcar parte dintre judecăţile la nivel public la adresa mea au dispărut. Parchetul spune că mi-am construit sistem piramidal din oameni apropiaţi. Pe Nastasia nu l-am adus eu în minister. Pe Lungu l-am angajat fără să îl cunosc, mi-a fost recomandat de purtătorul de cuvânt al partidului. Doar pe Topoliceanu o cunoşteam. Nu am numit pe nimeni să îmi aducă şpagă. Practica de 10 la sută era una generalizată. Ştiam de încercările oamenilor de afaceri de a ajunge în anturajul demnitarilor pentru a beneficia de contracte. Am preferat să le dau lor dreptate. Le-am spus că dacă aud de asemenea practici să nu îmi spună mie, să anunţe DNA. În confruntarea cu Gărdean, acesta spune că nu a afirmat că geanta cu bani era pentru mine. Banii nu cred că erau pentru Obreja, ci pentru Bute. Bute a susţinut mult timp că nu şi-a primit onorariul întreg”, a susţinut Elena Udrea în ultimul cuvânt adresat magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La ieşirea de la instanţa supremă, fostul ministru al Turismului a mai spus că şi-a iertat demult denunţătorii şi că speră ca aceştia să fie achitaţi, informează Mediafax.