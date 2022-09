Zi liberă pentru profesori şi elevi pe 5 octombrie

Ziua Internaţională a Educaţiei, sărbătorită în fiecare an în 5 octombrie, va fi anul acesta în mijlocul săptămânii, mai precis într-o zi de miercuri.

Conform ordinului privind structura anului şcolar actual şi contractului colectiv de muncă, în data de 5 octombrie nu se organizează cursuri. Art. 3 al Ordinului privind structura anului şcolar 2022-2023 prevede că “În ziua de 5 octombrie – Ziua Internaţională a Educaţiei şi în zilele nelucrătoare / de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”.

Ziua liberă pentru profesori şi elevi e cu două săptămâni şi trei zile înaintea primei vacanţe a anului şcolar în curs, structurat pe module de învăţare (vacanţa programată pentru 22-30 octombrie).

Desemnată de UNESCO, această zi marchează semnarea, în 1966, a “Recomandării UNESCO/OIM (Organizaţia Internaţională a Muncii) privind statutul profesorilor”.

Această recomandare, alături de cea “privind învăţământul superior” din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org, scrie Agerpres.

În ţara noastră, Ziua Mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua Învăţătorului (5 iunie) începând cu anul 2013 şi a fost introdusă în structura anului şcolar 2013-2014, conform unei decizii luate, la 3 iunie 2013, de ministrul de atunci al Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi de cei doi lideri ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar, Simion Hăncescu (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) şi Marius Nistor (Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret”).

După alte două săptămâni, elevii vor intra în prima vacanţă şcolară din acest an preuniversitar 2022-2023. Este vorba despre vacanţă din octombrie.

Spre deosebire de anii trecuţi, toţi elevii vor avea vacanţă în perioada 22-30 octombrie 2022. Noua structură a anului şcolar 2022-2023 este împărţită în cinci module de învăţare, alternate cu cinci vacanţe. În total, anul şcolar 2022-2023 are o durata de 36 de săptămâni.

Această zi se sărbătoreşte pe data de 5 octombrie în peste 200 de ţări, denumirea ei fiind „World Teachers’ Day”, în engleză, sau „Journée Mondiale des Enseignants”, în franceză. În mai multe ţări, această zi este destinată a fi zi specială, o zi de apreciere a cadrelor didactice.

Unele dintre ele sunt sărbătorite la sfârşitul săptămânii, în timp ce altele sunt celebrate în timpul zilelor lucrătoare, cum este cazul celei din acest an.