Zeci de echipe în Cupa României – faza judeţeană

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a stabilit ieri formatul Cupei României, ediţia 2020-2021, faza judeţeană. Se va disputa într-un sistem numit “pandemie”.

Pentru început vă prezentăm grupele, iar apoi alte informaţii.

Seria A: 1. AS Căpleni, 2. Crasna Moftinu Mic, 3. Olimpia Căuaş, 4. Unirea Tăşnad

Seria B: Stăruinţa Berveni, Fortuna Căpleni, Platanul Marna, Schwaben Kalmandi Cămin

Seria C: Recolta Sanislău, CSM Victoria Carei, Schamagosch Ciumeşti, AS Ghenci

Seria D: Voinţa Lazuri, Viitorul Vetiş, Recolta Dorolţ Dara II, Voinţa Turţ

Seria E: Unirea Păuleşti, Voinţa Doba, Luceafărul Decebal, Unirea Bercu

Seria F: Ugocea Porumbeşti, Speranţa Halmeu, Energia Negreşti Oaş, Talna Oraşu Nou

Seria G: Someşul Oar, Viitorul Viile Satu Mare, Codreana Homoroade, Ştiinţa Beltiug

Etapa 1: 1-2, 3-4. Etapa 2: 2-3, 4-1. Etapa 3: 3-1, 4-2

Primele două echipe clasate în grupe se califică în faza următoare (optimi).

În caz de egalitate de puncte, criteriul de departajare este golaverajul, apoi numărul de goluri marcate, iar dacă egalitatea persistă prin tragere la sorţi.

Olimpia MCMXXI şi Recolta Dorolţ sunt calificate direct în optimi (prin tragere la sorţi).

Prima etapă din grupe este preconizată a se desfăşura în weekendul 5-6 iunie 2021. Etapa a 2-a, pe data de 12-13 iunie, etapa a 3-a în 19 iunie. Nu se dispută etape în cursul săptămânii în grupe (intermediare).

Echipele participante trebuie să informeze AJF-ul în timp util ziua în care urmează să dispute jocul de acasă (sâmbătă sau duminică).

La înţelegerea echipelor se poate juca în orice zi din săptămână, cu condiţia informării Comisiei De Competiţii din cadrul AJF Satu Mare.

Tragerea la sorţi a optimilor va avea loc luni, 21 iunie, ora 10:00, la sediul AJF.

Optimi: 22-23 iunie

Sferturi: 26-27 iunie

Semifinale: 30 iunie

Finala: 3 iulie

Hotărâre Comitet de urgenţă

Jucătorii care au fost împrumutaţi în perioada de transfer (12.01.2021 – 08.02.2021) până la data de 30.06.2021 au drept de joc la echipele de la care au fost împrumutaţi (cu acordul jucătorului) fără să aştepte data de 30 iunie.