Zilele Culturale Maghiare Partium ediţia a 18-a

Programul Zilelor Culturale Maghiare Partium ediţia a 18-a:

Marţi, 20 august– sărbătoarea regelui Sfântul Ştefan

Catedrala Romano-Catolică

9.00 – Slujbă religioasă oficiată de Msg. Jenő Schönberger, episcop de Satu Mare

10.00 – Depuneri de coroane

Turnul Pompierilor – scena CBA

10.00 – Struguri grăitori, mere zâmbăreţe, caise zăngănitoare – spectacol de teatru de păpuşi prezentat de Trupa Álomzug. Regizor: Papp Melinda

Fiecare fetiţă visează la ceva. Prinţesele, de exemplu, visează la rochii de aur şi argint. Prinţesa Hajnalka, însă, vede în somn fructe nemaipomenite. Pentru descifrarea visului, singura cale este prin inima mărinimoasă a unui purcel vorbitor …

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Biserica Reformată cu Lanţuri Satu Mare

16.00 – Drumul spre Trianon după 100 de ani – prelegeri susţinute de reprezentanţii Institutului de Cercetare Istorică Veritas. Eveniment organizat de Cercul Szent István

Gali Máté: Dezintegrare în perioada postbelică şi revoluţie în Ungaria anilor 1918-1919

Ligeti Dávid: Război internaţionalist sau apărarea patriei? Războaiele Republicii Sovietice Maghiare din anul 1919

Casa Meşteşugarilor

Cinemateca Partium – filme pentru copii şi tineret

16.00 – Băieţii de pe strada Pál, un film de Fábri Zoltán

Un film realizat după bine cunoscutul roman de Molnár Ferenc. În anul 1969, filmul a obţinut unul dintre cele mai importante premii pentru filme din Ungaria, respectiv a fost nominalizat la premiile Oscar în categoria cea mai bună producţie străină.

Lungmetrajele pentru copii şi tineret sunt aduse de Cinemateca Mobilă Partium, în cadrul proiectului 2019 – Anul Copiilor, iniţiat de Guvernul Ungariei. Organizator: Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare

Turnul Pompierilor – scena CBA

17.00 – Povestea facerii – spectacol de teatru de păpuşi prezentat de Teatrul Árgyélus. Regizor: Écsi Gyöngyi

Povestea facerii de Écsi Gyöngyi este un veritabil cadou pentru suflet. Printre multe alte lucruri, putem afla cum şi-a prelungit Adam viaţa lui pe pământ faţă de cei 30 de ani pe care i-a primit iniţial, dar şi cum s-a sfădit cu Eva. Finalul e concluzia trasă de bunul Dumnezeu şi este unul plin de înţelepciune: „înţeleg că nu e bine nici cu ea, nici fără ea, aşa că suportaţi-vă unul pe altul cu dragoste.”

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Teatrul de Nord

18.00 – Omul în inumanitate – spectacolul Ansamblului de Dans Bekecs, realizat pe baza istoriei ultimului 100 de ani

Spectacolul omagiază pe toţi cei care şi-au dat viaţa pentru ţară, pentru familie, pentru semeni şi, nu în ultimul rând, pentru ca urmaşii lor să trăiască într-o lume mai bună. Aceşti oameni sunt un exemplu de umanitate, curaj, patriotism, rezistenţă, credinţă. Om în inumanitate este un spectacol care îşi propune să reînvie, prin dans, mişcare şi cuvânt, sentimentele celor plecaţi spre moarte, şi celor rămaşi acasă. Spectacolul nu propune să fie cronică fidelă a evenimentelor, dar vrea să restituie atmosfera acestora, tocmai de aceea cuprinde fragmente literare, secvenţe din jurnale şi video-proiecţii.

Evenimentele teatrale Partium sunt realizate de Trupa Harag György cu sprijinul Ecomatrix Srl.

Turnul Pompierilor – scena CBA

20.00 – Concertul tenorului Nagy Norbert

Celebrul artist originar din Satu Mare, care a cucerit şi opera Scala din Milano, l-a avut drept profesor pe maestrul Andrea Bocelli. Este un invitat constant al Zilelor Maghiare Partium, artistul evoluând, de data aceasta, cu Nagy Norbert Symphonic Live, un concert al cărui repertoriu este selectat din melodii clasice şi cunoscute coloane sonore ale unor filme. Mai mult, artistul sătmărean pregăteşte publicului şi o melodie în limba maghiară.

Bulevardul Coposu – Centru Nou

Cinemateca Partium

21.30 – Iarnă veşnică, un film de Szász Attila – proiecţie de film în aer liber

În luna decembrie a anului 1944 ofiţeri ruşi adună femeile într-un mic sat de peste Dunăre. Pretind că le duc la muncă pentru trei săptămâni. Irén, o tânără şvăboaică – a cărei soţ luptă pe front – îşi lasă în urmă fetiţa şi părinţii şi porneşte spre necunoscut. Femeile sunt plasate într-un vagon, iar după o crâncenă călătorie cu trenul, ajung într-una dintre taberele de muncă din zona Donbas. Şvabii sunt trataţi drept criminali de război şi sunt traşi la răspundere pentru crimele comise de ofiţerii germane. Trăiesc în condiţii inumane, viaţa valorează prea puţin aici. Irén, femeie distrusă atât fizic, cât şi psihic, este plăcută de unul dintre camarazii ei deţinuţi, de Rajmund, un bărbat care încearcă să supravieţuiască urmându-şi propriile principii şi care salvase viaţa femeii. Între cei doi se înfiripează o relaţie specială care, la fel ca supravieţuirea, are şi ea propriile ei reguli. Reuşesc oare să se reîntoarcă acasă? Cu ce preţ poate scăpa omul din iadul pământesc? Se consumă oare o dragoste născută în lagăr dacă amândoi au acasă familii proprii?

Organizator: Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare

Miercuri, 21 august

Turnul Pompierilor – scena CBA

10.00 – Pâinea lumii – spectacol de teatru de păpuşi prezentat de Teatrul Árgyélus. Regizor: Écsi Gyöngyi

Este un basm popular despre faptul că există cale de scăpare din sărăcie şi disperare, despre faptul că lumea are o culme de pe care se pot vedea atât înălţimile cerului, cât şi adâncimile încinse cu foc ale pământului, despre o cale care poate fi străbătută doar de cei drepţi. Eroul nostru mănâncă pâinea frământată din cel mai mic bob de grâu cu forţa căreia reuşeşte să înfrunte toate greutăţile lumii şi să găsească soarele dispărut.

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Teatrul de Nord

11.00 – Dreptatea regelui Matia Corvinul – spectacolul Ansamblului de Dans Bekecs, regizor-coreograf: Ivácson László

Spectacolul şase poveşti despre Matia Corvinul, cea cu fierarul sărac, cu judele cumplit din Cluj, cu ministru intrigant şi dacă a murit Matia s-a pierit şi dreptatea?

Evenimentele teatrale Partium sunt realizate de Trupa Harag György cu sprijinul Ecomatrix Srl.

Casa Meşteşugarilor

15.00 – Szenczy Zoltán 65 – vernisajul expoziţiei retrospective de grafică şi pictură

Szenczy Zoltán, pictor şi grafician născut la Sau Mare. Activitatea sa artistică este caracterizată de căutarea noutăţii şi a extremelor. Utilizează mai multe tehnici: desen, pictură în pastel şi ulei, acril, sau tehnici combinate. Nu refuză utilizarea calculatorului şi nici a înregistrărilor video. Picturile sale sunt caracterizate de jovialitate, uşurinţă şi o armonie perfectă a culorilor şi formelor. Utilizează un cod personal cu cercuri, cruci, pătrate realizate cu precizie matematică şi combinate cu un fundal aerisit şi misterios care redă în cea mai mare armonie combinaţia elementelor figurative cu cele reale.

Biserica Reformată cu Lanţuri Satu Mare

16.00 – Drumul spre Trianon după 100 de ani –prelegeri susţinute de reprezentanţii Institutului de Cercetare Istorică Veritas. Eveniment organizat de Cercul Szent István:

Hollósi Gábor: Despre constituţia Republicii Sovietice Maghiare

Casa Meşteşugarilor

Cinemateca Partium – filme pentru copii şi tineret

16.00 – János Vitéz, un film de Jankovics Marcell

Benzile desenate realizate după balada lui Petőfi Sándor constituie primul de acest gen realizat în Ungaria pentru difuzare în cinematografe.

Lung metrajele pentru copii şi tineret sunt aduse de Cinemateca Mobilă Partium în cadrul proiectului 2019 – Anul Copiilor, iniţiat de Guvernul Ungariei. Organizator: Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare.

Teatrul de Nord

18.00 – Dans Rhapsody – spectacol folcloric Ansamblului Naţional de Dans. Regizor: Zsuráfszky Zoltán, coreografi: Zs. Vincze Zsuzsa, Zsuráfszky Zoltán.

Ansamblul Naţional Maghiar de Dans aduce pe scenă un spectacol care prezintă cele mai frumoase dansuri ale maghiarilor de pretutindeni, punând accent pe o evoluţie originală plină de stil.

Evenimentele teatrale Partium sunt realizate de Trupa Harag György cu sprijinul Ecomatrix Srl.

Turnul Pompierilor – scena CBA

20.00 – Koszika & The HotShots

Cu stil eclectic electrizant, formaţia Koszika & The HotShots a ajuns un fenomen aparte în lumea muzicii ardelene. Largul lor repertoriul cuprinde, pe lângă adaptări proprii ale unor cântece populare, şi elemente jazz, reggae, disco şi chiar note de drum and bass.

Bulevardul Coposu – Centru Nou

Cinemateca Partium

21.30 – Poezii proaste, un film de Reisz Gábor – proiecţie de film în aer liber

Viaţa personală a lui Merthner Tamás în vârstă de 33 de ani este în ruine deoarece prietena lui, Anna, aflată la studii în Franţa, tocmai se despărţise de el. Tamás încearcă să caute răspuns la întrebarea dacă dragostea adevărată există doar în momentul în care, practic, acesta dispare. Pe lângă acceptarea problemelor personale, prin rememorarea amintirilor, Tamás conştientizează şi faptul că societatea în care trăieşte este una pierdută.

Organizator: Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare

Joi, 22 august

Turnul Pompierilor – scena CBA

10.00 –Péter cel viclean – spectacol de teatru de păpuşi prezentat de Teatrul de Păpuşi Ciróka

Numele a primit pentru ca a fost un mare şmecher domnia sa! Dar, nu i-a înşelat decât pe cei care o şi meritau, ca de exemplu judecătorul satului. Péter a reuşit de trei ori să-l păcălească pe naivul judecător pe care, în cele din urmă reuşeşte să îl şi bată. Astfel, sătenii îl aleg pe el judecător în locul celui vechi.

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Biserica Reformată cu Lanţuri Satu Mare

16.00 – Drumul spre Trianon după 100 de ani –prelegeri susţinute de reprezentanţii Institutului de Cercetare Istorică Veritas. Eveniment organizat de Cercul Szent István:

Ujváry Gábor: Politica culturală din Ungaria în 1919

Dévavári Zoltán: Drumul spre Trianon. Considerentele marilor puteri în Europa Centrală şi de Est

Casa Meşteşugarilor

Cinemateca Partium – filme pentru copii şi tineret

16.00 – Fii omului cu inima de piatră, un film de Várkonyi Zoltán

Film realizat după romanul lui Jókai Mór.

Lung metrajele pentru copii şi tineret sunt aduse de Cinemateca Mobilă Partium în cadrul proiectului 2019 – Anul Copiilor, iniţiat de Guvernul Ungariei. Organizator: Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare.

No Pardon Pub

17.00 – Întâlnirea tinerilor medici din Partium

Organizator: Asociaţia Szentgyörgyi Albert şi Asociaţia Culturală pentru Tinerii Sătmăreni

Sala sportivă Both Katalin CSM

18.00 – Rubint Réka şi Schobert Norbert la Satu Mare

Modelare corporală (60 min) cu Rubint Réka şi prelegere despre stilul sănătos de viaţă (45 min) cu Schobert Norbert.

Teatrul de Nord

18.00 – Kamarás Iván: Străini în noapte

Kamarás Iván este unul dintre cei mai cunoscuţi actori contemporani. Este un actor extrem de talentat ale cărui calităţi profesionale i-au adus un renume naţional. Spectacolul este un fel de călătorie în timp care aduce un omagiu atât lui Frank Sinatra, cât şi contemporanilor săi. De-a lungul serii, Kamarás Iván reînvie pe scenă lumea muzicii swing-jazz a anilor ’30, ’40, ‘50 lăsându-ne să savurăm aceste melodii minunate în splendoarea lor originală.

Evenimentele teatrale Partium sunt realizate de Trupa Harag György cu sprijinul Ecomatrix Srl.

Turnul Pompierilor – scena CBA

20.00 – Formaţia Góbé

World music intens şi dinamic cu rădăcinile muzicii populare maghiare. Studiind moştenirea lăsată de compozitorii Kodály şi Bartók, băieţii de la formţia Góbé au dat o nouă interpretare genului world music, ajungând să interpreteze aşa numitul gen muzică populară pop.

Bulevardul Coposu – Centru Nou

Cinemateca Partium

21.30 – Apus de soare, un film de Nemes Jeles László – proiecţie de film în aer liber

Budapesta, vara anului 1913, ultima vară a păcii. După o vreme îndelungată, Leiter Írisz, se întoarce în oraşul multicolor şi plin de viaţă al monarhiei. Rămasă orfană din copilărie, singura ei dorinţă este să se angajeze în magazinul de pălării care, odinioară, fusese proprietatea părinţilor ei. Brill Oszkár, noul proprietar, însă, nu o angajează şi încearcă din răsputeri să o îndepărteze. Într-o noapte, Írisz este vizitată de un străin care se interesează de fratele ei. În acest moment, fata află că un anume Leiter Kálmán este fratele ei de existenţa căruia nu avusese cunoştinţă. Írisz începe cercetările pentru a-şi găsi fratele, procedură care o aruncă tot mai intens în labirintul oraşului. Singurul punct sigur pentru Írisz este Salonul de Pălării Leiter, însă farmecul acestuia ascunde cele mai întunecate secrete.

Organizator: Asociaţia Culturală pentru Tinerii din Satu Mare

Vineri, 23 august

Turnul Pompierilor – scena CBA

10.00 – Secuiţa şi dracul – spectacol prezentat de Teatrul de Păpuşi a lui Fabók Mancsi, regizor: Fabók Mariann.

A trăit odată, foarte-foarte demult, o secuiţă care avea obiceiul să facă toate lucrurile pe dos. Încăpăţânarea ei a cauzat dureri de cap chiar şi dracului. Poate nici în ziua de azi nu ar fi scăpat de femeie dacă soarta nu îi aduce în cale un husar care să îl salveze. Firul poveştii este încoronat cu prinţese posedate de draci, logodnă, nuntă şi câte şi mai câte minunăţii! Cum apare în această poveste secuiţa noastră? Veniţi şi deschideţi-vă larg ochii să nu pierdeţi niciun amănunt!

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Casa “Lépésház”

Academia agrară – prezentarea mărcii Produse Sătmărene

11:00 – 11:30 Deschidere

11:30 – 12:30 Magyar Lóránd, deputat parlamentar: prezentarea mărcii Produse Sătmărene

12:30 – 13:00 Becze István: Prezentare Produse Secuieşti

13:00 – Discuţii cu producători locali, expoziţie şi degustare de produse sătmărene

Academia agrară continuă pe data de 9 septembrie pe tema agriculturii ecologice.

Baza Sportivă Dinamo, Romász János

12.00 – Meci comemorativ Romász János

Continuând tradiţia, colegii, prietenii şi cunoscuţii lui Romász János îl comemorează pe ziarist cu un campionat de fotbal organizat în amintirea lui. Echipe: UDMR Satu Mare, FC Presa, Primăria Municipiului Satu Mare

Muzeul Judeţean Satu Mare

15.00 – Podgorii istorice sătmărene – vernisaj expoziţie culturală

Expoziţia ne oferă o privire de ansamblu în trecutul podgoriilor istorice şi în lumea instrumentelor tradiţionale utilizate în zonă. Expoziţia este realizată pe două teme principale: una care, prin etichete vechi de peste o sută de ani, ne prezintă cultura podgoriilor maghiare de acum un secol, precum localităţile aparţinătoare unor podgorii şi soiurile cultivate. Această temă este completată de o a doua care prezintă uneltele viticulturii şi a procesului obţinerii vinului.

Teatrul de Nord

17.00 – Olt Tamás: Nuntă timpurie. Regizor: Olt Tamás.

Teatrul Csiky Gergely din Kaposvár aduce un spectacol la baza căreia stau cele mai frumoase obiceiuri din tradiţia maghiară. Bucuria familiei, pregătirile de sărbătoare, dragostea, căsnicia, copii şi toate celelalte minuni pentru care merită să fim oameni. Este istoria unei familii văzută prin filtrul teatrului liric.

Evenimentele teatrale Partium sunt realizate de Trupa Harag György cu sprijinul Ecomatrix Srl.

Grădina Romei, scena Catena

19.00 – Formaţia Csík

Foarte puţine sunt acele formaţii care, cu un trecut de peste 30 de ani, supravieţuieşte şi azi şi creează cu aceeaşi vigoare neîntreruptă, lăsând la o parte timpul şi trendurile, depăşind greutăţile şi tratând succesul cu mare pricepere.

21.30 – Marót Viki şi Formaţia Nova Kultúr

Marót Viki şi Formaţia Nova Kultúr a fost fondată în luna martie a anului 2003 – după cum spune legenda, într-o zi de primăvară ce „răsuna de un vesel C major”. Formaţia este alcătuită din artişti inspiraţi de lumea muzicală a anilor ’60 şi ’70. Fondator: Novai Gábor, solist: Marót Viki. În cei cincisprezece ani de existenţă, formaţia şi-a cristalizat un gen propriu care îmbină tendinţele muzicale actuale cu cele născute la mijlocul secolului trecut.

Grădina Romei, scena Ecomatrix

20.00 – Twisted Sistems

Formaţie sătmăreană de pop-rock alternativ care adoră genul metal, publicul bun şi şosetele lungi. Concertele lor cuprind atât compoziţii proprii, cât şi prelucrări.

22.00 – Karaoke

Grădina Romei, Curtea vinului – scena Joy

15.00–24.00 – Curtea vinului: târgul producătorilor locali de vin şi pălincă

18.00 – Stand-up comedy de Szomszédnéni Produkciós Iroda

Trupa de stand up comedy Szomszédnéni Produkciós Iroda a fost fondată în anul 2001. Este alcătuită din doi membrii, Bálint Ferenc şi Tóth Szabolcs. Sunt invitaţi constanţi ai Showder Klub şi Comedy Central. La cea de-a 18-a ediţie a Zilelor Partium vor evolua cu întreg repertoriul lor actual alcătuit din trei spectacole independente. Spectacolul „Antimotivaţie” este un spectacol destinat celor care nu sunt stresaţi pentru faptul că au propriile lor limite, deoarece astfel au pe ce să se bazeze. Un stand up comedy pentru cei care visează să nu trebuiască să lupte mereu pentru visuri. Spectacolul „Trei la firmă” ne călăuzeşte în minunata lume a firmelor. Este un spectacol recomandat şacalilor excel, managerilor aflaţi la un pas de cădere nervoasă şi tinerilor angajaţi cu multă creativitate şi dinamism. Spectacolul „Împreună şi separat” este unul cu totul aparte deoarece este realizat sub o formă cu totul neobişnuită lor: cei doi membrii intră pe scenă separat. Putem fi martorii unui stand up comedy tradiţional cu unele întorsături care ne permit să cunoaştem cele mai profunde gânduri, temeri şi dorinţe ale celor doi artişti.

21.30 – PutriPop

PutriPop este o ramură world music cu o lume sonoră proprie regăsibilă atât în înregistrări, cât şi la concerte. PutriPop este o îmbinare a melodiilor tradiţionale cu muzica ţigănească ardelenească păstrând, în acelaşi timp, textele originale, dar adaptate într-un stil personal. Este folclor centrat pe cântec cu trei violonişti şi acordeon cu butoane şi clape.

Grădina Romei – Evenimente permanente

14.00–20.00 – Aleea meşteşugarilor din Partium

Expoziţie, târg şi prezentarea meşteşugurilor tradiţionale

14.00–18.00 – Concurs de şah-categoria junior (categoria de vârstă 10-14 ani)

Yoda Yoga

22.30 – DJ Dodo

Sâmbătă-duminică, 24-25 august

Grădina Romei – Evenimente permanente

Evenimente organizate de Asociaţia Culturală Aranykapu

11.00–20.00 – Aleea Meşteşugurilor din Partium. Expoziţie de artizanat, prezentarea unor meşteşuguri tradiţionale, târg

11.00–19.00 – Gusturi sătmărene – bucătăria sătmăreană – arta culinară a bunicilor din Bogdand, Petreşti, Livada

11.00–18.00 – Prezentarea meşteşugurilor medievale: împâslire, sculptură în bronz, sculptură în ceară, forjare. Expoziţie de împâsliri într-un cort autentic kirghiz

12.00–18.00 – Teren de jocuri populare Aranykapu

Sâmbătă, 24 august

11.00 – Concertul pentru copii al formaţiei Karaván din Cluj-Napoca: Formaţie uimitoare

Duminică, 25 august

12.00–18.00 – Grădina cu plante şi ceainărie Aranykapu

13.00–17.00 – S-a deschis poarta de aur…– activităţi meşteşugăreşti şi atelier de lucru pentru copii

Evenimente organizate de Asociaţia Borókagyökér

11.00-–19.00 – Târg de artizanat şi prezentare de meşteşuguri

11.00–19.00 – Să creăm împreună. Artizanat pentru toate categoriile de vârstă

11.00–19.00 – Meşteşugul strămoşilor: ţesut, forjare

Sâmbătă, 24 august

17.00–22.00 – Ardere ceramic Raku – cu prezentare spectaculoasă

Evenimente organizate de Iniţiativa Tineretului Maghiar

11.00 – Activităţi interactive pentru copii de toate vârstele

12.00-–20.00 – Chillzone

Sâmbătă, 24 august

15.00–18.00 – Cupă FIFA19

18.00–20.00 – Campionat Beerpong

Duminică, 25 august

12.00–18.00 –Workshop vopsit mobilier de dimensiune mică cu vopsea Annie Sloan

18.00–20.00 – Campionat Mortal Kombat

Evenimente organizate de Universitatea Babeş–Bolyai, Filiale Satu Mare

11.00–20.00 – Cort de informaţii interactiv

15.00–18.00 – Colţul copiilor – cu poveşti şi jocuri de societate

Sâmbătă, 24 august

16.00–17.00 – Student la UBB Satu Mare, Facultatea de Pedagogie – discuţii libere cu profesori universitari, mentori, studenţi şi viitori studenţi.

Evenimente organizate de Asociaţia Caiac Smile

12.00–18.00 – Iniţiere în caiac – curs interactiv pe lacul din Grădina Romei

Evenimente organizate de Serviciul de Ajutor Maltez Satu Mare

10.00–20.00 – Te invităm la o limonadă

14.00–19.00 – Măsurarea gratuită a tensiunii arteriale şi a glicemiei

Sâmbătă, 24 august

16.00–16.30 – Inaugurarea festivă a leagănului pentru handicapaţi în Grădina Romei

Concurs de gastronomie – mâncare pregătită la ceaun

Sâmbătă, 24 august 09.00–15.00 – Concurs pentru echipe. Miza: cea mai gustoasă mâncare la ceaun din Sătmar.

Concurs de gătit din peşte

Duminică, 25 august 09.00–15.00 – Concursul va fi supravegheat şi jurizat de Pálszabó Mihály (Szolnok, Ungaria) campion mondial master chef, cavalerul gastronomiei franceze.

Evenimente organizate de Pro Racers Sport Club şi Societatea Carpatină Ardeleană

Sâmbătă, 24 august 10.00–14.00 – Concurs de bicicletă şi dexteritate organizat familiilor

Evenimente organizate de Centrul Fericitul Scheffler János

Insula pas cu pas – activităţi pentru copii şi bebeluşi

Evenimente organizate de Trupa Harag György

Întâlnire cu actorul preferat – cortul Trupei Harag György vă aşteaptă cu actorii trupei şi cu multe alte surprize

Evenimente organizate de Asociaţia Salvamont

Sâmbătă, 24 august – Alpinism pe perete

Activităţi şi spectacole interactive pentru copii

10.00–18.00 – Praştia lui Kasper

O structură mecanică unică, care reînvie atmosfera târgurilor de odinioară cu un spectacol care durează aproape pe parcursul întregii zile!

10.00–18.00 – Atelierul lui Bartha Kati

Activităţi meşteşugăreşti din materiale naturale. La mesele amplasate, copii îşi pot dezvolta abilităţile manual, dar, în acelaşi timp, au ocazia să cunoască uneltele vremurilor trecute, mai mult, pot lua cu ei acasă şi câte un cadou realizat de ei înşişi.

Serviciu literar organizat de Asociaţia Culturală

10.00–13.00 – Îmbracă-te în personajul preferat de poveste şi câştigă un voucher pentru cărţi

15.00–19.00 – Îmbracă-te în personajul istoric preferat şi câştigă un voucher pentru cărţi

Evenimente permanente destinate copiilor:

Citire poezii, citire poveşti, quiz cu premii.

Adu un tricou şi scrie pe el citatul tău preferat!

Face painting, suflere baloane de săpun, modelare baloane şi concurs de poveşti.

Evenimente organizate de Asociaţia Free Life

Adoptă un căţel şi află mai multe despre activitatea noastră.

Evenimente organizate de Polipol

16.00–19.00 – activităţi meşteşugăreşti (pictură tricouri, decorare casă pentru păsări)

Concurs de şah

Sâmbătă, 24 august, 14.00–20.00 – Concurs de şah pentru seniori (categoria de vârstă 14-99 ani)

Duminică, 25 august, 14.00–20.00 – Concurs de şah pentru pitici (categoria de vârstă 0-10 ani)

Grădina de odihnă a Zilelor Culturale Maghiare Partium

12.00–17.00 – Chillzone, sau odihneşte-te pe saci cu sâmburi de vişin sau şezlong. Atmosfera plăcută este dată de muzica selectată de DJ Leviciusz.

Sâmbătă, 24 august

Grădina Romei, scena Ecomatrix – program dimineaţa

11.00 – Aripile lui Matia Corvinul – spectacolul Teatrului MárkusZínház

În urmă cu mai bine de cinci sute de ani, pe vremea stră- străbunicilor noştri, au fost cu totul alte vremuri în Ungaria. Din această epocă ne-au rămas moştenire renumele lui Ioan de Hunedoara şi al fiului acestuia, Matia.

12.00 – Circul Tintaló

Circul Tintaló este unul neobişnuit de mic cu un auditoriu pentru doar 16-20 de copii. Doar pentru copii! Aici părinţii nu au acces! Părinţii îşi pot supraveghea copii doar prin micile găuri plasate pe peretele circului. În acest timp, copii însă se pot bucura de spectacolul de 15 minute ale păpuşilor mecanice. Pe mica scenă evoluează elefanţi, clovni, acrobaţi confecţionaţi, fără excepţie, din lemn. La sfârşitul spectacolului, după o mică pauză, spectacolul se reia, căci Circul Tintaló nu îşi închide porţile.

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Lacul din Grădina Romei

Regele broască – transfigurare pe apă – spectacol cu marionete uriaşe

Apare brusc pe apă o broască uriaşă, care atrage atenţia cu muzică şi gesturi. Cântând priveşte malul şi aşteaptă prinţesa să salveze şi să recapătă forma umană. În sfârşit apare prinţesa, broasca se transformă în faţa ochiilor noştrii, muzica plin de bucurie cuprinde toţi spectatorii. O experienţă vizuală şi auditivă specială pe apă pentru copii şi adulţi.

Evenimente organizate de Fundaţia Folk

10.00–18.00 – Concursul mâncărurilor din carne de vânat preparate în ceaun

10.00–18.00 – Expoziţie de trofee de vânătoare la Casa Verde

10.00–14.00 – Quiz despre vânătoare

11.00–14.00 – Prezentare câini de vânătoare

Evenimente organizate de Clubul Pensionarilor Prietenia

10.00–16.00 – Coacere gogoşi şi preparare tăiţei

Grădina Romei, scena Ecomatrix – program după masă

13.30 – Spectacole de dans popular

Evoluează: ansamblurile Röpike din Satu Mare, Rozsmalint din Bogdand, Gyöngyösbokréta din Micula, Pünkösdi Rózsák din Dorolţ, Nyíló Akác din Valea lui Mihai, Formaţia Motolla din Oradea, Bokréta din Oraşu Nou, Szamoshát din judeţul Satu Mare, Rekettye din Carei. Muzica este asigurată de formaţia Soroglya din Oradea.

17.00 – Pál István Szalonna

Formaţia este alcătuită din membrii Ansamblului de Dans Popular Maghiar. Concertele lor reînvie cele mai frumoase melodii ale bazinului Carpatic. Pe lângă autentica muzică folclorică, interpretează adaptări folk. Formaţia consideră de o importanţă deosebită păstrarea şi transmiterea tradiţiilor fapt pentru care se ocupă intens şi cu educaţia în domeniu. Participă regulat la cele mai apreciate concerte din Ungaria, la diverse festivaluri atât în Europa, cât şi peste ocean.

18.30 – Casă de dans cu formaţia Sugalló

20.00 – Casă de dans cu Pál István Szalonna

Grădina Romei, Curtea vinului PMN – scena Joy

12.00–24.00 – Curtea vinului: târgul producătorilor locali de vin şi pălincă

14.00 – Capitole din cultura viticolă din Partium

Prelegere susţinută de lectorii Facultăţii de Etnografie şi Antropologie Culturală din cadrul Universităţii din Seghedin: Dr. Simon András, conferenţiar şi Dr. Mód László, lector, membrii Asociaţiei Prietenii Vinului din Seghedin.

15.30 – prezentare carte Erdei Péter: Gyújtottam gyertyákat

16.30 – Spune o vorbă preotului!

Sesiunea de dezbatere proactivă foarte populară în Ungaria avusese deja două ediţii de succes şi la Satu Mare. Scopul misiunii de cârciumă ”Spune o vorbă preotului” este integrarea creştinătăţii în viaţa de zi cu zi a oamenilor, respectiv de a îi ajuta să trăiască o viaţă mai fericită şi mai echilibrată.

18.30 – Balade independente – Aventuri muzicale cu actorul Laczkó Vass Róbert şi pianistul Szép András.

Cum apare lumea, cum apare Clujul şi cum apărem noi în viziunea creatorilor lirici ai eternei capitale spirituale transilvane? Balade independente este o încercare de a compune piese improvizate de actorul Laczkó Vass Róbert şi pianistul Szép András: cântecul cronicarului este un gen pur contemporan, iar cele mai bune texte sunt date deja: în bine conturatul spaţiu istoric ardelenesc, adesea, la masa alăturată din cârciuma din cetatea veche, poate chiar într-un dormitor al unui cartier de oraş.

20.30 – ÍV şi formaţia sa

Cariera solo al lui ÍV, Katona-Zsombori Éva, a început în anul 2013, an în care şi-a ales şi acest nume de scenă. Renumele i-a venit odată cu participarea la concursul naţional A DAL, ediţia 2015 cu melodia FIRE. În anul 2017 este una dintre câştigătorii programului Cseh Tamás, după care şi-a lansat primul album cu titlul Szabadon száll (Zbor liber).

22.00 – Formaţia Fák alatt

Există un gen care se numeşte: alter maghiar. Inspirându-se din acest gen, membrii formaţiei şi-au propus să creeze ceva nou. Alături de clasica combinaţie tobe-bass-chitară au introdus şi o vioară. Au ascultat mult indie, ajungând, în cele din urmă, la alter-dance.

Grădina Romei, scena Catena

17.00 – Hungaricum – spectacol de operetă

Evoluează: Mercs Angéla, Kiss Eszter, Olasz Szabó Soma, Buzási Patrik.

Programul cuprinde secvenţe din operete bine cunoscute care au ajuns să definească opereta maghiară: Prinţesa Ceardaşului, Contesa Mariţa, Regina circului (Kálmán Imre), János vitéz (Kacsóh Pongrác), Târg de fete (Jacobi Viktor), Contele Miska (Szirmai Albert), Bal în Savoy (Ábrahám Pál)

19.30 – Kiscsillag

La fondarea din 2005, formaţia Kiscsillag s-a definit drept o formaţie de garaj. Primii ani şi-a dus existenţa în umbra celebrei formaţii Kispál és a Borz, ajungând azi prima formaţie alter-rock din Ungaria. Melodiile lor care, de regulă, îmbină diferite stiluri, interpretarea plină de dinamism, textele emblematice create de Lovasi şi temele multilaterale abordate în ultimii ani au contribuit la realizarea unui repertoriu în permanentă reînnoire.

21.30 – Anima Sound System

Formaţia Anima Sound System a fost fondată în anul 1993 la Szombathely şi sunt reprezentanţii muzicii electronice care îmbină muzica populară est-europeană cu cea modern electronică.

23.30 – The Minds

The Minds este o formaţie din Pécs care, la fondarea din 2011, şi-a propus interpretarea creaţiilor proprii în limba maghiară şi engleză.

Yoda Yoga

00.00 – DJ Smoothnoise

Duminică, 25 august

Grădina Romei, scena Ecomatrix – program dimineaţa

11.00 – Palatul regelui Lună – spectacol prezentat de Teatrul de Păpuşi Aranyszamár

Chiar şi tu ne poţi ajuta să o salvăm pe prinţesă. Ce ai de făcut: murmură ca oceanul, bate ca piatra, ciripeşte ca o vrabie şi ai să vezi că îndrăgostiţii se vor regăsi.

12.00 – Circul Tintaló – Spectacol de teatru de păpuşi prezentat de Trupa Tintaló

Circul Tintaló este unul neobişnuit de mic cu un auditoriu pentru doar 16-20 de copii. Doar pentru copii! Aici părinţii nu au acces! Părinţii îşi pot supraveghea copii doar prin micile găuri plasate pe peretele circului. În acest timp, copii însă se pot bucura de spectacolul de 15 minute ale păpuşilor mecanice. Pe mica scenă evoluează elefanţi, clovni, acrobaţi confecţionaţi, fără excepţie, din lemn. La sfârşitul spectacolului, după o mică pauză, spectacolul se reia, căci Circul Tintaló nu îşi închide porţile.

12.00 – Şapte probe şi concurs cine ce ştie pentru copii – concurs interactiv pentru copii

15.00 – Pomul cu poveşti al bunicului – spectacol prezentat de Teatrul Rozsnyói

Prin bunicul lui Badin Ádám, Tepó şi personajul lui preferat de basm, respectiv Szerencsés János, se întâlneşte în acest spectacol lumea basmelor populare cu cea a meşterilor. Toate acestea fiind accentuate cu o experienţă de viaţă plină de aventuri. Această lume unică şi interesantă de basm este agăţată pe un pom al basmelor de unde va fi culeasă şi oferită apoi tuturor copiilor, fie mici, fie mari. Se dezvăluie aici toate secretele pomului cu poveşti, găsind o lume în care toate problemele lumii îşi găsesc rezolvarea.

Spectacolele de teatru de păpuşi sunt organizate de Asociaţia Art Projekt cu sprijinul Autonet Import Srl.

Cortul City Rádió

10.00–17.00 – Transmisie în direct din Grădina Romei. Întâlnire cu moderatorii îndrăgiţi

Grădina Romei, Casa Verde

13.00–14.00 – Întâlnire cu redactorii şi colaboratorii periodicului Szamos în Casa Verde. Paralelă între revistele Szamos şi Partium – invitat Oláh András, poet, redactorul şef al revistei Partium. Moderator Elek György, redactor şef, revista Szamos.

Grădina Romei, scena Ecomatrix – program după masă

16.00 – Teddy Queen

Formaţia alcătuită din tineri din Gheorgheni înaintează fără obstacole pe calea succesului, fapt demonstrat şi de cele două discuri înregistrate în cei doi ani de existenţă.

18.30 – Térerő

Formaţia a fost fondată în toamna anului 2017. Numitorul comun a fost găsit repede, şi-au asumat şi au adaptat cu mare uşurinţă melodiile altor formaţii, fapt pentru care au ajuns la concluzia că trebuie să îşi construiască propria lor lume.

Grădina romei, Curtea vinului PMN – scena Joy

12.00–24.00 – Curtea vinului: Târgul producătorilor locali de vin şi pălincă

14.00 – Beţi un şpriţ cu liderii noştri locali!

Discuţie liberă cu Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Kereskényi Gábor, primarul Municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, managerul municipiului Satu Mare, Nagy Szabolcs, manager, Erdei D. István şi Magyar Lóránd deputaţi parlamentari şi Turos Lóránd senator. Moderator: Barakonyi Gergő.

16.00 – Strangers

Formaţia sătmăreană urmează să evolueze pentru cea de-a doua oară la eveniment. Trupa poartă, pe bună dreptate, numele „străinii” deoarece atât muzica, cât şi fanii lor au apărut din nimic.

18.30 – Vintage Dolls

Formaţia alcătuită din trei solişti şi orchestră a prelucrat hiturile americane ale anilor 1930 şi ’40. Cele trei soliste, Munkácsy Eszter, Nagy Lili şi Szász Ágnes, sunt artişti laureaţi cu premii internaţionale.

Grădina Romei, scena Catena

17.00 – Ismerős arcok

Formaţia Ismerős Arcok este prezentă în viaţa muzicală maghiară începând din anul 1999. Drept o alternativă a tendinţelor muzicale contemporane, formaţia Ismerős Arcok se afirmă în lumea muzicii maghiare rock contemporane atât prin muzica sa distinctivă, interesantă şi captivantă, cât şi prin conţinutul specific al textelor.

19.30 – Compact disco

Formaţia maghiară Compact Disco este un reprezentant al muzicii electronice şi nu în ultimul rând un trio de producători muzicali. A fost fondată în anul 2012, la Budapesta, de către trei muzicieni cu diferite fundaluri muzicale. Î

Parcare Aushopping – scena Tarr Beton

21.00 – Concert Ákos

Ákos, artistul laureat al premiului Kossuth, a împlinit anul trecut vârsta de 50 de ani şi în acelaşi timp 30 de ani de carieră. Anul trecut a susţinut numeroase turnee şi a publicat multe materiale jubiliare. Anul acesta străbate Ungaria în lung şi-n lat cu concertul TURNÉ 2019 cu care soseşte acum şi la Satu Mare.