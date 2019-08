Zeci de mămici au marcat Săptămâna Mondială a Alăptării (Foto)

În organizarea evenimentului s-a implicat grupul “Sprijin în alăptare”

Săptămâna Mondială a Alăptării este sărbătorită an de an în perioada 1-7 august cu scopul de a transmite actualelor şi viitoarelor mame un mesaj referitor la importanţa pe care o are hrănirea la sân atât pentru cel mic, cât şi pentru mamă.

Evenimentul a fost marcat şi la Satu Mare, astfel că sâmbătă, 3 august, zeci de măcimi alături de copilaşii lor au participat la evenimentul cunoscut sub denumirea de “Marea ataşare”, devenit deja tradiţie. Bineînţeles, alături de mame şi copii au participat şi câţiva tătici şi bunici, însă numărul acestora nu a fost prea mare.

În calitate de organizator, medicul neonatolog, Roxana Varga, a avut grijă ca totul să se desfăşoare ca la carte.

Tododată, în organizarea evenimentului s-a implicat grupul “Sprijin în alăptare”, format în mediul online în urmă cu cinci ani.

În deschidere, Roxana Varga le-a adresat un mesaj participanţilor:

“Organizez pentru al treilea an ‘Săptămâna internaţională a alăptării’. Vreau să transmit că alăptarea este din ce în ce mai mult susţinută. La nivel mondial este o tendinţă de creştere a numărului de mame care alăptează pentru că, pentru un copil în formare, cea mai sănătoasă alimentaţie este şi va rămâne cea a laptelui de mamă.”

Strângere de fonduri pentru Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean

În cadrul acţiunii de sâmbătă s-a făcut şi o strângere de fonduri pentru Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean. Banii strânşi vor contribui la achiziţionarea unei noi pompe de sân, respectiv mai multe consumabile pentru viitoarele mame de la Secţia de Neonatologie.

Evenimentul a culminat cu momentul în care toate mămicile prezente şi-au alăptat simultan copiii.

În continuare, mamele au socializat, au schimbat impresii, s-au distrat, iar la final au fost premiate pentru participarea la acţiune.