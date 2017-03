Workshop „Cum e să fii diferit?” de Ziua Mondială a Bolilor Rare la Carei

Asociaţia Werdnig Hoffman din Carei a organizat marţi, 28 februarie, de Ziua Mondială a Bolilor Rare un workshop cu tema „Cum e să fii diferit?”. La manifestare au luat parte membrii asociaţiei, voluntari, elevii claselor a II-a A şi pregătitoare B de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Carei, membrii Consiliului Elevilor de la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, cadre didactice şi reprezentanţi ai Direcţiei publice de Asistenţă Socială Carei.

Au luat cuvântul preşedintele asociaţiei, Robert Vereş, directorul Direcţiei de Cultură, Bogdan Georgescu, după care elevii clasei doamnei învăţătoare Elena Sfâra au prezentat un scurt program artistic. În cadrul evenimentului au avut loc discuţii libere despre „cum e să fii diferit”, despre bolile rare şi problemele cu care se contruntă persoanele care suferă de astfel de afecţiuni. La finalul întâlnirii, membrii Asociaţiei Werdnig Hoffman, le-au oferit oaspeţilor dulciuri şi băuturi răcoritoare.

Ediţia din acest an a Zilei Mondiale a Bolilor Rare are ca temă şi slogan: „Cercetare medicală – Prin cercetare medicală, posibilităţile sunt nelimitate!” 2017 marchează cel de-al 10-lea an consecutiv în care comunitatea internaţională a bolilor rare îşi sărbătoreşte ziua.

Pe 28 februarie 2017, familiile persoanelor cu boli rare sau persoanele afectate de o boală rară, organizaţiile de pacienţi, politicieni, asistenţii personali, personalul medical, cercetătorii şi industria farmaceutică s-au aliat în semn de solidaritate pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la bolile rare.

În România trăiesc peste 1.000.000 de pacienţi afectaţi cu boli rare.