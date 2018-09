Zece zile de spectacole în sălile de teatru sătmărene: Tranzit Feszt

Timp de zece zile, iubitorii teatrului din Satu Mare vor putea urmări spectacole dintre cele mai diverse, de ultimă oră, cu actori renumiţi, în a doua ediţie a Festivalului multicultural Tranzit Feszt, organizat de Teatrul de Nord cu sprijinul autorităţilor locale sătmărene.

Sala Mare, Sala Studio, Casa de Cultură şi spaţii neconvenţionale vor găzdui peste 30 de evenimente teatrale, literare şi muzicale. Clubul Poesis va primi un spectacol de improvizaţie şi un concert de muzică rusă susţinut de Tania Popa, actriţă din Basarabia a Teatrului Naţional din Bucureşti. Nu lipsesc din program monodrame, spectacole bilingve (unul ne va aduce reîntâlnirea cu Richard Balint, îndrăgitul actor orădean), regizori binecunoscuţi, o adaptare-mamut a romanului “Idiotul” de Dostoievski, teatru-dans, iar ultimul spectacol îi aduce la rampă pe celebrii actori bucureşteni Marcel Iureş şi Florin Piersic jr.

Pentru ca spectatorii să nu piardă nimic, unele spectacole se vor juca de două sau chiar mai multe ori, suprapunerile fiind pe cât posibil evitate. Aproape toate spectacolele vor fi titrate. În paranteze este trecută limba în care se joacă piesa respectivă.

Programul complet Tranzit Feszt 2018

VINERI 28 septembrie

Ora 17:00 – Sala Studio – ALBASTRU.GALBEN.ROŞU de Radu Macrinici, Teatrul Municipal Baia Mare (RO)

Ora 18:00 – Casa de Cultură – MARÓ de Székely Csaba, regia Ándi Gherghe, Teatrul “Yorick”, Târgu Mureş (HU, RO) – spectacol din proiectul FocusDrama:Ro

Ora 20:00 – Sala Mare – ALICE după Lewis Carroll, regia Bocsárdi László, Teatrul “Tamási Áron”, Sfântu Gheorghe (HU) – spectacol titrat în limba română

SÂMBĂTĂ 29 septembrie

Orele 16:00//20:00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – OCCIDENTAL EXPRESS de Matei Vişniec, regia Szabó K. István, Trap Door Theatre, Chicago, S.U.A. – spectacol în limba engleză titrat în limba română şi maghiară

Ora 18:00 – Sala Mare – JULIETA – UN DIALOG DESPRE IUBIRE de Visky András, regia Szabó K. István, Teatrul Naţional Csokonai, Debrecen, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 21:00 – Sala Studio – ÎN UMBRA MARELUI PLAN, regia Catinca Drăgănescu, Reactor de creaţie şi experiment, Cluj-Napoca (RO) – spectacol din proiectul FocusDrama:Ro

DUMINICĂ 30 septembrie

Orele 15:00//21:00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – MARTIRI de Marius von Mayenburg, regia Keresztes Attila, Figura Stúdió, Gheorgheni (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 17:00 – Sala Studio – VĂ PLAC BANANELE, TOVARĂŞI? de Székely Csaba, regia Ándi Gherghe, Studio Act, Oradea (RO) – spectacol din proiectul FocusDrama:Ro

Ora 19:00 – Sala Mare (public pe scenă) – To_R (Pomană), regia Frenák Pál, Studio M, Sfântu Gheorghe (HU)

LUNI 1 octombrie

Orele 16:00//19:00 – Sala Studio – BUNĂ, NAZISTULE!, regia Fándly Csaba, Teatrul “Csiky Gergely”, Kaposvár, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19:00 – Sala Mare – CĂLDURĂ ÎN NOIEMBRIE de Yana Dobreva, regia Petru Vutcărău, Teatrul “Eugene Ionesco”, Chişinău, Republica Moldova (RO) – spectacol titrat în limba maghiară

Ora 20:30 – Sala Studio – ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL, Teatrul “Csiky Gergely”, Kaposvár, Ungaria (HU)

Ora 21:00 – Casa de Cultură – POVESTE DIN TRANSILVANIA/ERDÉLYI MESE de George Ştefan, regia Ándi Gherghe, Studio Act, Oradea (RO, HU)

MARŢI 2 octombrie

Ora 18:00 – Grandstand (Cafeneaua Teatrului) – LANSARE DE CARTE: Olivia Grecea – ”Teatrul Devised (Creaţia teatrală colectivă)”, ”Utopie, instrument şi teatru politic”; Raluca Sas-Marinescu: ”Dramaturg&dramaturgie: metode, tehnici şi studii de caz” – Editura Eikon, colecţia Teatru

Ora 19:00 – Sala Mare (public pe scenă) – ORAŞUL NOSTRU, scenariu colectiv după Thornton Wilder, regia Cristian Ban, Teatrul Clasic “Ioan Slavici”, Arad (RO) – spectacol titrat în limba maghiară

Ora 21:00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – NEXT, regizor-coregraf Dabóczi Dávid, Compania András Lóránt, Târgu Mureş

Ora 22:00 – Club Poesis – JUST PUSH PLAY – Improv Show (RO)

MIERCURI 3 octombrie

Orele 15:00//21:00 – Sala Mare (public pe scenă) – ILEGITIM, adaptare după un text colectiv creat de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, regia Adrian Sitaru, Teatrul Maghiar de Stat Cluj (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19:00 – Sala Studio – PROTEJAT/NEPROTEJAT de Olga Macrinici şi Adriana Radu, Asociaţia ANIMACT, Târgu Mureş (RO)

JOI 4 octombrie

Ora 15:00 – Sala Studio – ATELIER susţinut de Asociaţia ANIMACT, Târgu Mureş (RO)

Ora 17:00 – Casa de Cultură – TRIX SHOW, regia şi scenariul Mihai Gruia Sandu, Teatrul “Aureliu Manea”, Turda (RO)

Ora 19:00 – Sala Mare – IDIOTUL după F.M. Dostoievski, regia Sardar Tagirovsky, Teatrul Naţional Csokonai, Debrecen, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

VINERI 5 octombrie

Ora 16:00 – Sala Studio – AVIOANE DE HÂRTIE de Elise Wilk, regia Carmen Frăţilă, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa de elevi voluntari (RO)

Ora 18:00 – Sala Studio – OFFLINE, regia Laurenţiu Blaga, Teatrul Naţional Târgu Mureş – Compania Guga Junior (RO)

Orele 17:30//21:00 – Casa de Cultură (public pe scenă) – DUMBRAVA, text şi regie Botos Bálint, Waitingroom Project, Cluj-Napoca (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 19:00 – Sala Mare – REŢETA PERFECŢIUNII ÎN FOARTE MULŢI PAŞI CARE NU DUC NICĂIERI, teatru fizic de Andrea Gavriliu, Teatrul de Nord Satu Mare – Secţia Română (RO) – spectacol titrat în limba maghiară

Ora 22:00 – Moose Bar – ANDREI RAICU & DIMITRIS PALADE PRESENTS RAD π + BOGDAN OLARSON, concert

SÂMBĂTĂ 6 octombrie

Ora 11:00 – Sala Studio – ATELIER DE TEATRU DEVISED susţinut de Laurenţiu Blaga (RO)

Orele 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 – Sala Studio – THE WHOLE IS ALWAYS LESS THAN THE SUM OF IT’S PART (ÎNTREGUL ESTE ÎNTOTDEAUNA MAI PUŢIN DECÂT SUMA PĂRŢILOR) – Instalaţie performativă de Bogdan Olarson şi Andrei Raicu

Ora 18:00 – Sala Mare – CLASA NOASTRĂ de Tadeusz Słobodzianek, regia Béres Attila, Teatrul Naţional din Miskolc, Ungaria (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 21:00 – Club Poesis – RUSSIAN NIGHT, concert cu Tania Popa (RO)

DUMINICĂ 7 octombrie

Ora 17:00 – Sala Studio – CINCISPREZECE ÎNCERCĂRI PENTRU ACTORIE de Tom Dugdale şi Hatházi András, regia Tom Dugdale, Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Harag György (HU) – spectacol titrat în limba română

Ora 18:00 – Grandstand (Cafeneaua Teatrului) – LANSARE DE CARTE: Theodor-Cristian Popescu: ”Dinăuntru” (Un curs masteral de regie a teatrului contemporan şi o selecţie de articole) – Editura Eikon, colecţia Teatru

Ora 19:00 – Sala Mare – STAGE DOGS de Florin Piersic jr., Teatrul Act Bucureşti (RO)

PREŢURILE BILETELOR:

Sala Mare: între 10 şi 35 de lei; Sala Studio, Club Poesis, Moose Bar: 18 lei; Spectacole cu publicul pe scenă: 18 sau 25 de lei. Biletele se pot procura de la Agenţia Teatrală, str. Horea, nr. 6, telefon 0261 712106, de luni până vineri între orele 10:00 – 17:00, sâmbătă între orele 10:00 – 13:00 şi înainte de spectacole.