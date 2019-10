Zeci de angajați ai Finanțelor Publice au donat sânge

În nenumărate rânduri v-am atras atenția cu privire la faptul că Centrul de Transfuzii Sanguine Satu Mare se confruntă cu o lipsă acută de sânge, în timp ce în spitale mii de oameni se luptă pentru viaţa lor, aşteptând sângele de care au atâta nevoie.

În ajutorul acestor pacienţi au sărit un număr de circa 40 de oameni, angajaţi ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare. Aceştia s-au mobilizat exemplar, iar miercuri, 9 octombrie, s-au prezentat la Centrul de Transfuzii Sanguine Satu Mare, pentru a dona.

Directoarea instituţiei, Doiniţa Crişan, ne-a mărturisit că gestul a fost binevenit, stocul de sânge fiind sub orice critică în acest moment. “Le suntem foarte recunoscători, pentru gestul de umanitate. Pe această cale doresc să le mulţumesc, să îi felicit, sperând ca şi alte firme şi instituţii să le urmeze exemplul. Noi am demarat diverse campanii de-a lungul timpului, am fost prezenţi şi pe teren, însă cererea este foarte mare, comparativ cu numărul de donatori. Le mulțumim din suflet domnului director Șipoș și liderului de sindicat, Daniel Chiș, pentru buna organizare și exemplul dat”, a declarat managerul Doiniţa Crişan.

Pe această cale se face un apel și la aparținători, aceștia fiind rugați la rândul lor să doneze, întrucât situația stocului de sânge pare a fi critică. Cererea este atât de mare încât numărul mic al donatorilor împiedică acoperirea totală a acesteia.

Vă reamintim că printre beneficiile donatorilor se numără un set de analize care constă în depistarea bolilor transmisibile prin sânge precum hepatita B şi C, infecția cu HIV sau sifilisul, hemoleucogramă completă şi un alt set de biochimie care cuprinde peste 25 de analize, iar pe lângă analize donatorii mai primesc 7 tichete de masă. Toate acestea la un laborator privat ar însuma peste 600 de lei. De asemenea, angajaţii care donează beneficiază de o zi liberă.

Beneficii există şi pentru organismul uman. Donarea de sânge le este foarte benefică hipertensivilor, iar mulţi hipertensivi donează tocmai pentru a-şi regla tensiunea.