Zelenski îi cere lui Viktor Orban ca Ungaria să decidă de partea cui este în război

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avut un mesaj tăios la adresa premierului Ungariei, Viktor Orban, cerându-i ca Ungaria să decidă de partea cui este în războiul declanşat de către Vladimir Putin.

Preşedintele Ucrainei a făcut aceste declaraţii la Consiliul European de la Bruxelles, la care a luat parte şi preşedintele american Joe Biden. Zelenski le-a mulţumit liderilor europeni, dar a atras atenţia că Uniunea Europeană întârzie să impună o nouă tranşă de sancţiuni împotriva Rusiei. Ucraina ar trebui să fie în UE, în viitorul apropiat le-a spus el liderilor europeni.

El li s-a adresat apoi separat liderilor celor 27 de ţări ale UE, enumerând ţările care susţin Ucraina în drumul său de aderare la UE.

„România ştie ce este demnitatea, aşa că va fi cu noi în momentul crucial” a spus Zelenski. ”Lituania este cu noi”, ”Letonia este cu noi”, ”Estonia este cu noi”, ”Polonia este cu noi”, ”Franţa – Emmanuel, cred într-adevăr că este cu noi”, ”Slovenia este cu noi”, ”Slovacia este cu noi”, ”Republica Cehă este cu noi”, ”Bulgaria este cu noi”, ”Grecia, cred, este cu noi”, ”Germania … puţin cam târziu. Credem că şi Germania va fi cu noi în momentul crucial”, ”Portugalia, în fine, aproape…”, ”Croaţia este cu noi”, ”Suedia, galbenul şi albastrul trebuie să fie mereu împreună”, ”Finlanda, ştiu că este cu noi”, scrie Euractiv.

”Olanda este cu raţiunea, aşa că vom găsi puncte în comun”, ”Malta, cred că o vom convinge”, ”Danemarca, cred că o vom convinge”, ‘Luxemburg, ne înţelegem între noi”, ”Cipru, cred cu adevărat că este cu noi”, ”Italia, mulţumim pentru sprijinul tău”, ”Spania, vom găsi puncte în comun”, ”Belgia, vom găsi argumente”, ”Austria, alături de ucraineni, este o oportunitate pentru tine”, ”Irlanda, în fine, aproape…” a spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei i s-a adresat premierului Viktor Orban, căruia i-a cerut ca Ungaria să decidă de partea cui este. „Vreau să fiu sincer o dată pentru totdeauna. Trebuie să decideţi singuri cu cine sunteţi. Sunteţi un stat suveran. Am fost la Budapesta. Iubesc oraşul vostru. Am fost de multe ori, foarte frumos. Un oraş foarte ospitalier. Şi oamenii, la fel. Aţi avut momente tragice în istorie. Am văzut Memorialul vostru. Pantofi pe malul Dunării. Despre crimele în masă. Am fost acolo cu familia mea.

Ascultă, Viktor, ştii ce se întâmplă în Mariupol? Te rog, dacă poţi, du-te la memorialul vostru. Uită-te la acei pantofi. Şi vei vedea cum uciderile în masă se pot întâmpla din nou în zilele noastre. Şi asta face Rusia acum. În Mariupol, sunt aceiaşi oameni. Adulţi şi copii. Bunici. Şi sunt cu miile. Şi aceste mii s-au dus. Şi voi ezitaţi dacă să impuneţi sancţiuni sau nu? Şi ezitaţi dacă să lăsaţi armele să treacă sau nu? Şi ezitaţi dacă să faceţi comerţ cu Rusia sau nu? (…) E timpul să decideţi odată. Noi credem în voi. Avem nevoie de sprijinul vostru”, a spus Zelenski.