Zilele libere din anul 2020

Potrivit Codului Muncii, in 2020, vom avea 15 zile de sarbatoare legala. Dintre acestea 11 pica in zile lucratoare si 4 in weekend, inclusiv sarbatorile care sunt mereu duminica (prima zi de Paste si Rusalii).

Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, in 2020:

– 1 si 2 ianuarie (miercuri si joi);

– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane (vineri);

– 17 aprilie – Vinerea Mare (vineri);

– 19, 20 aprilie – prima si a doua zi de Paste (duminica si luni);

– 1 mai (vineri);

– 1 iunie (luni);

– 7 si 8 iunie – prima si a doua zi de Rusalii (duminica si luni);

– 15 august – Adormirea Maicii Domnului (sambata);

– 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei (luni);

– 1 decembrie – Ziua Marii Uniri (marti);

– 25, 26 decembrie – prima si a doua zi de Craciun (vineri si sambata).