Zilele Culturale Partium au loc în perioada 17-21 august

Aşa cum ne-am obişnuit deja, sfârşitul lunii august este marcat de Zilele Culturale Partium. Evenimentul desfăşurat pe parcursul a aproape unei săptămâni întregi, mai exact în perioada 17-21 august, îşi propune, şi în acest an, să ofere sătmărenilor, şi numai, programe culturale şi de divertisment de înaltă calitate, prezentarea produselor şi valorilor locale şi nu în ultimul rând super concerte printre care toată lumea îşi va putea găsi delectare pe gust.

În cadrul unei conferinţe de presă, organizatorii au prezentat, azi, programul evenimentului

Cea de-a 21-a ediţie a Zilelor Culturale Partium va avea loc, şi în acest an, în luna august, mai exact în perioada 17-21. Precum ne-am obişnuit deja, locaţia centrală a evenimentului va fi Grădina Romei populată în această perioadă cu meşteşugari locali şi, desigur, un loc pe care vă recomandăm să nu îl rataţi, va fi confortabila şi familiala Curte a Vinului – a comunicat în prezentarea locaţiilor Szőcs Péter, preşedintele Fundaţiei Identitas şi coorganizator al Zilelor Culturale Partium. Vor fi, de asemenea, programate multe activităţi sportive, întreceri, spectacole şi evenimente culturale organizate atât celor mici, cât şi celor adulţi. Kereskényi Gábor, primarul municipiului Satu Mare şi preşedintele UDMR Satu Mare, a declarat că Zilele Culturale Partium s-a străduit întotdeauna să creeze valoare, deoarece în urmă cu 21 de ani, ca pionier printre festivalurile din regiune, a încercat să prezinte valorile maghiarilor din Satu Mare. Brandul Produse Sătmărene este legat şi acesta de eveniment, căci brandul a fost relansat în cadrul Zilelor Culturale Partium şi de care fiecare sătmărean se mândreşte cu atât mai mult, cu cât, prin intermediul brandului, reuşim să promovăm oraşul şi judeţul atât în România, cât şi în diferite colţuri ale Europei. Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean şi preşedintele UDMR pe plan judeţean, a subliniat în cadrul conferinţei de presă faptul ca un eveniment, care supravieţuieşte 21 de ediţii consecutive şi are calitatea de a se înnoi an de an, trebuie să fie una construită pe o fundaţie stabilă. Evenimentul nu prezintă concurenţă, ci o completare a tuturor celorlalte evenimente de acest gen, creând astfel valoare adăugată. Organizatorul principal, Barta Zoltán a prezentat program complet al evenimentului din acest an care se anunţă a fi cel mai diversificat dintre toate ediţiile

Superconcerte, interpreţi celebri!!

Important de menţionat că paleta muzicală a acestei ediţii se anunţă una dintre cele mai diversificate! Încă în prima seară, 17 august, trio-ul rock’n’roll Tankcsapda din Debreţin va face atmosfera de pe scena amplasată în faţa Muzeului Judeţean Satu Mare cu cele mai vibrante şi memorabile piese ale trupei, după care, a doua zi, 18 august, va cânta, tot aici, emblematica formaţie maghiară, Republic care ne va aduce atât bine-cunoscutele hituri, cât şi cele mai noi melodii noi ale repertoriului lor.

Vineri seara, 19 august, unul dintre cei mai amuzanţi şi sofisticaţi interpreţi ai scenei hip-hop din Ungaria, Máté Szabolcs, alias Sub Bass Monster, va concerta pe scena amplasată pe dealul din Grădina Romei, apoi coşmarul mamelor de fete, cel mai notoriu „grăitor de adevăr” din Ungaria, Ganxsta Zolee şi Kartel vor reproduce o autentică atmosfera Kartel.

Între timp, în Curtea Vinului, va evolua Formaţia Csík, reprezentanţii muzicii populare îmbinate cu muzica uşoară, după care Hot Jazz Band, interpreţii contemporani ai muzicii jazz timpuriu şi ai culturii muzicale maghiare dintre cele două războaie mondiale, ne vor încânta cu melodiile de odinioară ale lui Karády, Kabos, Jávor, Latabar.

În seara zilei de 20 august, Ziua Naţională a Ungariei, publicul va fi aşteptat la scena amplasată pe dealul din Grădina Romei la un concert 4S Street, o trupă maghiară de indie-pop-rock din Transilvania şi Pannonia Allstars Ska Orchestra. În Curtea Vinului, formaţia Budapest Bár va crea o atmosferă cu totul specială prin diferitele stiluri muzicale pe car ele reprezintă, iar la sfârşitul serii Bohemian Betyars şi Parno Graszt, vor aduce un mănunchi din tradiţia muzicii populare bogate în tonuri maghiare şi ţigăneşti.

Seara zilei de 21 august, va încheia seria concertelor cu invitaţi pe măsură. Iubitorii muzicii îi vor putea întâlni la scena din Grădina Romei pe Vikidál Gyula şi Homonyik Sándor, în timp ce iubitorii muzicii rock vor fi aşteptaţi la un superconcert Moby Dick, una dintre cele mai vechi şi, fără îndoială, cele mai importante trupe rock şi metal contemporan.

Curtea Vinului va rezerva, şi ea, surprize: pe lângă băuturile delicioase, FUNKorporation ne va demonstra cum sună un vocal funky, jazz, ska combinate cu fine note de muzică populară, după care vor cânta veritabilă muzică populară băieţii trupei Gobé şi, în încheiere, SunCity Brass va avea datoria de a încinge atmosfera la maxim.

Concertul de închidere al Zilelor Culturale Partium din acest an va avea loc în faţa Muzeului Judeţean Satu Mare. Cel mai aşteptat concert al evenimentului va fi susţinut în acest an de Bródy János, compozitorul şi interpret, decorat cu Medalia de Merit a Republicii Ungare şi părinte fondator al muzicii rock în limba maghiară.

Programul detaliat al celei de-a XXI-a ediţii a Zilelor Culturale Partium va fi publicat în curând pe site-ul evenimentului, dar, între timp, merită să urmăriţi pagina oficială Facebook a festivalului, deoarece organizatorii actualizează în permanenţă informaţiile cu privire la eveniment.