Zilele Culturale Poesis, ediţia 33, dedicate Centenarului morţii dr. Vasile Lucaciu

Organizate în perioada 10-14 octombrie, Zilele culturale Poesis, ajunse la ediţia 33, având o serie de invitaţi din ţară şi străinătate, pe bună dreptate se înscriu între cele mai longevive festivaluri de literatură din ţară. Au debutat în primul an al Revoluţiei şi de atunci, an de an, adună în orăşelul de pe Someş, zeci şi zeci de scriitori, de traducători, de oameni de cultură din ţară şi străinătate.

Că la el acasă este tratat cu mai puţin respect decât în alte părţi ale ţării este ceva obişnuit. Nu contează. Grupul de scriitori, adunaţi în jurul asociaţiei culturale Centrul Multicultural Poesis, al ziarului Informaţia Zilei şi postului de televiziune ITV îşi vede mai departe de proiect şi a depăşit un sfert de veac cu opt ani. În această perioadă la Satu Mare au fost prezenţi peste o mie de scriitori, din ţară şi străinătate.

Aproape că nu există scriitor important român care să nu fi fost invitat la Satu Mare, nu doar cu ocazia festivalului care poartă acelaşi nume cu revista Poesis, ci şi la numeroasele lansări de carte, lecturi publice, întâlniri cu cititorii.

În acest fel micul grup de scriitori sătmăreni, de elevi şi profesori, de iubitori de cultură, au avut ocazia să întâlnească cei mai importanţi autori, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Ediţia din 2022 este una deosebită.

În acest an se comemorează o sută de ani de la moartea dr. Vasile Lucaciu. Anul acesta, cel mai celebru sătmărean a fost declarat de Parlamentul României EROU AL NA|IUNII ROMÂNE. Este o cinste şi o onoare pentru Satu Mare.

Festivalul Poesis din acest an se numără prin manifestările ce-i vor fi dedicate în preajma datei morţii, 28 noiembrie 2022. La funeraliile naţionale din 1 Decembrie 1922 au participat o serie de personalităţi în frunte cu primul ministru I. C. Brătianu, poetul Octavian Goga etc.

Invitaţi la Zilele Poesis

Ioan Cristescu, director Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti: Al. Cistelecan, critic literar, Târgu Mureş; Mircea Muthu, critic literar, Cluj-Napoca; Ion Mureşan, poet; Hellmut Seiler, scriitor, traducător, Germania; Leo Butnaru, scriitor, traducător, Republica Moldova; Vasile Dâncu, scriitor, director Editura :coala Ardeleană, Cluj-Napoca; Ion Papuc, filozof, critic literar, Baia Mare; Adrian Lesenciuc, scriitor, Braşov; Călin Dan, director al Muzeului de Artă Contemporană a României, Bucureşti; Mircia Dumitrescu, artist plastic, academician; Dinu Flamând, scriitor, traducător; Cosmin Ciotloş, critic literar; Cornel Munteanu, critic literar; Doina Ruşti, scriitoare, istoric, Bucureşti; Cristian Teodorescu, scriitor; Robert :erban, scriitor, Timişoara; Lucian Alexiu, scriitor, Timişoara; Ioan Pintea, scriitor, Bistriţa Năsăud; Olimpiu Nuşfelean, director revista “Mişcarea literară”; Denisa Crăciun, scriitor, traducător, Franţa; Ion Munteanu, scriitor, Craiova; Delia Muntean, critic literar, Baia Mare; Maximian Menuţ, scriitor, Bistriţa-Năsăud; Alexandru Ovidiu Vintilă, scriitor, Suceava. De asemenea vor fi prezenţi scriitori sătmăreni, Ioan Nistor, Alexandru Zotta, Gheorghe Glodeanu, Radu Ulmeanu, Robert Laszlo, Ioan Aniţaş, Loredana Ştirbu, Felician Pop, Mihai Sas, Gheorghe Cormoş, Tipu Sălăgeanu, Adrian Lupescu.

Ca un modest omagiu adus celui ce a fost şi rămâne spiritul tutelar al acestui ţinut de ţară, se va ridica un monument impunător, aşa cum a fost şi cel supranumit “Leul de la Şişeşti”, care vine să întregească, printr-o altă abordare, capodopera sculptorului Cornel Medrea din centrul vechi al municipiului Satu Mare.

Dacă întreaga viaţă a dr. Vasile Lucaciu a fost o continuă luptă, depăşind criză după criză, având în vedere situaţia internaţională, deci şi cea naţională, tema festivalului din acest an este în consens cu perioada pe care o traversăm: “Arta şi cultura, de la crizele economice la criza de sistem”.

O notă aparte pentru acest festival de poezie contemporană îl oferă participarea alături de scriitori a producătorilor de pălincă de la “Asociaţia producătorilor de pălincă Codreanca” sub conducerea lui Ioan Andor şi Asociaţia Pălincarilor “Ţara Oaşului”, condusă de Cornel Mureşan, cele două asociaţii fiind deja parteneri tradiţionali.