Zilnic sunt depistaţi minori care consumă droguri încă de la 12 ani

Străzile municipiului Satu Mare sunt pe zi ce trece tot mai pline de tineri consumatori de droguri. Poliţia identifică zilnic una sau două persoane care au consumat astfel de substanţe interzise.

De la începutul acestui an şi până în luna octombrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au identificat

13 persoane cu vârste cuprinse între 19 şi 46 de ani, aflate sub influenţa sau având asupra lor substanţe ilegale.

Lucrările penale înregistrate la nivelul instituţiei privind deţinerea sau conducerea sub influenţa substanţelor ilegale, au fost declinate spre soluţionare Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Este important de reţinut că acest număr reprezintă numărul dosarelor penale, nu numărul real al persoanelor depistate.

Dovada cea mai clară a acestui număr mare de consumatori se află la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiu, unde se prezintă tot mai multe persoane care caută ajutor specializat pentru a scăpa de această dependenţă înfiorătoare.

Pentru a afla care este situaţia reală, am stat de vorbă cu coorodonatorul şef al centrului, Camelia Iacob, care ne-a mărturisit că vorbim despre o creştere îngijorătoare a consumatorilor.

„Din păcate lunar avem parte de câteva cazuri noi. De la an la an numărul creşte. Suntem vizitaţi de tot mai multe persoane consumatoare de substanţe ilegale, însă şi de părinţi care caută tratament pentru copiii lor. Tot în creştere se află şi numărul cazurilor care ajung la secţia de Urgenţe sub o formă de intoxicaţie. Împreună încercăm să menţinem la un nivel redus totuşi numărul consumatorilor dar este foarte greu”, a mărturisit Camelia Iacob.

Vârsta cea mai comună a consumatorilor variază între 14 şi 30 de ani

Vârsta cea mai comună a consumatorilor care ajung la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog variază între 14 şi 30 de ani, însă din păcate cel mai tânăr consumator a avut abia vârsta de 12 ani. Din câte se pare, în ultimii ani consumul acestor substanţe a devenit din ce în ce mai cunoscut în rândul tinerilor, în special al minorilor.

Motivele care conduc la consumarea unor astfel de substanţe diferă de la caz la caz, însă majoritatea se bazează pe problemele din familie, fiind foarte mulţi copii cu părinţi plecaţi în străinătate care ajung să încerce drogurie, ajungând în punctul de dependenţă.

„Dacă privim la suprafaţă, cauzele sunt cele cunoscute: curiozitatea specifică vârstei de 12 – 13 ani şi anturajul care mai are o influenţă foarte mare. Totuşi, în procesul de consiliere, mergând mai în profunzimea problemei şi discutând despre cauze, acolo vedem probleme diverse.

Descoperim probleme de relaţie, de relaţionare în familie, probleme de comunicare intrafamiliară sau de stimă de sine căzută, şi poate chiar un istoric al familiei de dependenţă fie de droguri, fie de alcool. În ultimul timp asistăm şi la o lipsă de abilitate a tânărului de rezolvare a problemelor, de luare a deciziilor”, a explicat Camelia Iacob.

Persoanele care au nevoie de ajutor sunt îndrumate spre serviciile necesare

În funcţie de gravitate, persoanele care cer ajutor la centru sunt îndrumate spre serviciile necesare, astfel încât pentru cei care se confruntă cu o dependenţă fizică, prima etapă constă în faza de dezinoxicare fiind îndrumaţi spre Spitalul de Psihiatrie unde există o secţie de toxicomanie pentru adulţi sau copii.

După aceea, se recomandă revenirea la centru pentru următoarele faze de psihoterapie şi consiliere. Desigur, pentru cei care suferă de această dependenţă traseul nu este unul uşor. Mulţi dintre ei ajung să recidiveze, însă important este ca mereu să îşi găsească forţa pentru a se ridica din nou, pentru a căuta iar ajutor care să îi scape de această boală care pare să pună o stăpânire tot mai mare pe noile generaţii.

Cei ce la centrul de consiliere antidrog se lovesc nu doar de oameni care caută sau au nevoie de ajutor, ci se lovesc de poveşti de viaţă. Sunt tineri la început de drum, care lasă ca viaţa să le scape printre degete din cauza unor substanţe care deşi pe moment le poate cauza plăcere, consecinţele sunt devastatoare.

„Fiecare caz este dificil şi aparte. Bineînţeles, cele mai grele cazuri sunt cazurile minorilor, unde am avut cazuri în care au ajuns într-o fază apropiată paranoiei pentru că drogurile modifică chimia creierului unui adolescent.

Creierul unui adolescent nu şi-a terminat faza de evoluţie, iar atunci dacă este bombardat cu droguri, bineînţeles că tânărul va fi afectat pe plan fizic foarte puternic. Vorbim de cazuri de schizofrenie şi paranoia în rândul adolescenţilor, datorită dependenţei de droguri, a mărturisit coordonatorul şef”, Camelia Iacob.

Etnobotanicele au o popularitate tot mai mare datorită preţului

Este binecunoscut şi faptul că etnobotanicele au căpătat o popularitate tot mai mare datorită preţului scăzut, deşi sunt cele mai periculoase droguri care se vând sau se comercializează. Preţul se datorează faptului că această compoziţie a drogului etnobotanic este în continuă schimbare, iar cei care le vând mai adaugă diverse substanţe ca să înmulţească drogurile.

De asemenea, consumatorii mai aleg şi să îşi creeze fel şi fel de cocktailuri, amestecând diverse medicamente cu băuturi alcoolice. Vă reamintim că în luna martie 2017, în judeţul Iaşi, procurorii DIICOT au identificat o reţea care fabrica droguri obţinute din amestecul mai multor substanţe, printre care otravă de şobolani, spray de ţânţari sau îngrăşăminte.

Cei care caută ajutor specializat pot apela oricând la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Satu Mare, situat pe strada Sănătăţii, K21