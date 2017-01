Zeci de crescători de porumbei, găini şi iepuri au obţinut diplome şi cupe

Existenţa în Satu Mare a două asociaţii ale crescătorilor de păsări şi animale mici trebuie să ne bucure. Este deschisă permanent competiţia, iar sătmărenii, aşa cum s-a petrecut în această primă lună a anului, au avut posibilitatea de a vizita două expoziţii.

La această din urmă organizată expoziţie de Asociaţia Crescătorilor de Păsări şi Animale Mici Someş, spre deosebire de cea anterioară, au fost expuse în standuri diverse soiuri de fazani, raţe şi gâşte exotice, turturele, curci, bibilici, struţii Emu, alături de deja cunoscutele găini, iepuri şi porumbei.

Ar fi deosebit de greu a face o paralelă între cele două expoziţii pe care le invocăm. Membrii ambelor asociaţii fac an de an eforturi pentru a avea în curte, pe lângă casă, exemplare valoroase din animalele şi păsările iubite. Aşa cum am subliniat în materialul privind deschiderea expoziţiei, în standuri s-au regăsit 180 de găini din 10 rase, 300 de porumbei din 35 de rase, alături de 87 de iepuri, din 15 rase. Fiecare crescător îşi alege specia şi/sau rasa pe care doreşte să o înmulţească.

