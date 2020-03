Vreme de ieșit la picnic în curte

Pentru acest sfârșit de săptămână meteorologii prevestesc vreme minunată în tot județul Satu Mare, cât se poate de potrivită pentru un picnic, însă de data aceasta doar acasă, în curte. Frontul atmosferic rece care a readus iarna a început să slăbească și să se retragă din zona noastră, ceea ce s-a resimțit și ieri, iar astăzi încălzirea continuă.

Nebulozitatea se reduce aproape complet, în zona de șes cerul va fi predominant senin până duminică inclusiv, valorile termice minime fiind cuprinse între 2 și 4 grade C, iar maximele vor oscila în jur de 17 – 18 grade C. Soarele va străluci și în zonele mai înalte ale județului, temperaturile vor fi eventual cu 1-2 grade C mai scăzute decât la șes, însă aici, începând de duminică, cerul devine variabil, treptat se va înnora, dar precipitații până marți nu se anunță în zona de nord-vest a țării.