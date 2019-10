Zeci de mii de profesionişti IT s-au dus din ţară în ultimii 20 de ani

Peste 37.000 de profesionişti IT au plecat din România în ultimii 20 de ani, în timp ce deficitul anual al angajaţilor din industria de profil este de aproape 15.500, arată un studiu de specialitate prezentat, marţi, într-o conferinţă.

Potrivit datelor studiului “Scaling Up”, întocmit de Codecool şi Brainspotting, 15.467 de oameni lipsesc din industria IT în fiecare an, însă aceste date nu includ absolvenţii de facultate. Pe acest fond s-a ajuns la concluzia că 37.031 de profesionişti IT au plecat din România în ultimii 20 de ani, dintre care 30% sunt în SUA şi Canada, 60% în Europa (13% numai în Marea Britanie), iar restul de 10% în ţări asiatice şi în alte zone. Conform cercetării, cea mai importantă barieră identificată de 6 din 10 companii de IT din România se referă la complexitatea abilităţilor din piaţă. De asemenea, circa 50% dintre companiile intervievate susţin că sunt limitate de aşteptările salariale, care tind să fie mai mari decât abilităţile identificate.